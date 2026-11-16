Bitcoin’de korkutan senaryo: 60.000 dolar kırılırsa ne olur?

Bitcoin hafta sonu 62.000 dolara geriledikten sonra 16 Kasım Pazartesi günü sabah işlemlerinde 65.000 dolar civarına toparlandı. Analistler yeni bir düşüşte 60.000 doları kritik destek, toparlanmada ise 73.000 doları haftalık kapanış eşiği olarak görüyor.

Yıla yaklaşık 90.000 dolardan başlayan Bitcoin ocakta 98.000 dolara yaklaşmış, şubatta 60.000 dolar bandına inmişti. Geçen hafta yeniden yıl içi dibine yaklaşan Bitcoin’le birlikte Ethereum, BNB, XRP ve Solana da geriledi. CoinGecko verilerine göre beş kripto paranın her biri son yedi günde en az yüzde 13 değer kaybetti. Volmex Labs’in Bitcoin için 30 günlük oynaklık beklentisini ölçen BVIV endeksi de hafta sonu 49,75’e çıkarak hazirandan bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı.

CZ düşüş için beş olası etken sıraladı

Binance’in kurucularından Changpeng Zhao (CZ), düşüşün kesin nedeninin belirsiz olduğunu belirterek aynı döneme denk gelen beş gelişmeye dikkat çekti. Sermayenin Anthropic’in halka arzına yönelmiş olabileceğini söyleyen Zhao, 13 Kasım dahil yedi işlem gününde ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden yaklaşık 1,9 milyar dolar çıktığını ve Ethereum fonlarında da çıkış yaşandığını aktardı.

Zhao, Binance’e yönelik siber saldırı ve iPhone’la bağlantılı kripto cüzdanlarının boşaltıldığı yönündeki haberleri, Chrome’daki güvenlik açığını ve Microsoft hizmetlerindeki kesintiyi yatırımcı güvenini zedeleyebilecek gelişmeler arasında saydı. Beklentileri aşan ABD enflasyonunun yeni bir Fed faiz artışı ihtimalini güçlendirdiğini, yüksek tahvil getirilerinin ve güçlü doların da kripto paraları baskılayabileceğini belirtti. ABD ara seçimleri sonrasında daha sıkı kripto para politikası uygulanabileceği endişesini de sıraladığı etkenlere ekledi.

Binance’in kripto para sattığı iddiasını reddeden Zhao, yakın zamanda eline geçen stablecoin’lerle son birkaç günde kripto para aldığını söyledi. Kendi alımının düşüşe yol açmış olabileceğini esprili bir dille ekleyen Zhao, orta ve uzun vadede kripto para piyasasının büyümeye devam edeceğini düşündüğünü belirtti. Paylaşımında Bitcoin’in gün içi dip seviyesini 62.006 dolar olarak kaydetti.

60.000 dolar kırılırsa 38.000 dolar riski gündeme gelebilir

22V Research teknik stratejisti John Roque, cumartesi yayımladığı notta Bitcoin grafiğindeki omuz baş omuz formasyonunun sağ omzunun tamamlanmaya yaklaştığını belirtti. Roque’a göre formasyonun boyun çizgisi olan 60.000 dolar desteği korunuyor. Bu seviye kırılırsa 38.000 dolara kadar düşüş riski doğabilir. Miller Tabak baş piyasa stratejisti Matt Maley de Bitcoin’in 50 haftalık hareketli ortalamasının altına inmesini olumsuz bir işaret olarak değerlendirdi. Maley, şubat ve haziran diplerinin oluştuğu 60.000 doların altında kalıcı fiyatlamanın düşüş eğilimini güçlendirebileceğini söyledi.

Coutts, 53.000 ve 48.000 doları destek olarak görüyor

Real Vision baş kripto para analisti Jamie Coutts, 16 Kasım’da X’te yaptığı değerlendirmede geçen haftaki düşüşün oynaklığa göre hesaplandığında 3,4 standart sapmalık bir harekete karşılık geldiğini belirtti. Düşüş, 2014’ten bu yana incelediği 299 sert fiyat hareketi arasında büyüklük bakımından 21’inci sırada yer aldı. Coutts’un verilerine göre benzer düşüşler trend göstergesinin üzerinde yaşandığında Bitcoin dokuz örneğin sekizinde altı ay sonra daha yüksek seviyedeydi. Göstergenin altında gerçekleşen 17 örneğin 10’unda fiyat altı ay sonra yükseldi. Bu grupta medyan getiri yaklaşık yüzde 2 oldu.

Mevcut fiyat aralığını uzun vadeli alım bölgesine yakın bulan Coutts, 60.000 doların altında zincir üstü maliyetlere dayalı desteğin sınırlı olduğunu belirtti. Düşüş sürerse Bitcoin’in zincir üstü gerçekleşmiş fiyatının bulunduğu 53.000 dolar ile uzun vadeli yatırımcıların ortalama maliyetine denk gelen 48.000 dolar öne çıkıyor.

Son dönemde alım yapanlar zararına satış yaparken uzun vadeli yatırımcıların elden çıkardıkları Bitcoin’lerdeki kar ve zararı izleyen LTH-SOPR göstergesi 1’e yakın seyrediyor. Bu oran geçmiş döngü diplerinde 0,4-0,7 aralığına inmişti. Son 30 günde gerçekleşen zararlar da şubattaki düzeyin yaklaşık onda biri kadar.

Toparlanma için 73.000 dolar üzerinde haftalık kapanış

Coutts’a göre 73.000 doların üzerinde haftalık kapanış, Bitcoin’i yeniden trend göstergesinin üzerine taşıyacak. Yaklaşık 75.000 doların aşılmasıyla fiyat, kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyetinin de üzerine çıkacak.

Coutts, doların yönünü aşağı çevirmesini toparlanmayı teyit edecek başlıca makroekonomik sinyal olarak görüyor. Bitcoin’deki önemli fiyat dönüşlerinin genellikle doların yön değiştirdiği dönemlere denk geldiğini belirten analist, mevcut küresel likidite koşullarının Bitcoin’i baskıladığını söyledi. Coutts’a göre likidite 2027’de dip yapabilir ve Bitcoin kendi dibini daha erken bulabilir.

Asya işlemlerindeki tepki Bitcoin’i hafta sonu dibinden yaklaşık 3.000 dolar yukarı taşıdı. 65.000 dolar civarından 73.000 dolara ulaşmak için yaklaşık yüzde 12’lik bir yükseliş gerekiyor. Dolardaki zayıflamanın bu harekete eşlik etmesi, toparlanma senaryosunu güçlendirebilir.