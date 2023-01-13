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“İnanılmaz Görünüyor”! Büyük Güncelleme Öncesi O Altcoin Heyecanlandırdı!

Popüler altcoin'in fiyatı yatırımcıların protokolün Mayıs ayındaki hard fork'u (güncellemesi) öncesinde olası ağ değişikliklerine ışık tutmasıyla son 24 saat içinde yüzde 10'un üzerinde yükselerek birçok altcoin'den daha iyi performans gösterdi.
15:00
13 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin Cash (BCH) fiyatı, yatırımcıların protokolün Mayıs ayındaki hard fork’u (güncellemesi) öncesinde olası ağ değişikliklerine ışık tutmasıyla son 24 saat içinde yüzde 10’un üzerinde yükselerek birçok altcoin’den daha iyi performans gösterdi.

CashTokens Planları Yatırımcıları Heyecanlandırıyor

Fiyat grafikleri verilerine göre BCH, 12 ocak’ta 108 dolardaki direnç seviyesini aşarak 125 dolara kadar çıktı. Yatırımcıların altcoin’e olan yüksek ilgisi, bir sonraki direnç seviyesinin bulunduğu en az 150 dolara doğru potansiyel bir yükseliş hareketini körükleyebilir.

Hard fork, herhangi bir Blockchain ağında yapılan bir güncellemeyi ifade etmek için kullanılmaktadır. Bitcoin Cash’in Mayıs ayındaki hard fork’u, geliştiricilere göre merkeziyetsiz uygulamaların doğrudan Bitcoin Cash ağı üzerinde konumlandırılmasını mümkün kılacak olan “CashTokens” planlarıyla 2017 yılında kullanıma sunulan kripto para ağına daha fazla güvenlik ve gizlilik getirecek.

Halihazırda ağ üzerinde uygulanması planlanan diğer iyileştirmeler arasında, işlem sürelerini hızlandırmaya yardımcı olacak daha küçük işlem boyutları ve diğer kullanımların yanı sıra Bitcoin Cash kullanıcılarına yinelenen ödemeler, türev ticareti ve kitle fonlaması fırsatları sunan Bitcoin Cash tabanlı uygulamaların oluşturulmasına izin verebilecek akıllı sözleşmeler özelliği yer alıyor.

“Grafiği İnanılmaz Derecede Dibe Vurmuş Gibi Görünüyor”

Mechanism Capital’in kurucusu Andrew Kang, kişisel Twitter hesabından BCH fiyatının genel olarak dibe vurmasıyla birleşen temel iyileştirmelerin önümüzdeki haftalarda bir fiyat artışına zemin hazırladığını belirtti. Kang, “Grafiği inanılmaz derecede dibe vurmuş ve yükseliş için hazır görünüyor” yorumunda bulundu.

Bitcoin Cash fiyatındaki yükselişi güçlendirebilecek diğer temel faktörler arasında, Mart ayı gibi erken bir tarihte bir Karayip ülkesi olan St Kitts ve Nevis’te yasal para birimi olarak kabul edilmesi yer alıyor. Bu doğrultudaki planlar için henüz doğrulama gelmedi ancak geçen yıl Kasım ayında görüşme aşamalarında olduğu yönünde spekülasyonlar yapılmıştı.

BCH, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 10,11 yükselişle 120,07 dolardan el değiştiriyor.

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