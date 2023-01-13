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Bitcoin’de (BTC) Kritik Metrik: Boğa Koşusunu Başlatabilir!

Piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin'de (BTC) bu metrik boğa koşusunu başlatabilir! Yatırımcıların merakla beklediği ralli ne zaman?
00:40
13 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Federal Rezerv’in (Fed) Amerika Birleşik Devletleri’nin enflasyon verilerini açıklamasının ardından lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) yükseliş hareketine geçti! Verilerin açıklanmasının ardından yüzde 10 oranın varan bir yükseliş kaydeden BTC’de bu metriğin boğa koşusunu başlatabileceği öne sürüldü.

Bitcoin’de Kritik Metrik!

Kripto para piyasalarında adından sıkça bahsettiren Bitcoin Archive takma adıyla bilinen uzman analist, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarında 1.1 milyon takipçisine lider kripto para biriminde 2 haftalık MACD’ın kesişmek üzere olduğunu belirtti. Kasım 2021 tarihinde Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolar seviyesine ulaştığı döngüde benzer metriğin yine aynı şekilde bir hareketi olduğu belirtiliyor. Son döngüde MACD metriği Bitcoin grafiklerinde birleştiğinde ayı sezonunun sonunu ve ikinci çapraz geçişte büyük bir boğa koşusunun başladığı işaret edildi.

Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nin enflasyon verisi açıklandı. Paylaşılan verilere göre enflasyon verisi açıklanan veri ile örtüşüyor. Veriler hakkında beklentiler %6.5 oranında iken açıklanan veri de %6.5. Uzun süredir devam eden Merkez Bankası’nın sıkı para politikasının sonucu olarak gösterilen enflasyon verisinin bir önceki değeri ise %7.1’idi. Bunun üzerine Fed yetkililerinden Harker yaptığı açıklamalarında faizlerin %5 oranının üzerine çıkarabileceğini belirterek bu seviyede bir süre devam edebileceğini de sözlerine ekledi.

Fed Verileri!

Öte yandan uzman isim agresif faiz artışlarının geride kaldığını vurgulayarak gelecekteki faiz oranları hakkında yaptığı açıklamasında 25 bp artışlar yaşanabileceğini öne sürdü. Ayrıca gelişmelerin ardından ABD işsizlik oranının bu yıl içerisinde %3.5 oranından %4.5 oranına çıkabileceğini belirtti. Tüm bunlara ek olarak lider kripto para birimi olan Bitcoin, açıklanan verilere olumlu bir tepki vererek son 24 saat içerisindeki en düşük seviyesi olan 17.514 dolar seviyesinden etkili bir fiyat artışı ile 19.117 dolar seviyesine kadar yükseldi. BTC ilerleyen günlerde nasıl bir fiyat hareketi izleyecek henüz bilinmiyor.

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