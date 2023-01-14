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LUNA iflas etmeden önce kabaca 40 milyar dolarlık bir ekosistemi temsil ediyordu ve çok fazla kurumsal yatırımcısı vardı. Ancak girdiği ölüm sarmalı nedeniyle 50 doların üzerindeki fiyattan alım yapan yatırımcılar LUNA’nin aniden bol sıfırlı bir rakam düştüğünü gördü. Sonrasında gelen airdrop ise zararları telafi edemedi. Peki LUNA Coin önümüzdeki yıllarda nasıl bir performans gösterebilir?

Terra (LUNA)

New York merkezli danışmanlık firması JS Held tarafından Kasım ayında yayınlanan rapora göre Luna Foundation Guard iflas sürecinde TerraUSD’nin pegini savunmak için 2,8 milyar dolar değerinde kripto para harcadı. Ayrıca Terraform Labs (TFL) de kendi rezervlerinden 613 milyon doları bu iş için ayırdı. Kasım ayında detaylarını açıkladığımız bu rapor Terra ekibinin adeta ava giderken avlandığını ve 1 doların altına düşen UST’den yararlanmayı umdukları sırada aniden iflasa gittiklerini gösteriyordu. Kripto para sektörüne çok az aşina olanlar bile Mayıs 2022’de LUNA ve UST’nin kıyamet gibi çöküşünü biliyor. Bu çöküş, daha sonraki kripto para krizini başlatmada çok önemliydi.

LUNA bir zamanlar piyasanın en iyi performans gösterenlerinden biriydi ve altcoin 2021’in sonlarına doğru piyasa değerine göre ilk 10 kripto para arasında yer alıyordu. Yakın zamanda verdiği bir röportajda Kwon, Terra ekosisteminin piyasa başarısı 100 milyar dolara yaklaşırken o zamanki güveninin haklı olduğunu, ancak inancının şimdi “aşırı mantıksız göründüğünü” söyledi. Peki bundan sonraki süreçte LUNA Coin nasıl bir performans gösterecek?

LUNA Coin 2025-2030

Changelly tarafından paylaşılan analiz makalesinde LUNA‘nın fiyatının 7,26 ila 8,62 dolar arasında dalgalanacağı söyleniyor. LUNA Coin fiyatının 2025 yılı boyunca ortalama işlem maliyetinin yaklaşık 7,46 dolar olacağı açıklandı. Elbette bunlar geçmiş performansa dayalı analiz yapan algoritmaların tahminidir. Yani 2025 yılında LUNA Coin diye bir kripto paranın hiçbir borsada olmaması da kimseyi şaşırtmamalı. Çünkü geçmişte birçok popüler altcoinin silinip yok olduğunu gördük. Bunun son örneğin Robinhood tarafından da delist edilen bir zamanların popüler Bitcoin katili BSV Coin’dir.

Telegaon da LUNA’nın geleceğine ilişkin değerlendirmesinde oldukça iyimser görünüyor. 2025’teki maksimum ve minimum fiyatları 52,39 ve 69,18 dolar olarak açıklayan analiz platformu Terra’nın yeniden popüler bir blockchain olacağı konusunda fazla iyimser.

Changelly blog yazısı, 2030 yılında LUNA’nın maksimum ve minimum fiyatlarının 48,54 dolar ve 57,68 olacağını söylüyor. Ancak LUNA Coin’in Do Kwon hapse girdikten sonra sıfıra gitmemesi için pek bir sebebi yok. Nitekim LUNC hali hazırda merkezi olmayan bir yapıya kavuştuğu için LUNA’dan çok daha büyük bir piyasa değerine sahip. Önümüzdeki yıllarda Changelly ve Telegaon tarafından yapılan tahminlerin başarısız olduğunu görme ihtimalimiz de oldukça yüksektir.