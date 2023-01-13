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Sıcak Gelişme: Justin Sun’dan FTX Sonrasında DCG’ye Büyük Teklif!

Justin Sun'dan, Digital Currency Group'a 1 milyar dolarlık tekilf!
22:20
13 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para piyasalarının tanınan ismi Justin Sun, iflas eden popüler borsa FTX’e geçtiğimiz aylarda sunduğu teklifin bir benzerini Digital Currency Group’a (DCG) sundu! Reuters’dan elde edilen verilere göre tanınan isim Justin Sun, son birkaç gündür kripto para piyasalarında tartışmalı olaylara tanık olan Digital Currency Group varlıkları için 1 milyar dolar ayırabileceğini belirtti.

Ekosistemde art arda yaşanan derin düşüşlerin sonrasında meydana gelen likidite krizi nedeniyle birçok büyük kripto para şirketi iflasını bildirdi. Terra (LUNA) ekosistemi ile başlayan iflaslar zinciri 2022 yılının son birkaç ayı içerisinde popüler kripto para borsası olan FTX’in de iflas etmesiyle devam etti. Yaşanan peş peşe krizler sonrasın piyasalara hakim olan ayı sezonunun etkisini arttırmıştı. Birkaç gün önce Gemini borsası yetkililerinin Digital Currency Group kurucusu Barry Silbert’a ve şirkete yönelttiği iddiaların ardından DCG kurucusu 19 soruluk bir anketi Twitter üzerinden yanıtlamıştı.

Bununla birlikte tüm bu olayların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) her iki şirkete de dava açtığını duyurdu.

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