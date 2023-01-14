Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


2025-2030 Hedefli Analiz! Terra (LUNA) Fiyat Tahmini!

LUNA Coin önümüzdeki yıllarda maksimum kaç dolara ulaşabilir? Bu tahminlerin gerçekleşme ihtimali neden çok düşük?
17:00
14 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

LUNA iflas etmeden önce kabaca 40 milyar dolarlık bir ekosistemi temsil ediyordu ve çok fazla kurumsal yatırımcısı vardı. Ancak girdiği ölüm sarmalı nedeniyle 50 doların üzerindeki fiyattan alım yapan yatırımcılar LUNA’nin aniden bol sıfırlı bir rakam düştüğünü gördü. Sonrasında gelen airdrop ise zararları telafi edemedi. Peki LUNA Coin önümüzdeki yıllarda nasıl bir performans gösterebilir?

Terra (LUNA)

New York merkezli danışmanlık firması JS Held tarafından Kasım ayında yayınlanan rapora göre Luna Foundation Guard iflas sürecinde TerraUSD’nin pegini savunmak için 2,8 milyar dolar değerinde kripto para harcadı. Ayrıca Terraform Labs (TFL) de kendi rezervlerinden 613 milyon doları bu iş için ayırdı. Kasım ayında detaylarını açıkladığımız bu rapor Terra ekibinin adeta ava giderken avlandığını ve 1 doların altına düşen UST’den yararlanmayı umdukları sırada aniden iflasa gittiklerini gösteriyordu. Kripto para sektörüne çok az aşina olanlar bile Mayıs 2022’de LUNA ve UST’nin kıyamet gibi çöküşünü biliyor. Bu çöküş, daha sonraki kripto para krizini başlatmada çok önemliydi.

LUNA bir zamanlar piyasanın en iyi performans gösterenlerinden biriydi ve altcoin 2021’in sonlarına doğru piyasa değerine göre ilk 10 kripto para arasında yer alıyordu. Yakın zamanda verdiği bir röportajda Kwon, Terra ekosisteminin piyasa başarısı 100 milyar dolara yaklaşırken o zamanki güveninin haklı olduğunu, ancak inancının şimdi “aşırı mantıksız göründüğünü” söyledi. Peki bundan sonraki süreçte LUNA Coin nasıl bir performans gösterecek?

LUNA Coin 2025-2030

Changelly tarafından paylaşılan analiz makalesinde LUNA‘nın fiyatının 7,26 ila 8,62 dolar arasında dalgalanacağı söyleniyor. LUNA Coin fiyatının 2025 yılı boyunca ortalama işlem maliyetinin yaklaşık 7,46 dolar olacağı açıklandı. Elbette bunlar geçmiş performansa dayalı analiz yapan algoritmaların tahminidir. Yani 2025 yılında LUNA Coin diye bir kripto paranın hiçbir borsada olmaması da kimseyi şaşırtmamalı. Çünkü geçmişte birçok popüler altcoinin silinip yok olduğunu gördük. Bunun son örneğin Robinhood tarafından da delist edilen bir zamanların popüler Bitcoin katili BSV Coin’dir.

Telegaon da LUNA’nın geleceğine ilişkin değerlendirmesinde oldukça iyimser görünüyor. 2025’teki maksimum ve minimum fiyatları 52,39 ve 69,18 dolar olarak açıklayan analiz platformu Terra’nın yeniden popüler bir blockchain olacağı konusunda fazla iyimser.

Changelly blog yazısı, 2030 yılında LUNA’nın maksimum ve minimum fiyatlarının 48,54 dolar ve 57,68 olacağını söylüyor. Ancak LUNA Coin’in Do Kwon hapse girdikten sonra sıfıra gitmemesi için pek bir sebebi yok. Nitekim LUNC hali hazırda merkezi olmayan bir yapıya kavuştuğu için LUNA’dan çok daha büyük bir piyasa değerine sahip. Önümüzdeki yıllarda Changelly ve Telegaon tarafından yapılan tahminlerin başarısız olduğunu görme ihtimalimiz de oldukça yüksektir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
PlanB: Bitcoin ve Kripto Burada Dibi Gördü ve Hedefime Gidiyor! Tarih Verdi!
PlanB: Bitcoin ve Kripto Burada Dibi Gördü ve Hedefime Gidiyor! Tarih Verdi!
Analist Kripto ve BTC İçin Uyardı! Bugünkü Yükselişin Aynısı 2019 Yılında Oldu!
Analist Kripto ve BTC İçin Uyardı! Bugünkü Yükselişin Aynısı 2019 Yılında Oldu!
Bitcoin 20.300 Dolara Neden Düştü? Yükselişi Bilemeyen Ünlü Analist Uyardı!
Bitcoin 20.300 Dolara Neden Düştü? Yükselişi Bilemeyen Ünlü Analist Uyardı!
Bu Tarihlere Dikkat! Haftanın Kripto İçin En Kritik 18 Gelişmesi!
Bu Tarihlere Dikkat! Haftanın Kripto İçin En Kritik 18 Gelişmesi!
Milyarlarca Dolar Oyuna Girdi! Kripto Paralar Hızla Yükseliyor! Neden Artıyor?
Milyarlarca Dolar Oyuna Girdi! Kripto Paralar Hızla Yükseliyor! Neden Artıyor?
Beklenen Hareket Başladı! Kripto Paralarda Son Durum!
Beklenen Hareket Başladı! Kripto Paralarda Son Durum!
4 Büyük Analistin Güncel Kripto Tahmini! Bitcoin 20.000 Dolar Olmak Üzere!
4 Büyük Analistin Güncel Kripto Tahmini! Bitcoin 20.000 Dolar Olmak Üzere!
Grayscale SEC’i Topa Tuttu! İki Yüzlü Ve Ayrımcısınız! GBTC’nin Sonu Ne Olacak?
Grayscale SEC’i Topa Tuttu! İki Yüzlü Ve Ayrımcısınız! GBTC’nin Sonu Ne Olacak?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Nasıl NFT Sahibi Olabilirim?
Dikkat! Tutuklandı! Uluslararası Dolandırıcılık: Mutant Ape Planet
Güncel DEFI Gelişmeleri
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022