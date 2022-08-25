Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, önde gelen altcoin'ler güncellemeleri, yakımları ve projeleri ile yatırımcıların odak noktası oldu.

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Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, önde gelen altcoin’ler güncellemeleri, yakımları ve projeleri ile yatırımcıların odak noktası oldu.

Ethereum: Balinalar Satmaya Başladı

Beklenen ‘Birleştirme’ tarihi yaklaştıkça ve geliştiriciler 15 Eylül’de Hisse Kanıtı (PoS) geçişine hazırlanırken kripto topluluğu Ethereum (ETH) konusunda umutlu. Bununla birlikte, zincir üstü veriler, borsa dışı balinaların Ethereum’larını Birleştirme öncesinde sattığını gösteriyor. Zincir üstü analitik firması Santiment’e göre, güncel veriler, borsa dışı ilk 10 balinanın satış yaptığını ortaya koyuyor. Borsa dışı balinaların elindeki Ethereum arzı düşerken, borsalarda yer alan balinalarının elindeki arz Ağustos ayında arttı. 15 Eylül’deki Ethereum Birleşmesi’ne yönelik artan heyecana rağmen, önde gelen balinalar varlıklarını azalttı. En iyi 10 borsa dışı adres, 10 Mayıs’tan bu yana neredeyse 5 milyar dolar değerinde yaklaşık 3 milyon ETH sattı. Bu arada, ilk 10 borsa adresi, 10 Mayıs’tan bu yana yaklaşık 6,52 milyar dolar değerinde 4 milyon ETH aldı.

Bu, önde gelen balinaların Birleşme sonrası Ethereum fiyatında iyimser olmadığını anlamına geliyor. Birleştirme sonrası Ethereum’un deflasyonist doğası, satışın arkasındaki sebep olabilir. Aslında, Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, ETH fiyatının Birleştirme sonrası deflasyonist olacağını doğruladı. EIP-1559 yakma mekanizması nedeniyle dolaşımdaki Ethereum arzı azalacak. Ayrıca, Ethereum Birleştirme’sinin gas ücretlerini düşürmesi, işlem ücretlerini artırması ve stake edilmiş Ethereum’ların çekilmesini sağlaması pek olası değil. Ethereum Vakfı’nın bu konudaki netliği de ETH fiyatında düşüşe neden oldu. Bununla birlikte, Ethereum geliştiricileri yürütme katmanı ve fikir birliği katmanı güncellemelerini yayınladıkça Birleştirme hazırlıkları hız kazandı. Sürümler, 6 Eylül’de Bellatrix güncellemesini ve 15 Eylül’de Paris güncellemesini etkinleştirecek.

Demirörs: Birleştirme, ETH Fiyatını Etkilemeyecek

Ethereum fiyatı, Ağustos ortasında 2000 dolar seviyesine ulaştı, ancak daha sonra ortaya çıkan satış baskısı nedeniyle 1500 dolar seviyesine düştü. ETH son 24 saatte %3’ün üzerinde artışla an itibariyle 1.700 dolar civarında işlem görüyor. Gelişmeler ve ağ etkinliği, fiyatı sabit tuttu. Ancak, Ethereum opsiyonlarındaki yaklaşık 2 milyar dolar, Birleştirme sonrasında 30 Eylül’de sona erecek.

Açık pozisyonlar (OI) daha fazla olduğundan, Birleşmenin kripto para piyasasını etkilemesi muhtemel. CoinShares’in baş stratejisti Meltem Demirors geçtiğimiz günlerde “Birleştirme ETH’nin fiyatını yükseltmesine yardımcı olmayacak” dedi.