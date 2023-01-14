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GALA son 24 saatte önemli ölçüde arttı. Son düşüşün ardından yaşanan ralli kayıpları kazanca çevirdi. Peki bundan sonra ne olacak? Kripto para yatırımcıları yaşanan yükseliş dalgasının heyecanıyla daha yüksek seviyeleri hedefliyor. Peki GALA Coin cephesinde son gelişmeler ne?

GALA Coin Neden Yükseliyor?

Kripto piyasası geniş çaplı bir toparlanma kaydederken GALA fiyatı son 24 saat içinde %26 oranında arttı. Bununla birlikte, son fiyat artışı, Gala Games’in arka arkaya yaptığı güncellemelerin doğrudan sonucudur. GALA token, yakın zamanda “The Rock” ile yaptığı iş birliği duyurusu nedeniyle trendde yer aldı. Fiyatı pazartesi günü yaklaşık %70’lik büyük bir artış kaydederek 13 Eylül’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve yaklaşık 0,05 dolar oldu. En son güncellemede GALA Games, oynanışı ve kazanmayı kolaylaştırmak için Spider Tanks ile çalıştıklarını doğruladı. Önerilen önemli iyileştirmeler vardı.

Gala ekibi sosyal medya hesabı üzerinden aşağıdaki paylaşımı yaptı.

“Benefactor’den @spider_tanks ile ilgili bazı güncellemeler! Örümcek Tanklarında kazanmak artık daha kolay! Onur çalışıyor, bu yüzden söz verdiğimiz gibi onu ayarlıyoruz. #Kazanmak İçin Oyna ve Kazanmak İçin Oyna artık çok daha kolay!”

Gala Coin Yorum

Bitcoin aniden hızlı bir yükseliş yaşadığı için dar zaman diliminde birçok altcoinin RSI’ı önemli ölçüde şişti. Bu eğer piyasadaki yükseliş büyük bir FOMO’ya dönmezse yakında orta ölçekli geri çekilmelerin başlayabileceğini gösteriyor. GALA Coin 200 günlük üstel hareketli ortalaması olan 0.05278 dolar seviyesini koruyamadı. Buna göre fiyat yaşanabilecek olası düşüş sürecinde 0.04546 dolar desteğine kadar gevşeyebilir. Kar satışlarının şimdilik eli kulağında gibi görünüyor ve GALA fiyatı 0,050 dolar seviyesini korumak için mücadele ediyor.

Her düşüşte olduğu gibi yükselişte de yatırımcılar sonsuza kadar devam edecek bir hareket bekler. Ancak boğa piyasalarında bile büyük yükselişler daha düşük ölçekte geri çekilmelerle beslenir. Yani fiyat eğer yükselişine devam edecekse daha yüksek dipler yaparak sağlıklı bir ilerleme sağlamalı. Sürekli yükseliş bekleyen yatırımcılar önümüzdeki saatlerde yaşanacak potansiyel düşüşlerde ciddi kayıplar yaşayabilir. Bundan dolayı zarar kesmek için stop noktaları iyi belirlenmeli.