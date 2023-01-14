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4 Büyük Analistin Güncel Kripto Tahmini! Bitcoin 20.000 Dolar Olmak Üzere!

Kripto para yatırımcılarının gözüne uyku girmiyor. Ve kesinlikle haklı sebepleri var.
01:18
14 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

En popüler kripto para analistleri son rallinin ardından güncel görünüme dair beklentilerini paylaştılar. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 19.850 dolardan alıcı buluyor. Devam eden toparlanma günlük kapanışa 2 saat kala fiyatın 20.000 dolar sınırına dayanmasına neden oldu. Açığa satışa alışan yatırımcılar ise yüz milyonlarca doları beklenmedik rallinin ardından kaybetti.

Güncel Bitcoin Tahmini

Bitcoin fiyatının çok önemli olan 20.000 dolar seviyesine doğru hızla ilerlemesinin ardından popüler analistler fiyatın sonrası durağı için görüşlerini paylaşıyor. Bitcoin 14 Ocak Cumartesi gününün ilk saatlerinde 19.900 doların üzerine çıktı ve günlük kapanışa 2 saat kala 20.000 dolar sınırını aşmak için mücadele ediyor. Bitcoin şu anda, olumlu algılanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunu kripto piyasasında güçlü bir rallinin takip etmesinin ardından yükseliş momentumunda bir artışa tanık oluyor.

Piyasa geçen haftaya kıyasla teknik olarak hala ayı piyasasında olsa da, yatırımcı duyarlılığı iyileşiyor. Beş ağırlıklı kaynak kullanarak duyarlılığı ölçen kriptoya özgü bir metrik olan Korku ve Açgözlülük Endeksi’ne göre, yatırımcıların piyasa hakkındaki duyguları aylık en yüksek seviyeye ulaştı. Bitcoin fiyatı henüz FTX öncesi seviyelerinden toparlanamadı, ancak 8 Kasım 2022’den bu yana ilk kez 13 Ocak’ta 19.501 doların üzerine çıktı. Son rallinin gücüne rağmen, bazı analistler mevcut yükseliş eğiliminin sürdürülebilmesi için BTC fiyatının 21.000 dolar ulaşması gerektiğini düşünüyor.

4 Analistin Kripto Tahmini

Glassnode analizine göre 1 Ocak’ta başlayan yenilenen yükseliş eğilimi fiyatı 19.000 doların üzerine taşıdı. Üstelik direnç olarak çalışması beklenen 19.000 dolar seviyesi kolayca aşıldı. Eğer bu bölge destek olarak korunabilirse Glassnode analistleri 21.000 doların üzerinde bir fiyat hareketinin gerçekleşebileceğini düşünüyor. Grayscale ve birçok kripto para şirketi iflastan kaçınmak için artık bu yükselişe hiç olmadığı kadar muhtaç. Ve piyasa onlara ihtiyacı olan şeyi şu an veriyor.

Bitcoin, sıkılaşan makro ekonomide kitlesel borsa işten çıkarmaları, Gemini ve Genesis yasal sorunları ve ABD Temsilciler Meclisi’nde kripto odaklı bir alt komitenin kurulma potansiyeli gibi engellerle karşı karşıya kalsa da piyasadaki aşırı iyimserlik katlanarak artıyor. Buna ek olarak, Bitcoin’in göreceli güç endeksi (RSI) şu anda BTC’yi aşırı alım olarak gösteriyor. RSI analizine göre, fiyat düzelirken keskin bir düşüş trendi oluşabilir.

TraderSZ şunları söyledi;

Bitcoin yatırımcıları kazanç elde ettikçe mevcut yükselişin devam etme ihtimali zorlaşıyor.”

Rekt Capital’e göre Bitcoin fiyatı tarihsel verilere göre makro dip seviyesini çoktan gördü. Tarihsel olarak “Ölüm Haçı” seviyesi 23.500 dip seviyeyi gösteriyor. Fiyat aşırı satışlardan kurtulup hızla bu bölgeye sıçrayabilir.

Dördüncü analist HornHairs ise Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ne kadar süreceğini tahmin etmek için 2015’teki tarihsel verilere atıfta bulundu. 2015’ten 2017’ye kadar süren boğa piyasası 1064 gün sürmüş ve aynı sayıda gün süren 2018’den 2021’e kadar olan boğa piyasasıyla eşleşmiştir. Eğer yatırımcılar 2017 ile 2018 ve 2021 yılları arasındaki ayı piyasasını mevcut piyasa ile eşleştirirse, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması 1.001 gün sürecektir. Mevcut koşullara ve mevcut fiyat kırılmasının gücüne rağmen, Bitcoin geçmişte birçok teknik analistin yanıldığını kanıtlamıştır. Riskten kaçınan yatırımcılar, Bitcoin’in nihayet boğa piyasasına geri dönüp dönmediğinin bir göstergesi olarak daha yüksek fiyatlarda artan işlem hacmine dikkat etmeyi düşünebilir.

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