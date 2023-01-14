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Yatırımcılar Dikkat: 2023 Yılında Dikkat Edilmesi Gereken 5 Büyük Altcoin! Hepsi 1 Doların Altında!

2023 yılı kripto yükselişiyle başladı. Bu yükseliş tüm kripto paraları etkiledi ve yatırımcıların iştahını kabarttı. Peki nelere dikkat edilebilir?
22:06
14 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 4 Dakika

Ocak ayı kripto para birimleri için güçlü bir yükselişle başladı. Kriptoların çoğu son 2 haftada %15’in üzerinde artış gösterdi. Ancak, bazıları bu metrikten daha iyi performans göstermeyi başarırken, diğerleri yakalamakta zorlanıyor. Eğer bir kripto milyoneri olmak istiyorsanız, Bitcoin ya da Ethereum satın almak artık yeterli olmayabilir.

Şimdiye kadar, 2023 ortalamanın üzerinde getirilerle oldukça güçlü görünüyor. Kriptoların çoğu yalnızca geçtiğimiz 2 hafta içinde %15’ten fazla artış göstermeyi başardı. SPX500 aynı zaman diliminde yaklaşık %4 değer kazandı. Kripto piyasasının piyasa değeri yeniden 1 trilyon dolar değerine ulaştı. Kriptoların çoğu çoktan yeşile döndü ve daha yüksek fiyat hedefleri arıyor.

Ripple (XRP)

XRP kripto para birimi, farklı para birimleri arasında değer aktarımını kolaylaştıran bir köprü para birimi olarak kendisine yer buluyor. XRP’yi doğrudan diğer kullanıcılarla ya da sadece çevrimiçi borsalarda alıp satabilirsiniz.

SEC, Ripple ve iki kurucu ortağı Christian Larsen ve Brad Garlinghouse’a karşı, kripto para birimini SEC’e yasaların gerektirdiği şekilde bir menkul kıymet olarak kaydettirmeden perakende yatırımcılara XRP satarak 1,3 milyar dolardan fazla gelir elde ettikleri iddiasıyla şikayette bulundu. Ancak, çözüm süreci sona gelmiş gibi görünüyor ve kripto analistlerine göre bu gerçekleşirse XRP fiyatları 1 doların üzerine çıkabilir. Şu anda XRP 0.39 dolardan işlem görüyor.

Cardano (ADA)

Merkezi olmayan bir blok zincir ve kripto para projesi olan Cardano’nun amacı, merkezi olmayan uygulamaların ve akıllı sözleşmelerin (dApps) oluşturulması ve kullanılması için güvenli, hızlı ve ölçeklenebilir bir platform sunmak olarak tanımlanıyor.

Cardano, Ouroboros proof-of-stake mutabakat mekanizmasını kullanarak dağıtılmış mutabakat ve işlem doğrulamasını gerçekleştirmekte. Ethereum’un kurucularından Charles Hoskinson, Cardano Vakfı, Input Output Hong Kong (IOHK) ve Emurgo tarafından geliştirilen ve desteklenen Cardano’yu icat etti ve sürdürüyor. ADA, Cardano ağının yerel coin’ini olarak işlem görüyor ve güncel fiyatı 0,35 dolar.

Tron (TRX)

Tron işlem sürecini hızlandırmayı amaçlamakta olan bir ağ olarak hizmet veriyor. Bitcoin ve Ethereum sırasıyla yalnızca 6 ve 25 (TPS) işlem gerçekleştirebilirken, Tron saniyede 2.000 işlem gerçekleştirebilmekte. İçerik paylaşımı ve eğlenceye ev sahipliği yapan merkezi olmayan bir platform olarak tanımlanıyor. Tron, 2018 yılında tanınmış dosya paylaşım sitesi BitTorrent’i satın almıştı.

ERC-20 tabanlı TRX coin’leri başlangıçta Ethereum üzerinde piyasaya sürüldü, ancak sonunda kendi ağlarına taşındılar. Akıllı sözleşmeler, çoklu blok zinciri sistemleri ve merkezi olmayan uygulamaların (dApps) tümü TRON blok zinciri tarafından desteklenmekte. Güncel TRX fiyatı 0.061 dolar.

Sandbox (SAND)

Sandbox, kullanıcıların kendi dijital varlıklarını satın alabilecekleri, satabilecekleri ve hatta yaratabilecekleri blok zincirine dayalı sanal bir dünya imkanı sunuyor ve buna da Metaverse deniliyor. merkezi olmayan otonom organizasyonlar (DAO) ve değiştirilemez token’lar (NFT’ler) sayesinde Sandbox, merkezsizleştirme ve oyun oynamayı birleştirerek mükemmel bir çevrimiçi deneyim yarattı.

Sandbox, misyon olarak blockchain teknolojisini kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Sadece oyuncuları hedeflemekle kalmıyor, aynı zamanda yaratıcıları da cezbediyor, çünkü kullanıcılar sadece kazanmak için oynamakla kalmıyor, aynı zamanda dijital sanat yaratabiliyor ve bunları oyun içinde satabiliyor. Güncel fiyatına bakıldığında Sand 0,65 dolardan işlem görüyor.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin, 2013 yılında bir şaka amacıyla yaratılmış kripto para birimi olarak biliniyor. Shiba Inu cinsi bir köpeğin yer aldığı Doge internet meme’ine dayanmakta. Bir şaka olarak ortaya çıkmasına rağmen, Dogecoin önemli bir çevrimiçi takipçi kitlesi kazanmış ve içerik oluşturuculara bahşiş vermek ve küçük çevrimiçi işlemler için popüler bir çevrimiçi para birimi haline gelmiştir.

Dogecoin’in merkezi bir otoritesi yok ve merkezi değil, yani herhangi bir hükümet veya finans kurumu tarafından kontrol edilmemekte. Bunun yanı sıra en büyük desteğini Elon Musk’tan almakta. Güncel fiyata bakıldığında şu anda dogecoin yaklaşık 0,09 dolardan işlem görmekte.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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