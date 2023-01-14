Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?

Okuma Süresi: 2 Dakika

NFT’ler Ethereum geliştiricileri tarafından hazırlanmış ERC-721 ve ERC-1155 ismi verilen token standardına göre üretilirler. ERC-721, Ethereum blokchaini üzerinde NFT’lerin nasıl oluşturulacağını açıklayan bir standarttır. ERC-1155 ise, video oyun sektöründe ve oyun içi alışverişlerde kullanılmak üzere oluşturulmuş bir standarttır.

NFT üretebilmek için ihtiyacınız olan tek şey aslında dijital kripto para cüzdanıdır. NFT olarak üretmek istediğiniz dosyayı bu platformlar aracılığıyla IPFS sistemine, yani her türlü dosyayı bir noktadan diğer noktaya, merkeziyetsiz bir şekilde, herkese açık olarak depolama için kullanılan bir blokchain ağıdır. Bu ağa yükledikten sonra NFT’nin değiştirilemeyecek parametrelerini belirlemeniz gerekir. NFT’den kaç tane üretileceği, fiyatı, kişilerin birbirleri arasındaki satışında size ne kadar pay ödenmesi gerekeceği gibi özellikleri belirledikten sonra blockchain ağının işlem ücreti ödenerek NFT’ler üretilmiş olur. İşlemin tamamlanmasıyla beraber NFT’ler cüzdanınıza aktarılarak üretimin gerçekleştirildiği tüm blockchain’de kayıt altına alınır.

ERC 721 Standardı Nedir?

ERC-721, Ethereum Blockchain’i üzerinde eşsiz Token’lerin nasıl oluşturulacağını açıklayan bir standarttır. ERC-721 ile oluşturulan Token’lerin her biri eşsizdir.

ERC 1155 Standardı Nedir?

Video oyun sektörü için kullanılmaktadır. Oyun içi alışverişlerde kullanılmak için geliştirilmiştir.

Whitelist Nedir?

NFT sektörünü ve kripto para piyasasını takip ediyorsanız, kulağınıza aşina haline gelmiş ve etrafta sürekli görmüş olduğunuz bir kavram vardır. Whitelist. Whitelist kavramını duyuyoruz, görüyoruz ama detayına inmek istediğimizde bu nedir, ne işe yarar gibi soruları cevaplandıramayabiliyoruz. O yüzden sektörü bilmeyenler için veya sektöre yeni girmek isteyen kişiler için bu kavramın üzerinde durmak ve bilgim dahilinde açıklamak istiyorum. Yani whitelist nedir (?) ve NFT sektörünü takip eden koleksiyonerler için niçin bu kadar önemlidir (?) onu anlatmaya çalışacağım sizlere.

Whitelist, türkçe kelime karşılığı olarak beyaz liste anlamına gelir. Lakin piyasaya yeni girecek kişilere veya herhangi birine beyaz liste olarak bunun açıklamasını yaptığınız zaman bende dahil bundan herhangi bir şey anlayamayız. O yüzden whitelist arkadaşlar çıkacak olan herhangi bir NFT veya kripto para projesinden erkenden erişim hakkı almamızı sağlar. Bir diğer deyişle en ucuz fiyattan satın almamızı sağlayan haktır. Yani bir nevi torpilli insan sınıfına dahil olmuş olursunuz. Örnek: herkese 1000 TL’ye satılacak olan bir malın, sana 100 TL’den satın alma hakkının verilmesi gibi.