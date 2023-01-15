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Popüler bir kripto para stratejisti, mevcut Bitcoin (BTC) rallisinin, BTC’nin 2019 yılı içerisinde yaşanan büyük patlamasından önceki bir modeli yansıttığını ileri sürdü.

BTC’de Kritik Metrik!

Smart Contracter takma adıyla bilinen kripto para analisti Twitter üzerinden 218.100 takipçisine, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in 2019 yılındaki performansını tekrarlayarak kripto para pazarlarına hakim olma olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

BTC sonunda 18.400 dolarlık yatay zirvesini kırdı. BTC hakimiyeti devam ediyor ve çoğu tamamen altcoinler olmak üzere şartlandırılmış. Kesinlikle her gün bir Nisan 2019 anı gibi hissetmeye başlıyorum.

Piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin, Nisan 2019 tarihinde 4.102 dolardan başlayan rallisine Haziran 2019’da %240 oranında bir kazançla 13.970 dolar seviyesine ulaşarak son vermişti.

“BTC’ye Odaklanma Zamanı!”

Smart Contracter grafiklerinde ayrıca Bitcoin hakimiyet endeksini (BTC.D) de ele aldı. Analistin BTC.D grafiği, toplam kripto para piyasası kapitalizasyonunun ne kadarının Bitcoin’e ait olduğuna dair görüşlerini içeriyor. Yükselen bir hakimiyet, Bitcoin’in diğer kripto para birimlerinden daha hızlı yükseldiğini veya lider kripto para biriminin yükselirken altcoinlerin değer kaybettiğini gösterir. Bununla birlikte bir Youtube videosunda uzman analist, yatırımcıların mevcut konumda Bitcoin’i yakından takip etmesi gerektiğini belirterek konuşmalarını şu ifadeler ile sonlandırdı:

Bitcoin’in altcoinlerden daha iyi performans göstereceğine inanıyorum… Bitcoin hâkimiyeti mevcut konumda güzel ve güçlü bir sıçrama yapıyor gibi görünüyor. Bunun Bitcoin hâkimiyetinde oldukça önemli bir hareket olduğunu düşünüyorum. Belli ki hala yükseliş trendinde. Bu yüzden Bitcoin hâkimiyetinin daha iyi performans göstereceğini ön görüyorum. Kanaatimce artık Bitcoin’in daha da yükseleceğine dair onay aldığımıza göre, bence altcoinlere değil Bitcoin’e odaklanmanın zamanı geldi.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin, son 24 saat içerisinde %11 oranının üzerinde bir artışla 20.956 dolar seviyesinden işlem görüyor.