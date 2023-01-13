Bitcoin'lerini (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyesinin yakınlarında satmasıyla ve 2022'nin Kasım ayında büyük bir indirimle piyasaya yeniden girmesiyle tanınan kripto para analisti ve trader'ı DonAlt, yeni analizi ile geldi.

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Bitcoin‘lerini (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyesinin (69 bin dolar) yakınlarında satmasıyla ve 2022’nin Kasım ayında büyük bir indirimle piyasaya yeniden girmesiyle tanınan kripto para analisti ve trader’ı DonAlt yeni analizi ile geldi. Analist, mevcut yükselişlerin bir ayı piyasası rallisi olduğunu ve gerçek yükseliş için 30 bin doların geçilmesi gerektiğini söyledi.

Bitcoin Ayıları Zorda

DonAlt adını kullanan anonim kripto para analisti ve trader’ı, yaklaşık 450 bin Twitter takipçisine Bitcoin’in 21 Kasım’da 15 bin 731 dolardan 12 Ocak’ın en yüksek seviyesi olan 19 bin 117 dolara yükselmesinin ardından ayıların tehlikeli bir konumda olduğunu belirterek şunları belirtti:

Boğalar, ayılara her şeylerini geri verdi. Ardından yatırımcılar pirzola yaptı şimdi verme sırası ayılarda. Ayılarla ilgili ilginç olan şey, çoğu zaman aldıklarının tamamını kaybetmeleri için fiyatın yalnızca yüzde 20-30 yükselmesi gerektiği. Bir ayı piyasası rallisi neredeyse tüm ayıları silip süpürebilir. Bana göre, teknik olarak 30 bin doların altındaki her şey bir ayı piyasası rallisidir. Eğer bir ayıysanız ve 30 bin dolar olasılığını hesaba katmıyorsanız, bence problem var demektir. Sadece bombalanabilirsiniz ama bence bu seviyelerin yeniden test edilmesi için sıfır olmayan bir ihtimal var.

Ocak ayının başında DonAlt, BTC’nin yükseliş ivmesini koruması için aşması gereken temel direnç seviyelerini gösteren bir grafik paylaşmıştı. Bitcoin’in şimdiye kadar onun öngördüğü gibi bir performans gösterdiği görülüyor. Piyasa değerine göre büyük kripto para olan BTC, şu anda analistin grafiğinde önemli bir seviye olarak işaretlediği 19 bin dolar seviyesine dayanmış durumda.

“Altcoin’ler de Yükselecek”

DonAlt’a göre Bitcoin, önümüzdeki hafta 19 bin dolar seviyesini geçebilir ve altcoin piyasasını geride bırakmaya devam edecek olursa 22 bin 500 dolara doğru hızlı ve problemsiz bir yükseliş bekebilir: