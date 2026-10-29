Ripple, 2026 için güçlü büyüme ve yeni ortaklıklar açıkladı

Ripple Üst Yöneticisi Brad Garlinghouse, şirketin işlem hacimleri ve ticari faaliyetlerinde belirgin artış görüldüğünü belirterek 2026 yılını Ripple açısından olağanüstü bir dönem olarak nitelendirdi. Garlinghouse, son bir yılda blockchain tabanlı finansal altyapıya yönelik talebin güçlendiğini ve bunun şirketin işlem akışlarına yansıdığını söyledi.

XRP için seçici kullanım yaklaşımı

Garlinghouse, XRP’nin uzun vadede kurumsal kripto ödeme hatlarında güçlü bir konum kazanabileceğini öngörürken, bu varlığın her finansal işlem için uygun olmayabileceğini de açıkça dile getirdi. Ripple’ın, XRP’yi yalnızca net avantaj sunduğu alanlarda kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

XRP’nin bazı kullanım alanlarında çok verimli çalıştığını, bazı alanlarda ise aynı ölçüde uygun olmayabileceğini söyleyen Brad Garlinghouse, bunun şirket açısından sorun yaratmadığını ve ticari olarak anlamlı olan alanlara odaklandıklarını anlattı.

Garlinghouse’a göre Ripple’ın ticari başarısı, altyapısından geçen tüm işlemlerin mutlaka XRP ile yapılmasına bağlı değil. Şirket yönetimi, müşteri işlemlerinin yalnızca sınırlı bir bölümünde XRP kullanılsa bile bunun anlamlı bir pay yaratacağını savunuyor. Bu yaklaşım, Ripple’ın büyümesini tek bir kullanım senaryosuna bağlamak yerine daha esnek bir iş modeli izlediğine işaret ediyor.

Swell konferansında duyurulan adımlar

Ripple’ın New York’ta 27 ile 29 Ekim tarihleri arasında düzenlediği Swell konferansının 10. etkinliğinde bir dizi yeni adım da duyuruldu. Etkinlik, şirketin kurumsal finans alanındaki hedeflerini büyüttüğünü gösteren açıklamalara sahne oldu.

Bu kapsamda Ripple, Robinhood ile RLUSD stabilcoini ve ilgili altyapı kullanım alanlarını genişletmeye dönük bir ortaklık açıkladı. İş birliği, kurumsal mutabakat, prime brokerage ve hazine yönetimi alanlarına odaklanıyor.

Şirket ayrıca bankacılık devi BNY ile ilişkisini derinleştirdi. Genişletilen iş birliği; dijital varlık saklama hizmetlerini ve XRP, RLUSD ile XRP Ledger üzerinden tokenize edilmiş ticaret finansmanını kapsıyor.

David Schwartz, önümüzdeki beş yılda blockchain teknolojisinin internet kadar yaygın ve günlük yaşam için temel hale gelebileceğini öngörüyor.

Düzenleyici onay ve büyüme verileri

Ripple, düzenleyici tarafta da önemli bir eşiği geçti. Para Birimi Denetleme Ofisi, Ripple National Trust Bank için son düzenleyici engeli de onayladı. Buna ek olarak Coinbase, RLUSD’nin hem bireysel hem de kurumsal platformlarda daha geniş erişime açılması konusunda anlaşmaya vardı.

Şirketin paylaştığı verilere göre Ripple, 2026 yılını yaklaşık 900 milyon dolarlık yıllıklandırılmış ürün geliriyle kapatmayı hedefliyor. Birden fazla Ripple ürününü kullanan müşteri ve ortak sayısı da üç kat arttı. Ripple’ın finansal altyapısından yararlanan kurum, şirket ve işletme sayısı ise 1.700’ü aştı.

Ripple Teknoloji Direktörü David Schwartz da şirketin ve XRP ekosisteminin önünde daha geniş bir bireysel benimsenme alanı gördüğünü söyledi. Schwartz, aynı zamanda XRP Ledger’ın ortak yaratıcıları arasında yer alıyor.