Kripto dünyasında yükseliş başladığında karlılık oranları da hemen dikkat çeker. Bu altcoin'e bakıldığında rakiplerine göre çok daha karlı görünüyor.

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Kripto paralar denilince akla nasıl Bitcoin geliyorsa memecoin’ler denildiğinde de insanların aklına ilk olarak günümüzde belki de Elon Musk’a teşekkür edilmesi gerekecek ama Dogecoin’den başkası gelmiyor. Yapılan bir araştırma ise bu iki kripto paranın karşılaştırmasını ortaya koydu ve şaşkınlık yarattı.

Kripto analiz platformu CoinWarz’a göre, meme token Dogecoin (DOGE) madenciliği Bitcoin’den (BTC) çok daha kârlı, evet yanlış duymadınız Dogecoin daha karlı (bugünün şartlarında). Analiz platformuna göre, elektrik maliyetleri BTC madenciliği için DOGE’den biraz daha az, ancak DOGE madenciliği için kar marjı BTC madenciliğinden önemli ölçüde daha yüksek.

CoinWarz’a Göre DOGE Çok Daha Karlı

CoinWarz’a göre, bu yazının yazıldığı sırada DOGE madenciliği için elektrik maliyeti günde 8,22 dolar oldu ve Bitcoin (BTC) madenciliği için ise harcanması gereken enerji günde ortalama 7,22 dolardı.

Ancak DOGE madencilerinin karı, BTC madencileri için günlük sadece 3,58 dolar karla karşılaştırıldığında günlük 12,94 dolar olarak karşılık buluyordu. Bu da meme token’ı öncü kripto paradan %261 daha karlı hale getiriyor.

Dogecoin Son Durum

Bu yazının yazıldığı sırada DOGE 0,0891 dolar değerindeydi ve kripto piyasalarındaki yükselişin ardından son 24 saat içinde yaklaşık %10’luk bir artış gösterdi.

Madenciliği en kârlı token, madencilere 8,22 dolar elektrik maliyetinden sonra günlük 33,38 dolar kâr ödeyen Verge (XVG) oldu. Bitcoin Cash (BCH) günlük 3,36 dolar kârla madenciliği en kârlı beşinci token olarak sıralamada kendisine yer buldu. Litecoin (LTC) madencilik kârında günlük 1,80 dolarla altıncı sırada yer alıyor.

Bu arada, Ethereum Classic (ETC) ve Monero (XMR) şu anda madencilere para kaybettiriyor ve sırasıyla günde 0,26 dolar ve 0,32 dolar ile madencilerine zarar verecek biçimde çalışıyor. DOGE yatırımcılarının büyük çoğunluğu kârın üzerinde oturuyor. Blockchain analiz firması IntoTheBlock’a göre, DOGE sahiplerinin %61’i yatırımlarında kârlıyken sadece %35’i kârda değil.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.