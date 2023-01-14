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Bitcoin’de (BTC) 2 Uzmandan 2 Farklı Yorum! Ralli Devam Edecek Mi?

Lider kripto para birimi olan Bitcoin'de (BTC) yükseliş ivmesi devam edecek mi? Uzman kripto para analistlerinden çarpıcı yorum!
23:00
14 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in (BTC) fiyatı, Kasım ayının başından bu yana ilk kez 20.000 doları aşarak haftalık rallisini devam ettiriyor. Uzmanlara göre kripto para biriminin boğalarının ilk hedefi 24.000 dolar seviyesi. Peki, belirtilen seviye gelmeden önce fiyat hareketinin önüne engel olabilecek seviyeler hangileri?

Bitcoin Fiyat Hareketi!

Son iki hafta boyunca Bitcoin’in fiyatı 13.000 ve 9.000 dolardan daha fazla aşağı yönlü hareket tahminlerini onaylamadı ve analistler, sürdürülebilir bir yükseliş patlamasının olası olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. BTC fiyatındaki yükseliş görünümü, 50 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) üzerine çıktıktan sonra başladı. Bununla birlikte 100 günlük EMA’yı geçtikten sonra kırılma seviyesinin, boğaların piyasadaki varlığının altını çizerek, düşen trend çizgisinde çok ihtiyaç duyulan bir hareketin yolunu açtı.

Bitcoin fiyatı, yukarı yönlü hareketini devam ettirirken yılın en yüksek seviyesi olan 21.383 dolara ulaşmasının ardından mevcut konumda 20.720 dolar seviyesinden işlem görüyor. BTC’nin makro yükseliş görünümünü doğrulaması için 200 günlük EMA’daki önemli bir direnç olarak kabul edilen bölgeyi aşması gerekebilir.

BTC’de Uzman Görüşü!

Popüler bir kripto para analisti ve yatırımcısı olan Altcoin Sherpa Twitter üzerinden 188 binden fazla takipçisine yatırımcıların 200 günlük EMA tedarik bölgesinde kar elde etmeyi düşünmeleri gerektiğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Genel hareket biraz fazla genişlemiş görünüyor ve bir geri çekilme gelmeli. Yine de bunun genel makro dip olduğunu düşünmeyin ama bakalım…

Uzman analistin gösterdiği sebepten ötürü belirtilen seviyenin üzerinde bir günlük kapanış, Bitcoin fiyatı için çok önemli olabilir. Çünkü boğalar bundan sonra 24.000 dolar ve 30.000 dolara doğru bir başka keskin hareketi zorlayabilir. Girişimin uygulanmaması, daha fazla yatırımcıyı düşük fiyatlı bir BTC satın alma umuduyla kâr ayırmaya teşvik edebilir. Ayrıca bir başka popüler kripto para analisti olan Mags’e göre, “Bitcoin fiyatı 21.500 dolar civarındaki orta seviyeye yaklaşıyor.” Kripto para biriminin fiyatı çöküşüyle piyasalarda derin etkiler uyandıran FTX’in etkilerini ortadan kaldırdığı öne sürüldü. Ayrıca Mags konu hakkındaki açıklamalarında şunları söyledi:

En iyi durum senaryosu, 18,7 bin doları yeniden test etmeden 25 bin dolara kadar devam etmek olacaktır.

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