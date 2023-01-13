Stablecoin piyasası geçen yıl 200 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşarak önemli bir çıkış yaptı. Cornell Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Eswar Prasad, büyük bir stablecoin çöküşünün ABD tahvil piyasasını ciddi şekilde etkileyebileceği konusunda uyardı.

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ABD’li düzenleyicilerin yakından takip ettiği alanlardan biri de kripto para sektörünün önemli bir tarafını oluşturan stablecoin piyasası. Stablecoin piyasası geçen yıl 200 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşarak önemli bir çıkış yaptı. Cornell Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Eswar Prasad, büyük bir stablecoin çöküşünün ABD tahvil piyasasını ciddi şekilde etkileyebileceği konusunda uyardı.

ABD Tahvilleri ve Hazinesi için Risk Oluşturuyor

Stablecoinler temelde ABD doları gibi itibari para birimlerine endeksli dijital varlıklardır. Şu anda piyasada kullanılan en popüler stablecoin’lerden bazıları Tether (USDT), USD Coin (USDC) ve Binance USD‘dir (BUSD). Stablecoin’ler, farklı dijital varlıkların alım satımını yapmak ya da bunları itibari paraya dönüştürmek isteyen kripto para yatırımcılarının tercihi olmuştur.

Cornell Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Eswar Prasad, stablecoin’lerin geleneksel finans piyasaları üzerindeki etkisinden endişe duyan birkaç düzenleyici ile konuştuğunu belirterek önemli bir duruma dikkat çekti.

Stablecoin’lerin tahvil piyasasını neden etkileyebileceğini anlamak için daha derinlere inmek gerekiyor. Şu anda, en büyük stablecoin USDT’nin ihraççısı Tether, rezervlerinin yüzde 58’inden fazlasını (39.7 milyar dolar) ABD hazinesinde tutuyor. Benzer şekilde, ikinci en büyük stablecoin USDC’nin ihraççısı Circle‘ın rezervinin yaklaşık 12.7 milyar dolarını, üçüncü en büyük stablecoin BUSD’nin ihraççısı Paxos ise 6 milyar dolarını ABD hazinesine tutuyor. Bu durum bir stablecoin üzerinde potansiyel bir çalışma olması durumu yatırımcıların stablecoin’lerini fiat paraya dönüştürmesine neden olabilir. Bu, ihraççının rezervlerindeki varlıklarını satmasına ve büyük miktarda ABD hazinesi tahvili satışına yol açabilir. İsviçre’nin St Moritz kentinde düzenlenen Kripto Finans Konferansı’nda CNBC’ye konuşan Prasad, konuya ilişkin görüşlerini şu sözlerle açıkladı:

Bence düzenleyicilerin asıl endişesi, stablecoin’lere karşı bir güven kaybı yaşanması durumunda bir itfa dalgası yaşanması ki bu da stablecoin ihraççılarının ellerindeki hazine tahvillerini itfa etmeleri anlamına geliyor. Oldukça likit bir piyasada bile büyük hacimli itfalar kargaşaya neden olabilir. Hazine tahvilleri piyasasının ABD’deki daha geniş finansal sistem için ne kadar önemli olduğu göz önüne alındığında düzenleyicilerin haklı olarak endişe duyduğunu düşünüyorum.

ABD’deki tahvil piyasasının şu anda oldukça kırılgan olduğuna dikkat çeken Prasad, bu nedenle böyle bir stablecoin krizinin çarpan etkisine yol açabileceği ve hazine bonoları üzerinde büyük bir satış baskısına neden olabileceğinin altını çizdi.

Fed’den Stablecoin Uyarısı

Algoritmik stablecoin TerraUSD‘nin çöküşü geçen yıl kripto para piyasasında şok dalgasına neden olmuştu. Terra ekosisteminin çöküşüyle milyarlarca dolar buharlaşarak piyasadan silinmiş, birden fazla kripto para şirketinin iflas etmesine neden olmuştu. Önemli bir stablecoin çöküşü örneği olarak kayıtlara geçen TerraUSD’nin çöküşü farklı ülkelerdeki düzenleyiciler ve merkez bankaları tarafından ele alınmış, peş peşe uyarılar gelmişti. Fed de uyarılarda bulunan merkez bankaları arasında yer aldı.

Fed, “stablecoin piyasasının yükselmeye eğilimli olduğu ve birçok tahvil ve banka kredisi yatırım fonunun itfa risklerine karşı savunmasız olmaya devam ettiği” konusunda uyarılarda bulunmuştu.