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CoinGecko’nun verilerine göre, son 24 saat içinde küresel kripto para piyasası %5’in üzerinde artış gösterdi. CoinMarketCap verilerine göre ise FTX çöküşünden sonra ilk kez Bitcoin (BTC) 21.000 dolar fiyat sınırının üzerinde işlem görürken, lider altcoin Ethereum (ETH) 1.600 dolardan bir süre işlem gördü.

Ayrıca, BTC ile istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif korelasyon paylaşan birinci katman coin Cardano (ADA) ve önde gelen meme coin Shiba Inu (SHIB) da aynı zaman dilimi içerisinde sırasıyla %4 ve %6’lık fiyat artışları kaydetti.

Piyasa Neden Yükseldi?

Kripto analiz platformu Coinglass’ın verilerine göre, son 24 saat içinde kripto para piyasasındaki likidasyonlar toplamda 719,05 milyon dolara ulaştı ve 131.575 yatırımcı likide edildi.

Bununla birlikte, son ralli özellikle kısa işlem açan trader’lar üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Coinglass’ın verilerine göre, son 24 saat içinde likide edilen kısa pozisyonlar toplam piyasa likidasyonlarının %62’sini oluşturdu.

Kripto ve geleneksel finans piyasaları arasında yakın bir korelasyon olduğu inkar edilemez. Kripto piyasasındaki son ralli, tüm büyük endekslerin Kasım ayından bu yana ilk kez yeni sona eren işlem haftasını olumlu bir noktada kapatmasına bağlanabilir.

13 Ocak’ta, güne önemli kayıplar kaydederek başladıktan sonra, tüm büyük endeksler toparlanmayla ve sonrasında da yeşil renkte kapanmayı başardı. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması %0,33 oranında artış gösterdi. S&P 500 de %0,40 artışla 3.999,09’a ve Nasdaq Composite %0,71 değer kazanarak 11.079,16’ya ulaştı.

CNBC’ye göre, son ralli S&P ve Nasdaq’ın hem art arda ikinci pozitif haftasını hem de Kasım ayından bu yana en iyi haftalık performansını yaşamasına neden oldu. Nasdaq %4,82 ile en yüksek haftalık artışa sahip oldu. S&P ve Dow da sırasıyla %2,67 ve %2’lik kazançlar elde etti.

Boğa Tuzağı Mı Geldi?

Twitter’ın çılgın analisti CryptoCapo, piyasanın son 24 saat içinde benzeri görülmemiş kazançlar kaydetmiş olmasına rağmen, yeni düşük seviyeler kaydetme olasılığının tamamen geçersiz olmadığını belirtti.

CryptoCapo’ya göre, BTC, ETH ve diğer altcoin’lerin yüksek bir zamanda değerlendirilmesi, son 24 saat içinde fiyattaki sıçramanın bu kripto varlıklarının büyük direnç seviyelerini test etmesine neden olduğunu ortaya koydu. Ancak CryptoCapo, henüz yükseliş teyidi olmadığını belirtti.

BTC’yi daha düşük bir zaman diliminde değerlendirdi ve şunları söyledi:

BTC daha düşük zaman diliminde parabolik bir hareket içinde. Ancak boğalar için bir sorun var. Bu hareket zaten aşırı genişlemiş durumda. Parabolün tabanı zayıftı ve bu kısa zaman dilimine bağlı trendi kırıldığında genellikle keskin düşüşlere ve tam tersine dönüşlere neden olur.

Analist, piyasa duyarlılığı konusunda ise şunları söyledi:

Boğalar sadece coşkulu değil, yine çok kibirli davranıyorlar. Başkalarıyla alay ederek bir zaferi sürekli kutlama ihtiyacı, argümanlarında bir zayıflık olduğunu gösteriyor. Çünkü en iyi yükseliş argümanı, piyasanın zaten çok fazla düşüş göstermiş olması.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.