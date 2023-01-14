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Bitcoin fiyatı günlük kapanışı 21.258 doların üzerinde yaptı ve fiyat çok kısa süre içinde binlerce dolar arttı. Altcoinlerde ise çok daha büyük hareketler yaşanıyor. FTX çöküşünün ardından kripto para yatırımcılarının gözüne ilk defa sevinçten uyku girmiyor. Peki Bitcoin ve kripto paralar nereye gidiyor? Güncel durum ne?

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Kral kripto para birimi aylık RSI’da 30’un altını görmüştü ve bu tarihi bir dibe ulaşıldığına işaret ediyordu. FTX ve LUNA olaylarının peş peşe yaşanması sebebiyle aşırı satışlara maruz kalan Bitcoin önceki boğa piyasası zirvesinin bile altına sarktı. Birçok analist artık fiyatı 12.000 dolar hatta daha altına düşebileceğinden bahsediyordu. Ancak Bitcoin kendisinden beklenen sürprizini gecikmeli de olsa yaptı. Fiyat aniden 17.000 dolardan 21.000 doların üzerine çıktı. Tüm bunlar birkaç gün içinde oldu.

Enflasyondaki iyileşme ve Fed’in hedeflerine gittikçe yaklaşması nedeniyle başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimleri geleceği fiyatlıyor. En geç 2024 yılı başından itibaren Fed’in faizleri indirmeye başlaması ve sıkı para politikasından vazgeçmesi bekleniyor. Aylardır düşük gelen enflasyon verisi de zaten bunun öncü sinyallerini veriyordu. Yani Bitcoin için uzun süredir beklenen hareket başladı, ara düzeltmeler olsa da fiyatın orta vadede 30.000 doları aşması mümkün görünüyor.

Kripto Paralar Son Durum

Kripto para yatırımcıları 14 Ocak Pazar sabahına yüzlerinde güçlü bir gülümsemeyle uyanıyor. Elbette fiyatların sonsuza kadar düşeceğine inanıp yüksek kaldıraçlı short pozisyon taşıyanlar hariç. Onlar son 24 saatte yaşanan yükselişte 600 milyon dolardan fazla kayıp yaşadı. Altcoin yatırımcılarının yüzü gülüyor çünkü Bitcoin fiyatı son 7 günde %20’nin üzerinde arttı. Üstelik bu yükseliş BTC hakimiyetinin yavaş artışıyla birlikte altcoinlerin de işine yarıyor. GALA ve APT son 7 günde en büyük 100 kripto para arasında en fazla kazandıran altcoinler oldu. Fiyatları %100 üzerinde arttı.

En büyük 100 kripto para arasında son 7 günde fiyatı artmayan hiçbir altcoin bulunmuyor. 24 saatlik işlem hacmi 74 milyar dolar civarında ve kripto paraların kümülatif değeri 1 trilyon dolar sınırına dayandı. Kümülatif değerin yeniden 1 trilyon dolar desteğini kazanıp burayı koruması altcoinlerin daha büyük yükselişler yaşamasına zemin hazırlayacak.