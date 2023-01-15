Polkadot (DOT) fiyatı, 12 Ocak'ta gün içi seviyesinden yüzde 12 oranında artıran önemli bir ilgiye tanık oldu. Peki DOT için devam eden bu toparlanma ne kadar sürebilir?

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Polkadot (DOT) fiyatı, 12 Ocak’ta gün içi seviyesinden yüzde 12 oranında artıran önemli bir ilgiye tanık oldu. Dahası, bu büyük yükseliş mumu uzun süredir devam eden düşen trend çizgisini aşarak yüksek potansiyel bir toparlanma olasılığına işaret etti; DOT için devam eden bu toparlanma ne kadar sürebilir?

Polkadot Fiyat Analizi

Geçtiğimiz sekiz ay boyunca Polkadot fiyatı, istikrarlı bir düşüş trendinin klasik bir örneğini ortaya koydu. Düşen bir trend çizgisi bu düşüşe işaret ederken, yatırımcıların fiyat rallilerinde agresif bir şekilde satış yapmalarına yardımcı oldu.

Bununla birlikte, kripto para piyasası genelindeki son yükselişle birlikte DOT coin, 2022’nin düşük seviyesi olan 4,233 dolardan toparlandı. Parabolik ralli, yatırımcıların altcoin’de agresif bir şekilde satın alım yaptığını ve bunun da fiyatı yüzde 42,6 oranında artarak mevcut piyasa fiyata olan 6,05 dolara ulaşmasını sağladı. Ayrıca, bu ralli sırasında hacimdeki kademeli artış, alıcıların rallinin devam etmesi için güvenini yansıttı. Böylece, fiyat önündeki birkaç direnci kırmasının ardından DOT fiyatı 14 Ocak’taki düşen trend çizgisini aşmış oldu.

Bu yükseliş trendi, fiyattaki toparlanmanın erken bir işaretini yansıtıyor ve rallilerdeki satış hissiyatının ipuçlarından alım yapmaya kaydığını gösteriyor. Günlük mum düşen trend çizgisinin üzerinde kapanış yaptı. Bu, alıcıların trend çizgisinin aşılmasını toparlanma rallisini desteklemek için kullanabileceklerini gösteriyor. Böylece, kırılım sonrası altcoin‘in fiyatı yüzde 35 daha yukarı çıkarak mevcut fiyat olan 5,9 dolara ulaşabilir.

Tersi bir senaryoda ise trend çizgisinin altında mum kapanışı söz konusu yükseliş momentumunu dengeleyecek ve yükseliş senaryosunu zayıflatacaktır.

DOT İçin Teknik Göstergeler

Polkadot için MACD ve sinyal hattı arasındaki artan boşluk yatırımcıların altcoin’e olan ilgisinin arttığını ve buna paralel olarak alım baskısının arttığını vurguluyor. Bollinger bandı ise göstergelerin üst bandının yeniden test edilmesi ile piyasadaki agresif satın alımlara ve fiyatta bir düzeltme olması gerektiğine işaret ediyor bakımından önemli bir sinyal veriyor.