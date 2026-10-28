RIPPLE (XRP)

XRP Ledger Foundation, Flare’ı önerilen doğrulayıcı listesine ekledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger Foundation, $XRP ekosisteminde Flare'ı önerilen doğrulayıcı listesine ekledi.
  • 📌 Karar, Flare'ın XRP Ledger yönetişimi ve uzlaşı sürecindeki rolünü güçlendirdi.
  • 🧩 Flare, Eylül 2025'te FXRP'yi devreye alarak XRP'yi DeFi kullanımına açmıştı.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

XRP Ledger Foundation, Flare Networks’ü önerilen doğrulayıcılar listesine eklediğini açıkladı. Bu adımla Flare’ın XRP Ledger ekosistemindeki uzlaşı ve yönetişim süreçlerindeki konumu güçlenmiş oldu.

İçindekiler
1 Listeye ekleme kararı duyuruldu
2 FXRP adımı ve ağdaki rolü
3 Doğrulayıcılar neden önemli
4 Önerilen liste neden yakından izleniyor

Listeye ekleme kararı duyuruldu

Foundation, 28 Ekim’de yaptığı açıklamada Flare’ın XRP Ledger ekosistemine bağlılığını vurguladı. Kurum, Flare’ın ağın temel değerleriyle uyumlu hareket ettiğini ve yönetişim süreçlerine aktif katılım sağladığını belirtti.

Foundation, Flare Networks’ü önerilen XRP Ledger doğrulayıcı listesine dahil ettiğini ve bu yapının ekosisteme katkısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Flare da kararın ardından Foundation’a ve başvuru sürecini açık biçimde değerlendiren taraflara teşekkür etti. Flare, blokzincirler arasında veri ve varlık kullanımını genişletmeye odaklanan bir ağ olarak biliniyor.

FXRP adımı ve ağdaki rolü

Flare, Eylül 2025’te ana ağında FXRP’yi devreye almıştı. Bu yapı, XRP sahiplerinin Flare altyapısı üzerinden merkeziyetsiz finans uygulamalarına erişmesini sağlıyor. Böylece XRP’nin farklı kullanım alanlarına açılması hedefleniyor.

Mini sözlük: FAssets, başka bir blokzincirdeki varlıkların Flare üzerinde temsil edilmesini sağlayan bir yapı olarak kullanılıyor. FXRP de bu sistem içinde XRP’nin Flare ağındaki temsili varlığına işaret ediyor.

Flare, Foundation’ın kararına teşekkür ederken başvurusunu açık şekilde inceleyen katılımcılara da minnettarlığını sundu.

Doğrulayıcılar neden önemli

XRP Ledger, Bitcoin‘deki iş ispatı tabanlı madencilik modelini kullanmıyor. Bunun yerine işlemlerin geçerliliğini ve sıralamasını belirlemek için kendine özgü bir uzlaşı mekanizmasıyla çalışıyor. Bu sistemde doğrulayıcılar, işlemler konusunda birbirinden bağımsız biçimde görüş bildirerek defterin yeni sürümü üzerinde ortaklaşa uzlaşı sağlıyor.

Bu süreç, aynı varlığın iki kez harcanmasını önlemeye yardımcı olurken ağ katılımcılarının işlemlerin tutarlı bir kaydını korumasını sağlıyor. Ancak tüm doğrulayıcılar uzlaşı sürecinde aynı ağırlığa sahip değil.

Önerilen liste neden yakından izleniyor

XRPL sunucuları, güvendikleri doğrulayıcıları içeren Unique Node List yapısını kullanıyor. Sunucu yöneticileri kendi listelerini oluşturabiliyor, ancak birçok katılımcı XRP Ledger Foundation ile Ripple tarafından yayımlanan önerilen doğrulayıcı listelerini esas alıyor.

Bu nedenle önerilen listeye dahil edilmek, ilgili doğrulayıcının güvenilir ve bağımsız bulunduğuna işaret ediyor. Mevcut listede Ripple, XRPL Labs, Bithomp, GateHub, Peersyst Technology ve XRPL Commons gibi kuruluşların yanı sıra Kansas Üniversitesi, Avustralya Ulusal Üniversitesi ve Nikosya Üniversitesi gibi akademik kurumlar da yer alıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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