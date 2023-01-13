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Son DAKİKA! Müjde Geldi 2 Altcoin Roketleri Ateşledi!

2 altcoin roketleri ateşledi. Binance borsasında işlem gören çok daha fazla yükseldi. Fiyat artışı devam edebilir.
20:18
13 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Birkaç dakika önce paylaşılan son dakika haberinin ardından popüler 2 altcoin roketleri ateşledi. Fiyatları aniden yükselişe geçti. Bu haber aynı zamanda Ethereum için de olumlu bir gelişmedir. Mart ayında açılacak ETH kilitlerinin yükü böylece hafifleyebilir. Peki hangi 2 altcoin ralliye başladı? Bundan sonra ne olacak?

LDO Neden Yükseliyor?

ConsenSys, MetaMask Staking beta sürümünün artık Lido ve Rocket Pool ile yayında olduğunu açıkladı. Yeni hizmet sayesinde kullanıcılar Lido ve Rocket Pool’a bağlanarak ETH’lerini stake edebilecek ve web3 uygulaması içinde doğrudan stake sağlayıcısından likit stake tokenleri alabilecek. Likit stake edilmiş ETH’den ETH’ye geri takas yapmak isteyenler, ücrete tabi olarak bunu stake arayüzünden MetaMask Swaps aracılığıyla yapabilirler.

ConsenSys bugün yaptığı açıklamada, kripto cüzdan sağlayıcısı MetaMask‘ın artık Lido ve Rocket Pool aracılığıyla likit stake işlemlerini destekleyeceğini duyurdu. Protokolün halka açık beta sürümünde, ETH stake etmek ve ağ mutabakatına katkıda bulunarak ödüller kazanmak isteyen kullanıcılar, istedikleri stake sağlayıcısını seçerek ve imzalı bir işlemle tahsis edilecek ETH miktarını onaylayarak bunu doğrudan MetaMask’ın web3 uygulaması içinden yapabilecekler. Haberin ardından LDO ve RPL fiyatı arttı. Binance borsasında işlem gören LDO Token daha fazla likiditeye erişimi olduğu için %10’un üzerinde yükseldi.

Ethereum Stake

MetaMask kıdemli ürün müdürü Abad Mian bugün yaptığı açıklamada stake için aracılık hizmeti sunduklarını ve bu alanda ilginin arttığını söyledi. Özellikle LDO Token fiyatı Merge sürecinde ve sonrasında ciddi büyüme gördü. Bugün gelen haberin ardından da fiyatın %10’un üzerinde artması devam eden ilgiyi vurguluyor.

Mian’a göre, Ethereum Beacon zincirinin ve The Merge’ün piyasaya sürülmesinden bu yana stake etmeye olan ilgi artıyor. Bununla birlikte, popülaritesindeki artışa rağmen, stake etme, benimsemenin önünde bir engel oluşturabilecek karmaşık arayüzlerden mustariptir.

“Staking’in web3’ün temel bir bileşeni olduğuna inanıyoruz. Temiz, kullanışlı ve anlaşılır kullanıcı arayüzleri web3 ürün ve hizmetlerinin benimsenmesi için kritik önem taşıyor.”

Lido veya Rocket Pool’da stake etmek için alınan stETH veya rETH’den ETH’ye geri dönmek isteyenler, bunu MetaMask içinde bir ücret karşılığında yapabilirler. Bu durum kilidi açılacak 16 milyonluk ETH için gelecek satış baskısını hafifletebilir doğal olarak Ethereum için de olumludur.

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