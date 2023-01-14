Popüler altcoin Ripple (XRP) yeni bir girişimde bulunarak birçok ülkede yeni hazırlıklar içerisinde olduğunu duyurdu! Gelişme fiyata etki edecek mi?

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RippleX’e göre, geliştiricilerini altyapı geliştirme için araçlar ve destekle donatan Ripple (XRP) departmanı, geliştiricileri için yeni bir hibe duyurdu. Toplamı 2,6 milyon dolara varan hibe, birkaç kıtadaki 25 takım arasında paylaştırılacak.

XRPL Duyurusu!

RippleX ekibi için duyuruyu bir blog yazısı aracılığıyla yapan Julia Heitner, fonların Ripple yol haritasında belirtilen projelerin geliştirilmesine gideceğini kaydetti. Şimdiye kadar Ripple, SEC ile yaşadığı sorunlara rağmen 100’den fazla projenin finansmanından sorumluydu. Julia Heitner, “4. dalga” olarak adlandırılan son dalganın, XRP Ledger (XRPL) ekibi tarafından yönetilen sürdürülebilirlik projelerine ve altyapı geliştirmeye odaklanacağını açıkladı. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

XRP hibeleri programı, karbon nötr XRP defterinden yararlanarak sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine odaklanan projeleri ve çözümleri desteklemeye kendini adamıştı.

XRPL ekibinin aynı zamanda Ripple blok zincirindeki NFT geliştirmesine başkanlık eden ekip olduğu belirtildi.

Veri analiz firması olan Santiment’e göre, Ripple üzerindeki NFT entegrasyonu pek başarılı olmadı. NFT işlem hacmi 108.000 dolara düştü. Ancak RippleX’in gelişmeyi ilettiği 12 Ocak itibariyle, hacim 1,21 milyon dolara kadar çıktı. Bu durum hızlı alım satımın bir durumu olabilir. Ayrıca yazı kaleme alındığında son 24 saatteki XRP hacmi 1,06 milyar dol

On-Chain Veriler!

Zincir üstü platformdan alınan verilere göre, BitMEX fonlama oranının başlangıçta %0,073’e çıkmasına rağmen %0,01 olduğunu ortaya çıkardı. Bu durum yatırımcıların türev piyasasında sözleşme pozisyonu açmak için yaptıkları dönemsel ödemelerin azaldığı anlamına gelebilir.

Son kazanımlara rağmen Ripple’ı elinde tutan kısa vadeli yatırımcılar hafif kayıp riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bunun nedeni olarak ise günlük zincir üstü kârın 497,97 milyona düşmesi gösteriliyor. Ancak RippleX, aynı blog gönderisi aracılığıyla 2023’ün son finansman turu olmayacağını kaydederek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: