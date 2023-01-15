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Bu 3 Gelişmeye Dikkat! Bitcoin ve Altcoin’leri Ayağa Kaldırmakla Kalmayıp Uçurabilirler!

Kripto para piyasası için sancılarla dolu 2022'nin ardından 2023'ün parlak bir yıl olması bekleniyor. İşte yıl boyunca Bitcoin ve altcoin'ler için dikkatle takip edilecek olan 3 gelişme.
10:30
15 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

2022, kripto para piyasasının birçok önemli isminin Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerde yeni rekor seviyelerin gelmesini beklediklerini söyledikleri bir yıldı ancak yükseliş yönündeki hiçbir beklenti beklendiği gibi sonuçlandı. Yıl ilerledikçe, Bitcoin ve altcoin‘lerin hemen hemen tamamı büyük bir fiyat düşüşü ile karşı karşı kaldı. Birçok düşüş yatırımcıları kripto para piyasasından çıkmaya zorlarken, yatırımcıların kayıpları önemli ölçüde arttı. Ancak 2023 bir önceki yıla kıyasla daha umut verici görünüyor ve piyasa oyuncuları beklenen yükselişi destekleyecek bazı olayların gerçekleşmesini bekliyor. Bu olayların çoğunun gerçekleşmesi halinde ultra yükselişli bir boğa koşusunun fitilinin yeniden ateşlenmesi söz konusu olabilir.

Dogecoin’in Twitter’a Entegrasyonu

Kripto para piyasasının merakla beklediği bu tür olaylardan ilki, Dogecoin’in platformdaki kullanıcılar için bir ödeme seçeneği olarak Twitter‘a entegre edilmesi. Elon Musk, Twitter’ın CEO’luğundan istifa etmeye hazırlanıyor olsa da yerine uygun bir aday bulana kadar görevinin başında kalacağını belirtiyor. Bu arada Musk’ın geçmişte satın aldığını duyurduğu, sürekli olarak destek çıktığı ve yakın zamanda “Ay’a gideceğini” söylediği meme coin Dogecoin’in Twitter’a entegre edilme ihtimali oldukça yüksek.

Musk, bu yıl Twitter’da CEO olarak kalacak olacak ve Dogecoin özelinde bir kripto paranın platforma entegre edildiği görülebilir. Böylece Dogecoin platformda ilk kez yer almış olacak birkaç varlıktan biri olmuş olacak. Bu, sadece dünya genelinde kripto paraların benimsenmesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda geleneksel yatırımcıların kripto paraya olan ilgisini de artıracak.

Ethereum EIP-4844 Güncellemesi

2023’te kripto para piyasası için kar topu etkisi yaratmak üzere topu yuvarlamaya hazırlanan bir başka olay da Ethereum için EIP-4844 güncellemesinin piyasaya sürülmesi oalbilir. Proto-danksharding olarak da bilinen EIP-4844 ile Ethereum’un merkezileşmesinin önüne geçerken yüksek gas ücretlerinin oluşmasının önüne geçilmesi hedefliyor.

Bir kripto para destekçisi tarafından 2023 için asıl olarak neyi hedeflediği sorusuna yanıt veren Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, “Yol haritası diyagramındaki ‘temel rollup ölçeklendirmesi’ kilometre taşına ulaşmak” olduğunu söyledi. Bu, EIP-4844’ün piyasaya sürülmesi, ağda rollup’ların kısmen kullanılmaya, en azından birinci aşamada kullanılmaya başlaması anlamına geliyor.

Birçok kilit oyuncunun beklediği gibi, Ethereum ölçeklendirme sorununu çözmeyi başaracak olursa hem yatırımcılardan hem de geliştiricilerden büyük bir benimseme görebilir. Beklendiği gibi, EIP-4884 bu yıl piyasaya sürülecek olursa ETH fiyatı da bundan faydalanabilir, zira fiyatların daha fazla benimsenmeyle birlikte hızla yükselmesi beklenir.

SEC ve Ripple Arasındaki Dava

Piyasanın dikkatle nihayete ermesini beklediği bir diğer önemli olay ise SEC ve Ripple arasında yıllardır devam eden dava. SEC, şimdiye kadar birden fazla kripto para ve kripto para şirketini hedef alarak köşeye sıkıştırdığı için çok fazla eleştiri aldı. Bu nedenle, endüstrinin önde gelen isimleri mahkemeden çıkacak kararın tüm kripto para piyasası için oldukça önemli olduğunu savunuyor.

Davanın 2022’nin Aralık ayında Ripple lehine sonuçlanması bekleniyordu ancak beklendiği gibi olmadı ve herhangi bir sonuç elde edilemedi. Ancak davadan Ripple lehine karar çıkacağı yönündeki spekülasyonlar bile XRP fiyatının yükselmesi için yeterli oldu.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Analisa Torres’in 31 Mart 2023 tarihinde ya da öncesinde özet bir karar vermesi öngörülüyor.

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