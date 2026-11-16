EP Wealth Advisors, XRP ETF varlığını üçüncü çeyrekte %37 artırdı

ABD merkezli varlık yönetim şirketi EP Wealth Advisors, XRP odaklı bir borsa yatırım fonundaki payını artırdı. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu son 13F bildirimine göre EP Wealth Advisors, 30 Eylül 2026 itibarıyla Volatility Shares XRP ETF’te 18.400 hisse tuttu.

SEC dosyasındaki yeni tablo

13 Kasım tarihli resmi bildirimde bu yatırımın üçüncü çeyrek sonunda 147.936 dolar değerinde olduğu görüldü. Aynı dosyada EP Wealth Advisors’ın bildirime konu menkul kıymet portföyü 24.380.879.896 dolar olarak yer aldı. Söz konusu tablo, şirketin 13F bilgi formunda yer alan toplam 1.603 kalemden oluştu.

EP Wealth Advisors, Kaliforniya merkezli bir yatırım danışmanlığı şirketi olarak biliniyor. Şirketin bildirime giren menkul kıymet varlıkları milyarlarca dolar düzeyinde olsa da XRP ETF pozisyonunun toplam raporlanan portföy içindeki payı yüzde 0,01’in altında kaldı.

EP Wealth Advisors’ın 13F dosyası, 30 Eylül 2026 itibarıyla Volatility Shares XRP ETF’te 18.400 hisseye sahip olduğunu ortaya koydu.

XRPI pozisyonu ikinci çeyreğe göre büyüdü

Tarihi 13F kayıtları, şirketin bu fonda daha önce de pozisyon taşıdığını gösteriyor. 2026’nın ikinci çeyreğinde 13.425 hisse bulunduran EP Wealth Advisors, üçüncü çeyrekte buna 4.975 hisse daha ekledi. Böylece XRPI pozisyonu çeyreklik bazda yaklaşık yüzde 37 büyüdü.

Bununla birlikte 13F formları, kurumsal yatırımcıların yalnızca çeyrek sonundaki bildirilebilir menkul kıymetlerini yansıtıyor. Bu nedenle dosyada yer alan rakamlar, yatırım yöneticisinin bugün elinde tuttuğu güncel pozisyonlarla birebir örtüşmeyebilir. Ayrıca 13F kapsamında yer almayan başka varlıklar da bulunabiliyor.

Dosyadaki artış, şirketin XRPI hisselerinde bir çeyrekte 4.975 adetlik ek alım yaptığını ve pozisyonunu yaklaşık yüzde 37 genişlettiğini gösterdi.

Volatility Shares XRP ETF nasıl yapılandı

Volatility Shares XRP ETF, Mayıs 2025’te işlem görmeye başladı ve Nasdaq’ta XRPI koduyla listeleniyor. Fon, doğrudan XRP tutan bir spot ETF değil. Bunun yerine XRP fiyat hareketlerine ağırlıklı olarak vadeli işlem sözleşmeleri üzerinden maruz kalıyor.

Bu yapı, yatırımcılara kripto varlığı doğrudan saklamadan XRP bağlantılı bir ürüne erişim imkanı sağlıyor. Fonun hedefi, XRP performansıyla ilişkili yatırım getirisi sunmak olarak tanımlanıyor.

Mini sözlük: 13F, ABD’de belirli büyüklüğün üzerindeki kurumsal yatırım yöneticilerinin çeyrek sonunda tuttukları bildirilebilir menkul kıymetleri SEC’e sunduğu rapordur. Spot ETF ise dayanak varlığı doğrudan elinde tutan fon yapısını ifade ederken, vadeli işlem temelli ETF fiyat takibini türev sözleşmelerle yapar.

Fon ihraççısının 13 Kasım itibarıyla paylaştığı en güncel verilere göre XRPI’nin net varlıkları yaklaşık 77,9 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. EP Wealth Advisors’ın açıkladığı pozisyon, bu toplam içinde sınırlı bir büyüklüğe işaret ediyor.