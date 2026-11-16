ABD vadelileri artıda, Japonya daraldı, Çin yavaşladı, petrol ve altında baskı azaldı

Petrol fiyatları, Orta Doğu’daki yeni saldırıların küresel arz fazlasına işaret eden verilerin etkisini sınırlamasıyla iki haftalık düşüşün ardından dengelendi. ABD tahvil piyasasında ise Fed’in faiz artışlarını daha uzun süre sürdüreceği beklentisi güçlendi. Yatırımcılar bu hafta Fed yetkililerinin konuşmalarını ve son toplantının tutanaklarını izleyecek.

Swap piyasası aralıkta en az 25 baz puanlık artışı fiyatladı

Fed yetkilisi Schmid, enflasyonun çok yüksek seyrettiğini ve fiyat baskısını azaltmak için merkez bankasının yapması gereken işler olduğunu söyledi. Beklentileri aşan tüketici enflasyonu ve artan enerji maliyetleri, cuma günü açıklanan ekim ayı üretici fiyatları verisinin önemini artırmıştı.

FinancialJuice’ın veri öncesindeki piyasa derlemesine göre swap piyasası, Fed’in aralıkta faizi en az 25 baz puan artırmasını fiyatlarken ocakta bir artış daha yapılmasına yüksek olasılık veriyordu. Kısa vadeli ABD tahvilleri veri öncesinde toparlandı. İki yıllık tahviller haftalık bazda 2024’ten bu yana en zayıf performansına doğru ilerliyordu.

ABD’de seans öncesinde S&P 500 vadelileri yüzde 0,2, Nasdaq 100 vadelileri yüzde 0,1 yükseldi. Nvidia hisseleri yüzde 3’e yakın değer kazanırken Microsoft yüzde 2 geriledi.

Brent 96 doların, Bitcoin 65.000 doların altını gördü

Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü iki günlük yükselişin ardından 96 doların altına indi. Küresel petrol piyasasında arz fazlasının büyüdüğüne işaret eden veriler fiyatı baskıladı. Orta Doğu’daki yeni saldırılar ise iki haftadır gerileyen petrol fiyatlarına destek verdi.

Enflasyon ve yüksek faiz endişeleriyle Bitcoin, ağustostan bu yana ilk kez 65.000 doların altına indi. Altında üç günlük satışın ardından baskı hafifledi. Dolar da eylülden bu yana ilk kez 160 yenin üzerine çıkarak Japon yetkililerin döviz piyasasına müdahale etme ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Japonya daraldı, Çin’de ekonomik ivme zayıfladı

Japonya ekonomisi bir yıl aradan sonra ilk kez daraldı. Olumsuz hava koşulları tüketici harcamalarını baskılarken daralma, iç talebin kırılganlığına işaret etti.

Çin’de de ekim verileri ekonomideki zayıflığın genele yayıldığını gösterdi. Tüketim ve sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı. Pekin’in son teşvik adımlarına rağmen yatırımlardaki gerileme derinleşti.

Avrupa’da Brexit ve kamu maliyesi gündemde

İngiltere Maliye Bakanı Burnham’ın, bu hafta yapılacak zirve öncesinde Londra’da finans çevrelerine hitap etmesi bekleniyor. Burnham’ın konuşmasında Brexit’i başarısız bulduğunu dile getirmesi ve Avrupa Birliği ile yeni bir anlaşma için çağrı yapması öngörülüyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bir sonraki başkanı olmak için adı geçen Knot, bankanın devlet tahvillerine yönelik araçlarını değerlendirirken kamu maliyesini sorumlu biçimde yönetme görevinin hükümetlere ait olduğunu vurguladı.

Fed’in konuşmaları ve tutanakları ocakta da faiz artışı beklentisini güçlendirirse, yüksek tahvil getirileri Bitcoin’de toparlanmayı zorlaştırabilir. Brent’te son dengelenmenin sürmesi açısından ise Orta Doğu’daki saldırıların petrol arzını etkileyip etkilemeyeceği önem taşıyor.