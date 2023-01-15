Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Nam Salan Analistten İddialı Yorum: “BTC’ye Odaklanmanın Zamanı Geldi!

Piyasalarda tahminleriyle nam salan kripto para analistinden dikkatleri üzerine çeken Bitcoin'e (BTC) yönelik çarpıcı iddialar!
01:30
15 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler bir kripto para stratejisti, mevcut Bitcoin (BTC) rallisinin, BTC’nin 2019 yılı içerisinde yaşanan büyük patlamasından önceki bir modeli yansıttığını ileri sürdü.

BTC’de Kritik Metrik!

Smart Contracter takma adıyla bilinen kripto para analisti Twitter üzerinden 218.100 takipçisine, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in 2019 yılındaki performansını tekrarlayarak kripto para pazarlarına hakim olma olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

BTC sonunda 18.400 dolarlık yatay zirvesini kırdı. BTC hakimiyeti devam ediyor ve çoğu tamamen altcoinler olmak üzere şartlandırılmış. Kesinlikle her gün bir Nisan 2019 anı gibi hissetmeye başlıyorum.

Piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin, Nisan 2019 tarihinde 4.102 dolardan başlayan rallisine Haziran 2019’da %240 oranında bir kazançla 13.970 dolar seviyesine ulaşarak son vermişti.

“BTC’ye Odaklanma Zamanı!”

Smart Contracter grafiklerinde ayrıca Bitcoin hakimiyet endeksini (BTC.D) de ele aldı. Analistin BTC.D grafiği, toplam kripto para piyasası kapitalizasyonunun ne kadarının Bitcoin’e ait olduğuna dair görüşlerini içeriyor. Yükselen bir hakimiyet, Bitcoin’in diğer kripto para birimlerinden daha hızlı yükseldiğini veya lider kripto para biriminin yükselirken altcoinlerin değer kaybettiğini gösterir. Bununla birlikte bir Youtube videosunda uzman analist, yatırımcıların mevcut konumda Bitcoin’i yakından takip etmesi gerektiğini belirterek konuşmalarını şu ifadeler ile sonlandırdı:

Bitcoin’in altcoinlerden daha iyi performans göstereceğine inanıyorum… Bitcoin hâkimiyeti mevcut konumda güzel ve güçlü bir sıçrama yapıyor gibi görünüyor. Bunun Bitcoin hâkimiyetinde oldukça önemli bir hareket olduğunu düşünüyorum. Belli ki hala yükseliş trendinde. Bu yüzden Bitcoin hâkimiyetinin daha iyi performans göstereceğini ön görüyorum. Kanaatimce artık Bitcoin’in daha da yükseleceğine dair onay aldığımıza göre, bence altcoinlere değil Bitcoin’e odaklanmanın zamanı geldi.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin, son 24 saat içerisinde %11 oranının üzerinde bir artışla 20.956 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Milyar Dolarlık Fon Yöneticisinin Bitcoin Görüşü: En Büyük Boğa Koşusu Kapıda!
Milyar Dolarlık Fon Yöneticisinin Bitcoin Görüşü: En Büyük Boğa Koşusu Kapıda!
Bitcoin’de (BTC) 2 Uzmandan 2 Farklı Yorum! Ralli Devam Edecek Mi?
Bitcoin’de (BTC) 2 Uzmandan 2 Farklı Yorum! Ralli Devam Edecek Mi?
Bitcoin’e Göre Yüzde 261 Kâr Etmek Bir Adım Uzakta Olabilir! Duyduklarınıza Şaşıracaksınız!
Bitcoin’e Göre Yüzde 261 Kâr Etmek Bir Adım Uzakta Olabilir! Duyduklarınıza Şaşıracaksınız!
Kemerlerinizi Bağlayın! 3 Analiz Firması Bitcoin İçin Aynı Fikre Ulaştı! Onlar Artık Biriktiriyor!
Kemerlerinizi Bağlayın! 3 Analiz Firması Bitcoin İçin Aynı Fikre Ulaştı! Onlar Artık Biriktiriyor!
PlanB: Bitcoin ve Kripto Burada Dibi Gördü ve Hedefime Gidiyor! Tarih Verdi!
PlanB: Bitcoin ve Kripto Burada Dibi Gördü ve Hedefime Gidiyor! Tarih Verdi!
Analist Kripto ve BTC İçin Uyardı! Bugünkü Yükselişin Aynısı 2019 Yılında Oldu!
Analist Kripto ve BTC İçin Uyardı! Bugünkü Yükselişin Aynısı 2019 Yılında Oldu!
Bitcoin 20.300 Dolara Neden Düştü? Yükselişi Bilemeyen Ünlü Analist Uyardı!
Bitcoin 20.300 Dolara Neden Düştü? Yükselişi Bilemeyen Ünlü Analist Uyardı!
Bitcoin Neden Artıyor? BTC İçin Sıradaki Hedefler Neler?
Bitcoin Neden Artıyor? BTC İçin Sıradaki Hedefler Neler?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Nasıl NFT Sahibi Olabilirim?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022