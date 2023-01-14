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  •   Son DAKİKA! Türklerin İlgi Gösterdiği Borsada Erişim Sıkıntısı! CEO Açıkladı!

Son DAKİKA! Türklerin İlgi Gösterdiği Borsada Erişim Sıkıntısı! CEO Açıkladı!

Türkler isyan ediyor, platformun CEO'su devam eden sorunla alakalı bir güncelleme yayınladı. Fiyatı önemli ölçüde düştü.
12:26
14 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türk kripto para yatırımcılarının da yoğun ilgi gösterdiği kripto takas platformunda sorunlar ortaya çıktı. Kullanıcılar erişim probleminden dolayı platform üzerinden satışlarını yapamıyor. Yazı hazırlandığı sırada da Bitcoin fiyatı beklenen düzeltme hareketini başlattı. Kral kripto para aniden 20.366 dolara kadar geriledi.

Chiliz (CHZ) Erişim Sorunu

Socios ve CHZ CEO’su Alexandre Dreyfus birkaç dakika önce platformlarında önemli birkaç sorun tespit ettiklerini ve üzerinde çalıştıklarını açıkladı. CEO tarafından yapılan açıklamalarda şunlar yazıyordu;

“Oturum açma ve zaman aşımı sorunları var gibi görünüyor. Ekiplerimiz takas platformumuzdaki sorunu araştırıyor. Sabrınız için teşekkür ederiz.”

Dreyfus tarafından yapılan paylaşımın altında ağırlıklı olarak Türk yatırımcıların yorumları dikkat çekiyor. Fan tokenlere yoğun ilgi gösteren Türk kripto para yatırımcıları sistemdeki sorunun hızla sonuçlandırılmasını bekliyor. Yaşanan bu tarz sistem hataları genellikle 3 saat içinde çözülebildiği için yatırımcılar yakın zamanda yeni bir duyuru alabilir. On-chain verileri izleyen siber güvenlik şirketleri henüz bu konuyla ilgili olumsuz bir alarm durumu açıklamadı. Şimdilik yatırımcıların yeni duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Chiliz (CHZ)

CHZ Coin fiyatı Bitcoin’in aniden 20.500 doların altına düşmesiyle birlikte 0,144 dolardan 0,128 dolara kadar düştü. Yazı hazırlandığı sırada ise 0,1348 dolardan alıcı buluyor. İlerleyen saatlerde sorunun düzelmesi ve Bitcoin’in yeniden 21.000 dolara tırmanması halinde fiyat tekrar eski seviyesini hedefleyebilir. İstikrarlı biçimde yükselen Bitcoin fiyatı birçok yatırımcının önceki ara yükselişlerden daha büyü bir FOMO’ya girmesine neden oldu. Bunun sebebi ise haftalardır süren düşük volatilitenin artık bozulmuş olmasıdır.

Bitcoin fiyatının bundan sonraki seyri CHZ Coin dahil diğer tüm altcoinlerin performansını önemli ölçüde etkileyecek. Sabah da bahsettiğimiz gibi BTC’nin 20.000 dolar altında bir düzeltme yapması devam eden yükselişin sağlığı açısından daha mantıklı görünüyor. Bundan dolayı 18.300 ve aşağısına fiyatın sarkma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Öte yandan önümüzdeki hafta açıklanacak ABD ÜFE verisi ve Fed’in güncel ekonomi raporu devam eden ralli için belirleyici olacak.

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