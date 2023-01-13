Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları adına bir süredir sıkça gündeme gelen düzenlemeler adına Amerika Birleşik Devletleri’nden yeni bir hamle geldi! ABD kripto paralar ve finansal teknolojiler adına yeni bir komite topluyor! Ekosistemi bekleyen yenilikler neler?

Kripto Para Komitesi!

12 Ocak tarihli bir rapora göre, Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi Başkanı Kuzey Carolina Temsilcisi Patrick McHenry, komitenin mevcut konumda yapılanmasındaki “büyük bir boşluk” nedeniyle alt komiteyi kurmayı planladığını açıkladı. Kripto para birimleri, finansal teknoloji ve finansal kapsayıcılık ile ilgili konulara odaklanacak yeni panele Arkansas Temsilcisi French Hill Başkanlık edecek ve Ohio Temsilcisi Warren Davidson Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak. Patrick McHenry konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Yeni bir varlık sınıfında gözetim ve politika oluşturma için yanıt vermemiz gerekiyor.

Kamuoyuna bildirilen yasama kararı, siyasi partinin 3 Ocak tarihinde Meclisin çoğunluk kontrolünü ele almasından bu yana 118. Kongre’de Cumhuriyetçiler Meclisi’nin ilk adımlarından birini temsil ediyor. Ayrıca Patrick McHenry gözetimi altında, House Finansal Hizmetler Komitesi’nin kripto para birimi borsası FTX’in çöküşünü araştırmak için başka bir duruşma düzenlemesi bekleniyor. Komite konuyla ilgili ilk olarak Aralık ayında bir duruşma düzenledi ve McHenry o sırada milletvekillerinin 2023’te FTX’i tartışmak için tekrar toplanacaklarını söylemişti.

Piyasalara Düzenleyici Etkisi!

Öte yandan kripto para piyasalarının mevcut çalkantılı sürecinden ötürü geçtiğimiz aylarda yaşanan likidite krizi nedeniyle birkaç büyük şirket iflasını bildirmişti. Uzun süredir gündemi meşgul eden düzenleme söylentileri ayı sezonu başlarında yaşanan Terra (LUNA) krizinin ardından son olarak meydana gelen ekosistemin önde gelen kripto para borsalarından biri olan FTX’in iflasını bildirmesi düzenleyici politikalar ve komitelerin uygulanmasının hızlandırdı. Ayrıca bazı kripto para analistlerine göre uygulanması planlanan düzenleyici politikalar ekosisteme olan güveni olumlu yönde etkileyebileceğinden piyasalara da pozitif etkiler yansıtabilir.