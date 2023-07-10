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Bitcoin, yeni haftaya 30 bin dolar desteğini savunarak başladı. Son birkaç haftadır yükselme eğilimi gösteren birçok girişimde bulunsa da kripto para borsalarındaki hacimlerin düşmüş olması fiyatı yukarı yönde hareketinin önüne geçiyor. Peki Bitcoin için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Devlerin Spot Bitcoin ETF’si Hareketliliğine Rağmen Rallinin Fitili Ateşlenmedi

Şu anda durgun olan kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yüzde 0,7 düşüşle 1.21 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin 584 milyar dolarla en yüksek paya sahip. Fiyat verileri en büyük kripto paranın son 24 saatte yüzde 0,6 düşüşle 30 bin 85 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.

BlackRock gibi ABD merkezli dev varlık yönetimi şirketlerinin SEC’e spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvuruları Haziran ayından bu yana kripto para piyasasının ana tartışma konusu oldu. Analistler, özellikle BlackRock’un Bitcoin ETF’si yarışına dahil olmuş olmasıyla piyasanın önemsediği tek şeyin bu olduğunu belirtyorlar. Ancak analistler, SEC’in bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakmasının kripto para piyasasına üzerindeki etkisi konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Bazıları, ETF’nin kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yatırım yapmasının önünü açacağına inanarak alımların artacağına ve 2024’deki Bitcoin blok ödülü yarılanmasının etkisiyle çok beklenen boğa piyasasının önündeki eksik bulmaca parçası olabileceği üzerinde duruyor. Galaxy araştırma müdürü Alex Thorn CoinDesk’e gönderdiği yazılı notta, “Potansiyel ana akım benimseme Bitcoin’e yeni katılımcı dalgaları getirecek ve risk, ilk etapta merkezi alternatiflere göre onu değerli kılan merkeziyetsiz özelliklerini önemsemeyecekleri ve korumayacaklarıdır” dedi.

SEC, ETF başvurularının yeterli düzeyde olmadığı bildiriminde bulunmuş, bu bildirim BlackRock’u geçen hafta Nasdaq aracılığıyla başvurusunu yeniden sunmasına neden olmuştu. BitBull Capital’den Joe DiPasquale yaptığı yazılı açıklamada, “Büyük ölçüde olaysız geçen bir haftada, Bitcoin’in 30 bin dolar civarındaki destek seviyelerini test etmek için düşüş trendinde olduğunu gördük. Yine de piyasanın lideri, SEC’in ETF başvurularını yetersiz bulduğuna dair haberlere rağmen kilit seviyenin üzerinde kalmayı başardı.” dedi.

Bitcoin İçin 20 Bin Dolar ve 48 Bin Dolar Senaryosu

Bitcoin fiyatı, yükseliş trendini doğrulayacak olan 31 bin dolar direncini bir türlü geçemedi. Kripto para analisti Captain Faibik‘e göre Bitcoin boğalarının yükseliş ivmesini yeniden kazanmak ve makro ölçekte düşen kanaldan olacak kırılımın teyiti için bu direnci geçmeleri gerekiyor.

Faibik, “Bitcoin 31 bin dolardaki direnç seviyesinin altında kalmaya devam ederse, Ağustos ayı sonlarında potansiyel olarak 20 bin dolar bölgesini yeniden test edebileceğini tahmin ediyorum” dedi.

Bir başka kripto para analisti olan DiPasquale ise Bitcoin’in 30 bin doların üzerinde işlem görmeye devam etmesi halinde, daha fazla yükselme girişimi görülebileceğini söyleyerek 27 bin doların güçlü bir destek olmaya devam ettiğini belirtti.

Bitcoin’in grafiğine bakıldığında, günlük zaman diliminde fiyatın bir düşen kanal içinde hareket ettiği ve kanal direncinin Captain Faibik’in vurguladığı gibi 31 bin dolarda olduğu görülüyor. Yükselişin devam edebilmesi için bu direncin geçilmesi gerekiyor. Eğer bu direnç seviyesi geçilecek olursa BTC fiyatı Ağustos ayında yüzde 20 oranında yükselebilir.

Bitcoin’in uzun vadeli yükseliş görünümünde hedef seviye olarak 48 bin dolar gösteriliyor olsa da ilk potansiyel hedef olarak 38 bin dolar öne çıkıyor. Böyle bir çıkışı 35 bin dolara olan bir geri çekilme takip edebilir.

Öte yandan, yükseliş trendinin canlanarak yeniden başlaması için 30 bin dolar desteği kritik önemde. Bu desteğin zayıflayarak kırılması halinde fiyat en güçlü destek olan 27 bin dolara dönerek Captan Faibik’in 20 bin dolar beklentisinin gerçekleşmesini sağlayabilir.