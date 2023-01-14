Bir zamanlar en büyük metaverse altcoin oydu ancak APE onu tahtından etti. Şimdi devrik kral yönünü yeniden yukarı çevirdi.

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En büyük metaverse altcoinler arasında yer alan MANA Token yazı hazırlandığı sırada güne yüzde 30 fiyat artışıyla devam ediyor. Bitcoin’in 20.000 dolar sınırına dayanması birçok altcoinin kritik direnç seviyelerini aşmasıyla sonuçlandı. Metaverse kralı da büyük rallilere öncülük eden altcoinler arasında yer alıyor.

Decentraland (MANA) Neden Yükseliyor?

Kripto paraların kümülatif değeri 925 milyar dolara kadar tırmandı. Bitcoin hakimiyeti artarken olması gereken seviyenin altında olan birçok altcoin de rallilere başladı. MANA Token bunlardan biridir. Son 30 günde 0,28 dolara kadar düşen fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,53 doların üzerindeydi. Piyasa değeri aşırı satışların ortasında önemli ölçüde azalan altcoin yıllık %3 enflasyona sahip olduğu için de yatırımcılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Bugün yaşanan yükselişin temelinde Bitcoin’in hareketi yatıyor. Bunun dışında Polygonal Mind için yapılan lansman partisi de fiyat artışını destekledi. Decentraland ekibi CreadoreStudios’a kendi platformlarını tercih etmelerinden ötürü teşekkür etti.

Büyük yükseliş bugün 22:30’dan sonra başlamıştı.

MANA Token Yorum

MANA Token fiyatı son beş gün içinde %53,5’lik bir artış kaydederek 0,4458 dolara ulaştı. Ardından bugün akşam saatlerinde başlayan ralliyle fiyat %30’ün üzerinde arttı. Son 30 günde yaptığı dibin ardından fiyat %89 oranında artmış oldu. Son fiyat sıçraması, 20 ve 50 günlük EMA’yı da ihlal etti ve bu da onları şimdi uygun bir destek seviyesine kaydırıyor. Fiyat şimdilik 0,553 dolarlık direnç bölgesini aşamadı ve ufak çaplı bir geri çekilme görülebilir.

İlerleyen saatlerde Bitcoin’in 20.000 dolar üzerinde kalıcılık elde etmesiyle özellikle 03:00 günlük kapanış sonrasında MANA Token yatırımcıları 0,553 dolar direncinin aşılıp aşılmayacağını yakından takip etmelidir. Olası geri çekilmede fiyat 0,44 ve 0,42 dolar desteğine kadar inebilir. Bitcoin hali hazırda hızlı bir ralliye devam ediyor. Bitcoin fiyatı şişen RSI nedeniyle 19.000 dolar seviyesine kadar kısa bir düşüş yaşayabilir. Bitcoin’in psikolojik destek bölgesi 19.000 doları kaybetmediği senaryoda MANA Token için görünüm teknik açıdan pozitif kalmaya devam edecektir.