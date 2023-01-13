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Dev kripto para borsası Crypto.com, bugün yaptığı açıklamada küresel işgücünün boyutunda yüzde 20’lik bir azaltmaya gideceğini belirtti. Haber, ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase’in çalışan sayısını aynı oranda azaltacağını söylemesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

“İşgücünde Ek Kesintiler Yapmak Zorunda Kaldık”

Singapur merkezli kripto para borsası, kripto para cüzdanı sağlayıcısı ve ödeme şirketi Crypto.com, küresel işgücünün boyutunda yaklaşık yüzde 20’lik bir azaltmaya gideceğini duyurdu. Şirket haberi bugün yayınladığı bir blog yazısıyla duyurdu.

Crypto.com kurucu ortağı ve CEO’su Kris Marszalek, konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararın “ihtiyatlı mali yönetime” odaklanmak ve “şirketi uzun vadeli başarısı için pozisyon almasını” sağlamak adına alındığını söyledi.

Şirketin işgücünde yüzde 20’lik kesintiye gitme kararı, geçen yıl başlayan bir dizi işten çıkarmanın son halkası oldu. Şirket, 2022’nin Haziran ayında 260 çalışanını ya da işgücünün boyutunu yüzde 5 azalttığını duyurmuştu. O dönem Crypto.com’un işgücü boyutunda yüzde 5’in üzerinde azaltmaya gittiği iddia edilmişti. Marszalek, geçen yılki işten çıkarmaların şirketi makro ekonomik gerilemeyi atlatacak şekilde pozisyon almasını sağladığını, 2022’nin Kasım ayında iflasını duyuran kripto para borsası FTX‘in çöküşünün hesaba katmadığını ve bunun “sektöre olan güveni önemli ölçüde zedelediğini” belirterek şunları söyledi:

Bu nedenle, ihtiyatlı mali yönetime odaklanmaya devam ederken, şirketi uzun vadeli başarı için konumlandırmak amacıyla işgücünde ek kesintiler yapmak gibi zor ama gerekli bir karar aldık.

Haber, Coinbase ve Blockchain.com’un Duyurularını Takip Etti

Crypto.com’un işgücünde yüzde 20’lik kesintiye gideceği haberi, kripto para sektörünün iki devi Coinbase ve Blockchain.com‘un da işten çıkarmaya gittiğini duyurumasından hemen sonra geldi.

Coinbase, 10 Ocak’ta yaklaşık 950 personelini işten çıkaracağını açıklarken, Blockchain.com yaklaşık 110 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.