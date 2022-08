Ülkemizde her gün girişimler ortaya çıkarken onlardan bir tanesi yaptığı çalışmalarla ve attığı adımlarla birlikte dikkat çekecekmiş gibi görünüyor.

Okuma Süresi: 3 Dakika

NFT’ler son 2 yılda hayatımıza öyle bir hızla girdiler ki, kimse nereden geldiklerini bile anlamadı desek yeridir. Önce küçük maymunlar girdi hayatımıza sonrasında ise pixeller derken bir çok farklı NFT bugün ekosistem içerisinde kendisine yer bulmuş durumda. Ekosistemin en ilginç yanı ise sürekli olarak, kendi içerisinde yeni trendler yaratması diyebiliriz.

Tabii NFT olur da alım-satım işleminin yapılacağı platformlar olmaz mı? Son iki yıl içerisinde NFT işlemleri için yaratılan marketplace’ler birbirini takip etti. Hatta hatta öncesinde sadece spesifik bir ağa uygun olarak yaratılan marketler piyasada barınamazken multichain diyebileceğimiz yerler piyasa içerisinde diğerlerinin arasından sıyrılmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde yapılan NFT Summit etkinliği birçok projeyi ve girişimciyi tanımamız konusunda bize yardımcı oldu. Standlar arasında gezerken gördüğümüz bir proje ise bizi fazlasıyla kendisine çekti. Onlar, kendilerini diğerlerinden ayırmak adına her şeyi bir arada yapabiliriz mottosuyla yola çıkmış bir ekip. Huzurlarınızda Fanz!

Kimdir Bu Fanz?

Fanz için, 2021 yılının ortalarında kurulmuş, NFT’lerle alakalı veya NFT’leştirilebilir içeriklere sahip, birçok insanı bir araya toplamayı hedefleyen NFT topluluğudur desek yanlış söylemiş olmayız. Şirket, all-in-one bir proje yaratmayı hedeflemiş gibi görünüyor.

Platformlarında, sanat, spor, koleksiyon, oyun, moda gibi farklı kategoriler bulunuyor. Aynı zamanda kullanıcılarına ileride fayda sağlayabileceğini düşündükleri, Fanz isimli bir tokene de sahipler.

Fanz Token

Fanz, kendi tokenine sahip. Bu token için presale gerçekleşmiş durumda ve buna bağlı olarak toplanan para ise yatırım olarak görülüyor. Token hali hazırda Pancakeswap borsasında listelenmiş durumda. Çok kısa zamanda Coinmarketcap listesinde kendilerine yer bulmak istiyorlar. Fanz Token bazı utilitylere sahip.

Utilitylerinden bahsedilecek olursa staking ve farming özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz ki günümüzde bu şekilde yatırım yapan insanlar azımsanamayacak kadar çok diyebiliriz. Ekibin söylediklerine göre beklenilen utilityler de bulunuyor.

Sistemlerine, Fanz token aracılığıyla NFT mint edecek olursanız gaz ücreti ödememeniz gibi güzel bir özellik eklemeyi hedefliyorlar. NFT al-sat kısmında ise komisyon indirimi düşünüldüğü söyleniliyor.

Bir diğer özellik ise, Elinizde tuttuğunuz fanz token miktarına göre şirketin geleceğini oylayabilecek olmanız. Bu sizi bir DAO üyesi yapacak. Marketplace profilinizde bir reklamınız olabilecek veya metaverse erişime açıldığında bu token aracılığıyla kişiye özel galerilerde, duvarlar üzerine reklam alabileceksiniz.

Market Place

All in One proje için olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir de NFT marketplace sahibiler. Bunun devamlılık adına bir zorunluluk olduğunu düşünüyorlar. Hali hazırda, BNB, Polygon ve AVAX ağlarını destekliyorlar ve sonrasında ETH ve SOL ağını eklemeyi düşündüklerini belirtiyorlar.

Hız onlar için çok önemli ve bunu desteklercesine 30 saniyelik kısa bir süre içerisinde NFTlerinizi listelemeye başlayabileceğinizi belirtiyorlar. Listelediğiniz NFT’ler ise metaverse üzerinde sergilenebilir olacak.

Fanz Learn and Earn

Son zamanlarda farklı sitelerde de gördüğümüz bir sistemin denemelerini yaptıklarını öğrendik. Learn and earn sistemiyle birlikte insanları NFT konusunda bilgilendirmeyi ve öğretmeyi hedefliyorlar. Kilit nokta ise şu, sitede yazılmış olan makaleleri okuduğunuzda aynı zamanda Fanz tokenler de kazanabiliyorsunuz.

Sistem ise şöyle çalışıyor. Okuduğunuz makalenin sonunda size sorular yöneltiliyor. Eğer sorulara doğru cevap verirseniz Fanz token ile ödüllendiriliyorsunuz. Bu sistemi uygulamaya başlamalarındaki temel amacın kripto communitysini bilgilendirmek olduğunu öğrendik. İnsanları araştırmaya ve öğrenmeye yönlendirmek istiyorlar.

Genel Değerlendirme

Yolun başında olsa bile, Fanz Finance doğru adımlar atarak ilerleme yolunda elinden geleni yapıyormuş gibi görünüyor. Kendilerini geliştirmeye açık oluşları ve sürekli olarak kendilerini yenilemeleri onlara kendilerini öne çıkarmak konusunda fayda sağlayabilir. Bunun dışında Ethereum ve Solana gibi büyük ağları da en kısa zamanda portföylerine eklemelerinin de kendileri için büyük faydaları olabilir. Bizler de projeyi yakından takip edecek sizlerle gelecekte görüşlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.