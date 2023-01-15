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Bitcoin (BTC) sürpriz ralliler ile heyecan yaratırken, önde gelen 3 yönetici BTC’nin bir sonraki hareketine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Michigan Üniversitesi’nde Kritik Rapor!

Bitcoin’in dibe vurmuş olabileceği ve enflasyonun zirveye ulaştığına dair iyimser hava devam ederken, Bitcoin Cumartesi günü 21.000 doların üzerine çıktı. BTC, an itibariyle 20.700 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, % 7,5’e atarak 21.299 dolara kadar ulaşmayı başardı. Bitcoin, 8 Kasım’dan beri 20.000 doların üzerine çıkmamıştı ve art arda 11. gün değer kazandı. CoinGecko’nun verilerine göre, kripto para piyasasının değeri Kasım ayının başından bu yana ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı. Yatırım şirketi Venn Link Partners’ın CEO’su Cici Lu’ya göre yılın başından bu yana istikrarlı bir yükseliş vardı. Bu durum yatırımcı duyarlılığını da etkiledi. 20.000 doların geçilmesi önemli bir olaydı. Bitcoin’deki yükseliş devam edebilir. Michigan Üniversitesi tarafında yapılan bir araştırmaya göre, ABD kısa vadeli enflasyon beklentileri Ocak ayı başında yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine gerileyerek tüketici güveninde beklenenden daha fazla bir artış sağladı. Ayrı rapor, ABD tüketici fiyatlarının Aralık ayına kadar geçen 12 ayda yüzde 6,5 artarak bir yıldan uzun süredir en düşük enflasyon oranına işaret ettiğini gösterdi.

ABD Federal Rezervi, enflasyondaki düşüşün ardından daha küçük faiz oranları artışlarına doğru vites küçültme yolunda ilerliyor, ancak baskılar daha kesin yavaşlama işaretleri gösterene kadar faiz artırmaya devam etmesi muhtemel. Bu durum, altı gün boyunca yükselen Nasdaq 100 hisse senedi endeksi gibi riskli varlıkların artmasına yardımcı oldu. Fundstrat’ın dijital varlık stratejisi başkanı Sean Farrell’a göre, kripto paralar düşük enflasyon verilerinin ardından iyi performans gösterdi. Bu durum, Bitcoin’in makro ortam ile korelasyonunun yakın zamanda ortadan kalkmayacağını gösteriyor. Tek risk şu anda DCG’nin iflası. Şu anda her şey yolunda gidiyor.

2 Faktör Etkili Oldu!

Bitcoin fiyatı, son ralliden önce 16.000 ile 17.000 dolar arasında dar bir aralıkta sıkışmıştı. Coinglass’ın verilerine göre, kısa pozisyon tasfiyeleri son altı günün beşinde 100 milyon doları aştı. Cumartesi günkü toplam, 449 milyon doları aşarak en yüksek seviyeye ulaştı. Sosyal ticaret platformunun CEO’su Hayden Hughes’a göre, “FTX avukatlarının 5 milyar dolarlık likit varlıkları geri kazandığı duyurusu ve olumlu TÜFE, verileri, kripto para piyasalarına makro faktörleri unutturdu.