Santiment'in 14 Ocak'ta sağladığı verilere göre, yeni ticaret yılının başlamasından bu yana Bitcoin'de (BTC) balina aktivitesinin artmasıyla en büyük kripto paranın fiyatında yüzde 26'lık yükseliş sağladı. Ancak bir grup Bitcoin balinası bu yükselişi satış fırsatı olarak görüyor olabilir.

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On-chain (zincir üstü) veri sağlayıcısı Santiment’in 14 Ocak’ta sağladığı verilere göre, yeni ticaret yılının başlamasından bu yana Bitcoin‘de (BTC) balina aktivitesinin artmasıyla en büyük kripto paranın fiyatında yüzde 26’lık yükseliş sağladı. Ancak bir grup Bitcoin balinasının bu yükselişi satış fırsatı olarak gördükleri belirtiliyor. BTC için sırada ne var, detaylar haberimizde.

Bitcoin Balinaları Güç Gösteriyor

Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment’a göre, cüzdanında 100 ila bin arasında BTC tutan Bitcoin balinalarının sayısı son 2 ayda yüzde 3’ün üzerinde artış gösterdi. Yazım sırasında söz konusu aralıktaki cüzdan sayısının 14 bin 110 adet olduğu görülüyor.

Kripto para balinaları bir kripto parada yaptığı birikimi yoğunlaştırdığında, genellikle diğer yatırımcılar arasında olumlu bir duygu yaratır. Bu da varlığa olan talebin artmasına yol açarak fiyatların yükselmesine neden olur.

Öte yandan Bitcoin’in açık faizi yılın başından bu yana yükseliyor. Kripto veri platformu Coinglass’ın sağladığı verilere göre, en büyük kripto paranın açık faizi 1 Ocak’tan bu yana yüzde 13 arttı.

Açık faiz, henüz kapatılmamış ve ödemesi yapılmamış sözleşmelerin veya açık pozisyonların sayısını ifade eder. Açık faizdeki artış, daha fazla trader’ın ve yatırımcının varlık üzerinde alım satım pozisyonlarına girdiğini gösterir. Bu durum genellikle varlığa yönelik artan yatırımcı talebinin bir işareti olarak kabul edilir ve genellikle bir fiyat rallisinden önce görülür.

Benzer şekilde, kripto veri platformu CryptoQuant’ın verileri de yılın ilk gününden bu yana Bitcoin ağındaki fonlama oranlarının pozitif olduğunu ortaya koyuyor. Pozitif fonlama oranı açığa alış yapanların açığa satış yapardan daha fazla olduğu ve açığa alış yapanların açığa satış yapanlara ödeme yaptıkları anlamına gelmektedir.

Örneğin, 2022’nin Kasım ayında kripto para borsası FTX’in iflasını duyurması ve sonrasında yaşananlarla birlikte Bitcoin fiyatının düşmesi trader’ları ve yatırımcıları yıldırmadı ve long pozisyon almaya devam ettikleri görüldü.

Bitcoin İçin Sırada Ne Var?

CryptoQuant analisti Inspocrypto, BTC‘nin 13 Ocak’ta en yüksek spot girişi gördüğünü ve bunun da bin ila 10 bin arasında BTC tutan Bitcoin yatırımcılarının varlıklarını kripto para borsalara göndermeye ve potansiyel olarak satış yapmaya devam ettikleri anlamına geldiğine dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.

Bir varlığın kripto para borsalarına olan girişindeki artış genellikle düşüş işareti olarak kabul edilirken, aynı zamanda varlığın daha likit hale geldiği ve ticaretinin daha kolay olduğu anlamına da gelmektedir ki bu piyasa için olumlu bir durumdur.

Inspocrypto, Bitcoin fiyatının bundan sonra nereye gidebileceği konusunda görüşünü paylaşarak “Boğalar için 19 bin – 19 bin 200 dolar aralığı kilit önem taşıyor. Bu aralığın kırılması ve yukarıda kalınması, 23 bin ila 24 bin dolara doğru hareket edilmesi anlamına geliyor. Ancak tersi bir senaryoda fiyat 19 bin dolar ila 19 bin 200 dolar aralığının üstün kalmayacak olursa 15 bin 600 doları yeniden test edebilir ve 15 bin doların altında daha düşük seviyelere dönülebilir.” dedi.

Ayrıca, BTC yatırımcılarının ne beklemesi gerektiği konusunda, bir başka CryptoQuant analisti TariqDabil, BTC’nin Düzenlenmiş Harcanan Çıktı Kar Oranını (aSOPR) değerlendirirken şunları söyledi: