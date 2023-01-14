Bitcoin'in yükseliyor olması harika ancak 2019 yılındaki hareket herkesin dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.

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Bugünlerde dipler değerlendiren ve BTC fiyatının 12.000 dolara gitmeyeceğini düşünenler için güzel zamanlar. Beklenen oldu ve düşük volatilite dönemi Bitcoin ve kripto paralar için şimdilik bitti. Fiyat 16.800 dolar seviyesinde sıkışıp kaldığında yakında özellikle perşembe günü enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte aşırı volatilite döneminin başlayabileceğinden bahsetmiştik. Nitekim öyle de oldu.

Bitcoin Düşer Mi?

Popüler bir analist Bitcoin’in bugünlerde yaptığı yükseliş hareketine dikkat çekti. Günlerdir yeni zirvelere koşan Bitcoin fiyatı henüz büyük bir FOMO etkisi oluşturmadı. Ancak yatırımcılardaki duygu durumu önemli ölçüde değişiyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan ara yükselişleri hatırlarsanız birçok yatırımcı bu toparlamalar sırasında fiyatın düşeceğine inanıyordu. Ancak şimdi kripto topluluğu genelinde bir “fırsat kaçırma” endişesi var. Geçmiş fiyat hareketleri Bitcoin fiyatının bize sonsuza kadar düşmeyeceğini gösteriyor. Aynı veriler bu yükselişin ardından bir geri çekilmenin de mümkün olduğu konusunda uyarıyor.

Stockmoney Lizards takma adını kullanan analist de saatler önce bu konuda uyardı. Aşağıdaki grafiği paylaşan analist benzer bir parabolik yükselişin ardından Bitcoin’in 2019 yılında kazançların yarısını sildiği bir harekete dikkat çekti.

Analiste göre bu yükseliş zirveden dönecek ve muhtemelen 18.300 dolarlı seviyelere kadar bir düzeltme hareketi yaşanacak.

Kripto Paralara Dikkat

Bitcoin’in beklenen geri çekilme hareketi bugün çift haneli yükselen birçok altcoinin önemli ölçüde değer kaybetmesine neden olabilir. Daha da önemlisi son yükselişin bir boğa tuzağı olduğunu söyleyenler olacaktır. Eğer büyük kalabalıklar bu görüşü benimserse 18.300 dolar altındaki seviyelere iğne atıldığı senaryoda altcoinler Kasım ayındaki dip seviyelerine yaklaşabilir. Tüm bu sebeplerden dolayı yatırımcıların potansiyel riskleri kendi risk profillerine göre inceleyerek doğru noktalarda zarar kesme noktaları işaretlemeleri gerekebilir.

Elbette kripto para piyasaları diğer risk piyasalarına göre daha az öngörülebilirdir. Enflasyon verisinin getirdiği coşku mantıklı bir yükseliş zemini oluştursa da bu denli büyük hareketler genellikle yukarıda da açıklandığı üzere riskleri beraberinde getirir.