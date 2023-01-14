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PlanB: Bitcoin ve Kripto Burada Dibi Gördü ve Hedefime Gidiyor! Tarih Verdi!

Bugün sazı eline en büyük boğalar alıyor. Capo gibi ayıların dönemi şimdilik bitmiş gibi görünüyor.
15:00
14 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Evet artık Capo gibi ayıların sezonu sona eriyor ve PlanB gibi boğa analistlerinin yılı başlıyor. Döngüler hep böyledir. Bu yükseliş bazı ara düşüşlere gebe olsa da Capo gibi 12.000 dolar hedefine körü körüne bağlanan isimler bugün sessiz. Düşüşte sürekli fiyat erimesi beklentisi tıpkı 69.000 dolarda 100.000 doları hedefleyenlerin durumuna benziyor. O halde trende uyalım ve en büyük boğalardan PlanB’nin güncel fiyat analizine göz atalım.

PlanB Bitcoin ve Kripto Yorumu

PlanB, 1,8 milyon Twitter takipçisine Bitcoin‘in Kasım 2022’de 15.500 dolarla dibe vurduğuna ve kısa vadeli sahiplerinin şu anda geleneksel bir yükseliş sinyali olan kâr bölgesinde olduğuna inandığını söylüyor. Analist ayrıca kripto varlığının 2025’teki parabolik bir artıştan önce 2024 halving döneminde 30.000 doların üzerine çıkacağını tahmin ediyor.

“Kasım 2022’nin en düşük seviyesi olan 15,500 dip seviyeydi. Short Term Holder (STH) seviyesini geçen Bitcoin etkileyici bir yükseliş yaşayacak. 2024 halving sürecinde fiyat 32.000 doların üzerinde olacak. 2025 boğa piyasası bize 100.000 dolarlık Bitcoin fiyatını getirecek.”

Bitcoin, son 24 saat içinde %11’in üzerinde bir artışla 21.000 dolardan alıcı buluyor.

Kripto Paraların Geleceği

Analistin 100.000 dolar hedefi o güne kadar ayakta kalabilen kripto paraların çoğunun 10x ve üzerinde hareketler yapabileceğini gösteriyor. 2-3 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan bir Bitcoin, altcoinlerin kabaca bu seviyeye ulaşmasına kapı aralar. Altcoin pazarının 3 trilyon doları görmesi halinde birçok altcoin tarihinde eşine az rastlanır yükselişler görebilir. Peki çok daha uzun vadede PlanB neler söylüyor?

Analiste göre yaklaşan boğa piyasası geniş bir aralığa sahip olacak ve Bitcoin mevcut seviyelerden yaklaşık %4,689’luk bir artışla 1 milyon dolara kadar çıkacak.

“Aslında, boğa piyasası aralığının 100.000- 1 milyon dolar olacağını düşünüyorum, ancak birçok insan geniş marjları (veya bunları yaratan oynaklığı) anlamıyor, bu yüzden gerçekten rahat olan 100.000 dolara hedefimi sabitledim.”

Elbette bugün Capo nasıl yanılıyorsa yarın PlanB’nin de geçmişte olduğu gibi yanılacağını göreceğiz. Hiçbir analist sonsuza kadar haklı/haksız çıkmaz ve fiyat sürekli yükselmez/düşmez.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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