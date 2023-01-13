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Yatırımcılar Dikkat! Dünyaca Ünlü CEO’dan Korkutan Bitcoin Yorumu: Kaçınılmaz!

Kripto para piyasası 2023'e istikrarlı bir giriş yaparken, önde gelen bir yönetici karamsar bir tablo çiziyor.
13:00
13 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası 2023’e istikrarlı bir giriş yaparken, önde gelen bir yönetici karamsar bir tablo çiziyor.

Stagflasyon Uyarısı!

Önde gelen projelerden CakeDeFi’nin CEO’su Dr. Julian Hosp, Bitcoin (BTC), Ethereum (BTC) ve genel olarak küresel ekonominin 2023’te nasıl performans göstereceğine dair özel bir Youtube videosu yayınladı. Julian, videosunda kripto para piyasasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2022 piyasasının  özetini veren yönetici  iflaslar, krizler ve çöküşlerle dolu 2022’den sonra 2023’ten beklentisinin çok fazla iyimser olmadığını dile getirdi. Julian ayrıca birçok uzmanın aksine 2024’te meydana gelecek olan Bitcoin halving’in fiyat üzerinde bir etkisinin olacağını düşünmüyor.  Yatırımcılar, 2024’te gerçekleşmesi beklenen bir sonraki Bitcoin Halving için büyük umutlar besliyorlar. BTC, an itibariyle 18.835 dolardan işlem görüyor.

Uzmana göre, 2023’te de makroekonomik faktörler belirsizliğini koruyacak. Yönetici, uzun süreli stagflasyon olacağını söylüyor. Julian’a göre, en zor ve en kötü ortam, büyük şirketlerin durgunluk ile karşı karşıya kaldığı veya enflasyonun %4’ten %6’ya yükseldiği ortam olacak. Stratejist,  Ethereum’a da değindi. Fabio’ya göre, Ethereum’un büyük bir kısmı stake edildiği için ETH‘nin geleceği henüz belirsiz. 2023’ün 2. çeyreğinde Şanghay yükseltmesinden sonra çok sayıda insan token’larını geri almaya başlarsa bunun netleşeceğini ekliyor.

Risk Devam Ediyor!

Uzmanlara göre, bazı FOMC üyeleri, enflasyonun bu yılın sonuna kadar istene seviyeye ulaşacağına inanıyor. Eğer bu gerçekleşirse Fed için dikkate değer bir başarı olur. Ancak bu, Fed’in faiz oranlarını artırmaya devam etmeeyceği anlamına mı geliyor?  Bazı analistlere göre, Fed enflasyonun düşmesi durumunda bile sıkı para politikasına devam edebilir. Diğer yandan eski FTX direktörü Nishad Singh, borsanın çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında ABD’li savcılarla bir araya geldi. Davaya dair haberler gelmeye devam ediyor ve domino etkisi yakın zamanda ortadan kalkacak gibi görünmüyor. Analist, genel olarak, kripto para birimleri söz konusu olduğunda en kötüsünün geride kaldığını söylüyor. Analistlere göre, BTC‘nin 20.000 doların üzerine çıkması yatırımcılar arasında bir miktar güveni yeniden canlandırabilir. Uzmanlar ayrıca halving ve sektördeki krizlerin sona ermesinin  BTC fiyatını uzun vadede  olumlu etkileyeceğine inanıyor.

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