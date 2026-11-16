XRP’de kasımdan bu yana süren düşüşte sınırlı toparlanma görüldü

XRP, son işlem gününde yaklaşık %7 yükselerek 0,894 dolardan 0,948 dolara çıktı. Ancak bu toparlanma, son haftalardaki kayıpların yanında sınırlı kaldı. İşlem hacminin zayıf seyretmesi, yükselişin kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Toparlanma zayıf hacimle geldi

Piyasadaki son sıçrama, önceki sert düşüş mumuna kıyasla daha düşük hacimle gerçekleşti. Bu görünüm, alımların güçlü bir yön değişimine işaret etmekten uzak kaldığını gösteriyor. XRP, kasım ayının başından bu yana değerinin yaklaşık %30’unu kaybetti ve ağustos rallisi sırasında elde ettiği kazanımların büyük bölümünü sildi.

Ekim ayında 200 günlük üssel hareketli ortalama önemli bir engel olarak öne çıktı. Fiyat bu seviyenin üzerine yerleşemediği için satış baskısı devam etti. Teknik görünümde kısa süreli tepki alımları görülse de, piyasanın genel yönünü değiştirecek güçlü bir kırılma henüz oluşmadı.

XRP’de görülen son yükseliş, daha çok aşırı satım koşullarına verilen kısa vadeli bir tepki olarak değerlendiriliyor.

Piyasada güçlü bir hikaye eksikliği öne çıktı

Kripto para piyasasında son dönemde alıcı iştahını destekleyecek güçlü bir tema oluşmadı. Bitcoin’in kısa sürede yaklaşık %15 gerilemesi de genel risk iştahını zayıflattı. 15 Kasım’da BTC yaklaşık 62.000 dolarla son dört ayın en düşük seviyesine indi ve bu tablo, altcoinlerdeki toparlanma ihtimalini daha da sınırladı.

XRP’ye yönelik kurumsal ilgi de bu dönemde zayıf kaldı. ABD’de işlem gören XRP ETF’leri, 13 Kasım ile biten haftada 19,13 milyon dolarlık net çıkış gördü. Bu rakam, mart ayından bu yana kaydedilen en güçlü haftalık para çıkışı olarak öne çıktı.

ABD’de işlem gören XRP ETF’lerinden bir haftada 19,13 milyon dolar çıkması, yatırımcı talebindeki zayıflığı ortaya koydu.

Bu hafta 1 dolar eşiği izleniyor

Kısa vadede en önemli sınav 1 dolar seviyesi olacak. Bu eşik, yatırımcı psikolojisi açısından önemli görülüyor çünkü zararını telafi etmek isteyen yatırımcılar bu bölgede satışa yönelebiliyor. Bu nedenle 1 doların yeniden kazanılması tek başına yeterli olmayabilir; fiyatın bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlaması gerekecek.

Yukarıda 1,3 dolar bölgesi, son sert çözülmenin başladığı alan olarak öne çıkıyor. 200 günlük üssel hareketli ortalama da yaklaşık 1,33 dolar civarında bulunuyor. Daha geniş çaplı bir toparlanma senaryosunda 1,6 dolar seviyesi izleniyor; bu bölgeye dönüş, yatay kanalın yukarı kırıldığına dair daha güçlü bir işaret verebilir.

Buna karşın son hareketin temel nedeninin teknik tepki olması, yükselişin kırılgan kalabileceğine işaret ediyor. RSI göstergesinin sıçrama öncesinde 25’in altına inmesi, piyasanın aşırı satım bölgesine geçtiğini gösterdi. Bu nedenle XRP’de birkaç günlük toparlanma görülse bile, daha kalıcı bir yön değişimi için yeni ve güçlü destekleyici unsurlara ihtiyaç duyuluyor.