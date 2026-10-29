Ethereum 2.320 dolar eşiğinde tutunurken altcoinlerde baskı sürüyor

Kripto para piyasasında dört büyük altcoin için teknik görünüm zayıflayan işlem hacmi ve kritik fiyat bölgeleri etrafında şekilleniyor. Near Protocol, Shiba Inu, Chainlink ve Ethereum son haftalarda sert hareketler yaşarken, kısa vadeli yön arayışında öne çıkan unsur hacim eksikliği oldu.

Near Protocol yükseliş trendini korumaya çalışıyor

Near Protocol günlük grafikte 4,55 dolar civarında işlem görüyor. Varlık, ağustos ayında yaklaşık 1,80 dolardan yükselerek ekim ortasında 6,00 dolara yaklaşmıştı. Bu zirvenin ardından fiyat yaklaşık yüzde 24 geri çekildi ancak düşüşün görece düzenli seyrettiği görülüyor.

Near Protocol için 4,30 doların üzerindeki seyir korunursa yükseliş yapısının bozulmadığı, ancak yeni bir ivme için işlem hacminde belirgin toparlanma gerektiği görülüyor.

Son günlerde 4,30 ile 4,40 dolar bandındaki hareketli ortalamalar fiyatı iki kez karşıladı ve alıcılar bu bölgede devreye girdi. Ana ortalamaların yukarı yönlü eğilimini koruması, daha geniş trendin halen bozulmadığına işaret ediyor. Buna karşılık ekim başındaki tepenin ardından hacimde belirgin zayıflama yaşandı. Göreceli güç endeksi olan RSI da eylüldeki aşırı ısınmış seviyelerden 48 civarına geriledi.

Yukarı yönlü denemelerde 4,75 dolar ve ardından 5,20 dolar seviyeleri izleniyor. 5,60 doların aşılması halinde son tepe olan 6,00 dolara dönüş ihtimali güçlenebilir. Aşağıda ise 4,30 dolar seviyesi kısa vadede ana eşik olarak öne çıkıyor.

Shiba Inu zayıf görünümünü sürdürüyor

Shiba Inu 0.00000491 dolar civarında işlem görürken başlıca hareketli ortalamaların altında kalmaya devam ediyor. 0.00000520 ile 0.00000523 dolar aralığı ilk güçlü engel konumunda bulunuyor. Daha uzun vadeli ortalamanın 0.00000555 dolar civarında olması, mevcut yapının halen kırılgan olduğuna işaret ediyor.

Varlık eylül sonlarında 0.00000620 dolar yakınını gördükten sonra aşağı yönlü bir sürece girdi. Ekim başından bu yana gelen her tepki yükselişi benzer bölgelerde sınırlı kaldı. Son mumların küçük kalması da alıcılarla satıcılar arasında belirgin bir üstünlük kurulamadığını gösteriyor.

Aşağı yönde 0.00000476 dolar seviyesi birkaç kez çalıştı. Bu tabanın kaybedilmesi halinde 0.00000450 ve 0.00000430 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. İşlem hacminin yılın en düşük alanlarından birine gerilemesi, yatırımcı ilgisinin zayıfladığını ortaya koyuyor.

Chainlink ve Ethereum kritik bölgelerde işlem görüyor

Chainlink 11,50 dolar civarında bulunuyor. Temmuz başında yaklaşık 7,00 dolardan eylül sonunda 15,80 dolara yaklaşan varlık, bu dönemde yüzde 100’ün üzerinde değer kazanmıştı. Sonrasında ise yaklaşık yüzde 27 geri çekildi. 11,50 dolar çevresindeki hareketli ortalama ile 11,00 dolar yakınındaki uzun vadeli ortalama şu aşamada ana savunma bölgesi olarak izleniyor.

RSI göstergesinin 38 civarına inmesi, satışların yorulmaya başladığını ve kısa süreli bir tepki olasılığını canlı tuttuğunu gösteriyor. Buna karşın 12,20 ve 12,65 dolar bölgeleri aşılmadan daha güçlü bir toparlanmadan söz etmek güç görünüyor.

Ethereum cephesinde 2.320 dolar civarındaki uzun vadeli ortalama kısa vadeli yön için belirleyici hale geldi; bu bölgenin altında 2.100 ve 1.900 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

Ethereum ise 2.330 dolar civarında işlem görüyor ve 2.320 dolar yakınındaki uzun vadeli ortalamayı test ediyor. Son günlerde 2.280 ile 2.300 dolar aralığında oluşan uzun alt gölgeler, alıcıların bu alanı savunduğunu gösterdi. Ancak 2.360 dolar üzerindeki günlük kapanışlar gelmedikçe 2.450 ve 2.530 dolar bandına uzanacak daha güçlü bir toparlanma ihtimali sınırlı kalabilir. Hacimdeki düşüş ve RSI’ın 40 civarında seyretmesi, piyasada zayıf ama henüz aşırı satım boyutuna ulaşmayan bir görünüm ortaya koyuyor.