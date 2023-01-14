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Bugünlerde yaşanan yükselişi haftalar öncesinde müjdeleyen popüler bir analist FET Coin ve BTC hakkında görüşlerini paylaştı. Kral kripto para birimi 20.000 dolar sınırına dayanmışken son ralliyi önceden gören analistin görüşlerini inceleyelim. Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi? FET ve BTC ne olacak?

Bitcoin Ne Olacak?

Rekt Capital takma isminin kullanan analist bugünlerde popüler, çünkü haftalar önceden bu yükselişi müjdeledi. Artık CAPO gibi popüler ayıların değil Rekt Capital gibi boğaların sesinin yüksek çıkacağı bir döneme girmiş olabiliriz. Analist yüz binlerce takipçisine Bitcoin‘in bu hafta yükseldikten sonra bir boğa piyasasını teyit etmenin eşiğinde olduğunu söylüyor. Ancak, önemli ayı piyasası trend çizgilerini kırmanın birkaç ay alabileceği konusunda uyarıyor.

“BTC, haftalık zaman diliminde çok aylık düşüş trendi çizgisinin ötesine geçmeye çalışıyor. Trend çizgisinin üzerindeki haftalık kapanış muhtemelen kırılmayı teyit eder. Ancak yeni bir boğa piyasasını teyit etmek için kırılması gereken en önemli trend çizgisi, aylık zaman dilimindeki makro düşüş trendidir. BTC bir geçiş aşamasında. Ayı piyasası sona eriyor ve yeni boğa piyasası başlıyor. Bu aşama birkaç ay sürebilir ve yeni düşük seviyeler henüz tamamen göz ardı edilemez. Ancak tünelin sonunda nihayet ışık olduğunu görmek harika.”

Analist ayrıca RSI’ın yükseliş eğilimini teyit etmesi için harekete geçeceğini de söylüyor.

“Aylık BTC RSI da düşüş trendi kanalından çıkıyor. Yükseliş eğilimini teyit etmek için BTC RSI’ın önceki ayı piyasası dip bölgesini (yeşil) ara dönemde destek olarak geri alması gerekiyor, geri alınana kadar teknik olarak direnç görevi görebilir.”

Fetch (FET) Yorum

Odak noktasını Fetch (FET) Coin’e kaydıran kripto analisti merkezi olmayan makine öğrenme sistemi blockchain projesinin, daha geniş kripto piyasaları rallisiyle birlikte yükseldikten sonra 0,262 dolarda daha yüksek bir destek seviyesini onaylamak üzere konumlandığını söyledi.

“FET yeşil yolu izliyor ve sonunda mavi dirence ulaşıyor. Şimdi FET’in mavi seviyeyi desteğe çevirip çeviremeyeceği ya da fiyatın bir sonraki kırmızıya sağlıklı bir düşüşe ihtiyacı olup olmadığının onaylanmasını bekliyoruz.”

Fet Coin eğer bu bölgenin üzerinde kapanışlar yapabilirse önümüzdeki günlerde çok daha yukarıda bir zirve belirleyebilir.