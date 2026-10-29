Bitcoin’de sert hareket uyarısı: 11 milyar dolarlık opsiyonun vadesi yarın doluyor

Bitcoin piyasasında 30 Ekim’de (yarın) yaklaşık 11 milyar dolarlık opsiyonun vadesi dolacak. Korunma işlemlerinin mevcut fiyat seviyeleri çevresinde yoğunlaşması ve yaklaşan ABD ara seçimleri, fiyat hareketlerini hızlandırabilecek iki önemli unsur olarak öne çıkıyor. ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine para girişinin sürmesi ve uzun vadeli yatırımcıların satışlarının azalması ise piyasayı destekleyen gelişmeler arasında.

Bloomberg’in 29 Ekim tarihli haberine göre, vadesi dolacak sözleşmeler Deribit’teki toplam açık Bitcoin opsiyonlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

90 bin, 95 bin ve 100 bin dolar kullanım fiyatlı alım opsiyonları sayıca üstün olsa da mevcut fiyat korunursa bu sözleşmelerin değersiz sona ermesi bekleniyor. Bu nedenle piyasada dikkatler, güncel fiyata yakın opsiyonlara ve bunlara bağlı korunma işlemlerine çevrilmiş durumda.

Tesseract Group Varlık Yönetimi Başkanı Adam Hames’e göre, vadesi dolacak opsiyonlardaki gamma riskinin yaklaşık yüzde 70’i, 75 bin–82 bin dolar aralığında yoğunlaşıyor. Gamma, fiyat değiştikçe korunma ihtiyacının ne kadar değiştiğini gösteriyor. Hames, piyasa yapıcıların opsiyonlarda net satıcı konumunda olması halinde, düşüş sırasında yapacakları korunma satışlarının 75 bin–78 bin dolar aralığındaki kayıpları derinleştirebileceğini belirtiyor. 80 bin doların altında satım opsiyonlarının sayısı, alım opsiyonlarının iki katını aşıyor.

Orbit Markets Kurucu Ortağı Caroline Mauron, opsiyon satıcılarının 3 Kasım’daki ara seçimlerin sonucu netleşene kadar yeni sözleşme arzını yavaşlatmasını bekliyor. Bunun fiyat dalgalanmalarını sınırlayan opsiyon arzını azaltabileceği belirtiliyor. Wincent Kıdemli Direktörü Paul Howard da son bir yıldır tarihsel olarak düşük seviyelerde kalan oynaklığın kasımda belirgin biçimde artmasını bekliyor.

Seçim sonucu, Trump yönetiminin kripto dostu politikalarının ilerleyişi açısından da izleniyor. Bloomberg Markets Pulse anketinde yıl sonu Bitcoin tahminlerinin medyanı, Cumhuriyetçilerin Kongre’nin iki kanadında da çoğunluğu koruması halinde 90.800 dolar, Demokratların ikisini de kontrol etmesi halinde 76.450 dolar oldu. Kontrolün iki parti arasında bölünmesi senaryosunda ise tahmin 84.100 dolar seviyesinde.

Bitcoin ETF’lerine giriş sürerken Ethereum fonlarından çıkış yaşandı

Farside Investors’ın 29 Ekim’de paylaştığı verilere göre, ABD’de spot Bitcoin ETF’leri 28 Ekim’de yaklaşık 137 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece giriş serisi üç işlem gününe uzadı. BlackRock’ın IBIT fonu 136 milyon dolarla girişlerin neredeyse tamamını toplarken, Bitwise’ın BITB fonuna 1,3 milyon dolar girdi. Diğer fonlarda net hareket görülmedi.

Spot Ethereum ETF’lerinde ise üst üste üçüncü işlem gününde de çıkış yaşandı. Yaklaşık 21 milyon dolarlık toplam net çıkışta, BlackRock’ın ETHA fonundan çıkan 44,8 milyon dolar belirleyici oldu. Fidelity’nin FETH fonuna 18,8 milyon dolar, Grayscale Mini ETH’ye 3,6 milyon dolar ve Morgan Stanley’nin MSSE fonuna 1 milyon dolar giriş gerçekleşti. Diğer fonlarda net hareket kaydedilmedi.

Zincir üstü veriler de Bitcoin tarafında satış baskısının hafiflediğine işaret ediyor. CryptoQuant analisti Axel Adler Jr.’ın raporuna göre, uzun vadeli yatırımcıların 30 günlük hareketli dağıtım hacmi haftalık bazda yüzde 22 azaldı. Bununla birlikte Bitcoin, bu yatırımcıların ortalama maliyetinin üzerinde kalmasına rağmen gerçekleşmemiş kar marjları daralıyor. Adler, satış faaliyetindeki yavaşlamaya karşın kar tamponunun küçülmesinin izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Bitwise, 2036 Bitcoin hedefini 1,6 milyon dolara yükseltti

Kısa vadeli dalgalanma riskleri sürerken Bitwise, Bitcoin için 2036 fiyat hedefini 1,3 milyon dolardan 1,6 milyon dolara çıkardı. The Block’un aktardığı “2027 Bitcoin Long-Term Capital Market Assumptions” raporunda şirket, gelecek on yıl için yıllık bileşik yüzde 34,3 getiri öngördü. Raporda ABD hisseleri için beklenen yıllık getiri yüzde 6,7, özel sermaye yatırımları için ise yüzde 10,8 olarak verildi.

Revizyonun temelinde, Bitcoin’in pay alabileceği pazarların büyüklüğüne ilişkin daha yüksek tahminler bulunuyor. Bitwise, 2036 için küresel değer saklama piyasası tahminini 91 trilyon dolardan 110 trilyon dolara, kurumsal yatırım piyasası tahminini ise 216 trilyon dolardan 303 trilyon dolara yükseltti. Bitcoin’in bu pazarlardan alacağı paya ilişkin varsayımlarını değiştirmedi.

Şirketin 1,6 milyon dolarlık temel senaryosu, Bitcoin’in 2036’ya kadar değer saklama piyasasının yüzde 25’ine ve kurumsal varlıkların yüzde 1’ine ulaşmasına dayanıyor. Kötümser senaryoda hedef 130.686 dolar, iyimser senaryoda ise 3,67 milyon dolar olarak belirlendi.

Bitwise, Boston Consulting Group tahminlerine dayanarak kurumsal yatırımcıların yönettiği yaklaşık 147 trilyon doların yüzde 1–5’inin önümüzdeki on yılda Bitcoin’e ayrılmasının, 1,5 trilyon–7,4 trilyon dolar talep yaratabileceğini belirtiyor. Şirket, buna karşılık madencilikten gelen yıllık yeni arzın yaklaşık 14 milyar dolar olduğunu ifade ediyor.

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan; son düzeltmede kayıpların daha sınırlı kalmasını, düzenlemelerdeki ilerlemeyi ve altın gibi değer saklama araçlarına artan talebi, güçlenen uzun vadeli beklentinin gerekçeleri arasında sıraladı. Şirket, gelecek on yıla ilişkin ortalama oynaklık tahminini de yüzde 32,9’dan yüzde 27,8’e indirdi. Araştırma Başkanı Ryan Rasmussen ise kurumsal katılım arttıkça dalgalanmaların azalmasını beklese de Bitcoin’de sert düşüşlerin devam edebileceğini vurguladı.

ETF girişleri ve uzun vadeli yatırımcıların azalan satışları Bitcoin’i destekliyor; ancak girişlerin IBIT’te yoğunlaşması, talebin fonlar geneline yayılmadığını gösteriyor. Kısa vadede 80 bin doların altındaki hareketler özellikle önemli: Piyasa yapıcıların korunma satışlarının devreye girmesi, 75 bin–78 bin dolar aralığındaki düşüşü hızlandırabilir.