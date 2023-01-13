Kripto para analisti Justin Bennett, ABD dolarının zayıflama sinyalleri veriyor oluşuyla Bitcoin (BTC) ve altcoin'lerin "önemli" bir anla karşı karşıya olduğunu düşündüğünü söyledi.

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Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği kripto para analisti Justin Bennett, ABD dolarının zayıflama sinyalleri veriyor oluşuyla Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin “önemli” bir anla karşı karşıya olduğunu düşündüğünü söyledi.

Yatırımcılarının Gözü ABD Doları Endeksinde

Kripto para analisti Justin Bennett, 110 binden fazla Twitter takipçisine ABD doları endeksinin (DXY) 2021’in Mayıs ayından beri üzerinde hareket ettiği trend çizgisini test ettiğini ve bu trend çizgisinin aşağı yönde kırılımının kripto para piyasası için oldukça önemli bir yükseliş sinyali olacağını belirterek “DXY, bugün 2021’in Mayıs ayından beri üzerinde hareket ettiği trend çizgisini test etti. Piyasalar için önemli bir an gibi görünüyor.” dedi.

Yatırımcılar, zayıflama belirtileri gösteriyor oluşu bakımından DXY’yi yakından takip ediyor. Bu durum yatırımcıların sermayelerini ABD dolarından uzaklaştırıp kripto para ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara yönlendirdiğini gösteriyor. DXY, 2021’in Mayıs ayından bu yana yukarı yönde hareket ederek bir kanal üzerinde hareket etti, ancak son aylarda ivme kaybederek yönünü aşağı çevirmiş durumda.

DXY, bu yazının hazırlandığı sırada bir önceki kapanış seviyesi olan 103,19 seviyesinin altında, 102,45 seviyesinde bulunuyor.

Bennett ayrıca Bitcoin‘in (BTC) 2023’e güçlü bir başlangıç yaptığını ve en büyük kripto paranın yukarı doğru bir merdiven basamağı formasyonu ile yükseldiğini belirtti. Analistin işaret ettiği bu formasyon ani yükselişlerin ardından düzeltme dönemleri geldiğinde oluşur ve yeni destek ve direnç seviyelerinin ortaya çıkmasına neden olur:

Bitcoin, yıla güzel bir başlangıç yaptı. Merdiven basamaklı fiyat hareketi en başından beri olağanüstü görünüyor. Burada pek çok fırsat var. Hala 16 bin 722 dolardan aldığım uzun (long) pozisyonum açık ancak 12 Ocak’taki TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi verileri) verileri öncesinde pozisyonumu yüzde 50 küçülttüm.

TÜFE Verileri Ne Öldürdü Ne de Güldürdü

12 Ocak’ta açıklanan TÜFE verileri ABD’de enflasyonun hafifçe düştüğünü ortaya koydu. Bennett, TÜFE verilerinin beklentilere paralel geldiği için hem yüksek gelmesini bekleyenleri hem de düşük gelmesini bekleyenleri ödüllendirmediğini belirterek şunları söyledi:

YY (yıldan yıla) ve MoM (aydan aya) TÜFE verileri hemen hemen beklentilere paralel geldi; aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,5. Dolayısıyla hem uzun hem de kısa (short) pozisyonlar için herhangi bir ödüllendirme olmadı.

Daily Price Action adlı haber bülteninde değerlendirmede bulunan Bennett, TÜFE verilerinin açıklanmasından bir gün önce, verilerin beklentilerinin altında veya üstünde gelmesinin piyasaları önemli ölçüde hareketlendireceğini belirterek “TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 6,5 gelmesi bekleniyor. Bunun altında bir rakam riskli varlıklar için yükseliş, üstünde bir rakam ise düşüş anlamına geliyor.” demişti.