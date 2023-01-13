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Defalarca Kez Bilen Ünlü Analist Bu Altcoin’in Peşinde: Dibe Vurmuş Gibi Görünüyor

Kripto para analisti ve trader'ı Smart Contracter, "dibe vurmuş gibi görünüyor" diyerek peşinde olduğu altcoin'i paylaştı.
14:00
13 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Özellikle Bitcoin‘in (BTC) 2018’de vurduğu dip seviyeyi altı ay öncesinden haber vermesiyle popülerlik kazanan kripto para analisti ve trader’ı Smart Contracter, en büyük kripto parada artık yükseliş vaktinin geldiğini söyledi. Analist, ayrıca “dibe vurmuş gibi görünüyor” diyerek peşinde olduğu altcoin’i de paylaştı.

Bitcoin’deki Yükselişin Devam Etmesini Bekliyor

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Smart Contracter, 218 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in bir tepe aralığından çıkmasının ardından düşüş trendinden çıkmış olabileceğini iddia etti. Analist, alım fırsatı sunabilecek küçük geri çekilmeleri değerlendireceğini belirtti.

Smart Contracter’a göre, Bitcoin muhtemelen ilerleyen dönemde altcoin’lerden daha iyi performans gösterecek. Analist, “BTC bu yavaş ve dalgalı düşüş trendinden çıktığına göre, düşüş trendini bir kenara bırakıp artık düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek üzere beklemeye geçme vakti geldi. Mevcut fiyat hareketleri şu anda bana dürtüsel görünüyor ve ayrıca Bitcoin’in 2022’nin Aralık ayının en yüksek seviyesini geçme eşiğinde olmasıyla BTC hakimiyetinin artacağına ve BTC’nin altcoin’lerden daha iyi performans göstereceğine inanıyorum.” dedi.

Kripto para analistinin paylaştığı fiyat grafiklerine bakıldığında Smart Contracter, Bitcoin’in 18 bin 800 doların üzerine çıkmaya hazır olduğunu gösteriyor. Smart Contracter’ın yaptığı teknik analiz, ana trendin beş dalgalı bir modelde, düzeltici trendin ise üç dalgalı bir modelde gerçekleştiğini belirten Elliot Dalga Teorisi’ne dayanıyor.

Altcoinler için oldukça önemli bir gösterge olan Bitcoin hakimiyeti (BTC.D) grafiğine de bakan Smart Contracter, BTC.D’nin yüzde 43 seviyesinin üzerine çıkacağını tahmin ediyor gibi görünüyor. Bitcoin hakimiyeti şu anda yüzde 38 seviyesinde bulunuyor.

Analistin Peşinde Olduğu Altcoin

Bitcoin’in ardından peşinde olduğu altcoin olarak akıllı sözleşme özellikli Blockchain Avalanche (AVAX) işaret eden Smart Contracter, piyasa değerine göre 19’ncu en büyük kripto paranın tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 90’lık bir düzeltme yapmasının ardından dibe vurmuş gibi göründüğünü söyledi. Kripto para analisti, AVAX aşağı doğru düzeltme yapmasını bir satın alım fırsatı olarak değerlendireceğini belirterek şunları söyledi:

AVAX, yüksek zaman diliminde büyük bir mumla düşen kama modelinden çıktığına göre, bana dibe vurmuş gibi görünüyor. Kesinlikle buralardan alım fırsatları kovalayamam. Ancak geri çekilmeleri alım fırsatları olarak değerlendirmek için yüzde 100 tekrar radarımda.

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