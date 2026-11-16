STABILCOIN

Brezilya, stabilcoinle para transferine yeni sınırlamalar getirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Brezilya’da stabilcoinle sınır ötesi para transferleri için yeni sınırlamalar yürürlüğe girdi.
  • 📌 Gerson Romantini’ye atfedilen sözler, bazı stabilcoin işlemlerinin kara para aklama riski taşıyabileceği tartışmasını büyüttü ve $USDT ile benzer varlıkları gündeme taşıdı.
  • 🧭 ABToken, 14 Kasım’da yaptığı açıklamada geniş kapsamlı yasakların meşru uluslararası ödemeleri zorlaştırabileceğini bildirdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Brezilya Merkez Bankası’nın döviz işlemlerinden sorumlu yöneticilerinden Gerson Romantini’ye atfedilen açıklamalar, ülkede stabilcoinlerle yapılan uluslararası para transferlerine ilişkin tartışmayı büyüttü. Romantini’nin, yasal yollardan elde edilen paranın stabilcoin alımında kullanılması halinde kara para aklama zincirinin parçası sayılabileceğini söylediği aktarıldı.

İçindekiler
1 Merkez Bankası çevresinden gelen çıkış tartışma yarattı
2 30 Nisan tarihli düzenleme 1 Ekim’de yürürlüğe girdi
3 “Stabilcoin sandwich” modeli öne çıktı
4 Sektör temsilcileri geniş yasaklara karşı çıktı

Merkez Bankası çevresinden gelen çıkış tartışma yarattı

Romantini, Brezilya Merkez Bankası’nın döviz departmanını yönetiyor. Finans şirketi temsilcilerinin katıldığı özel bir etkinlikte yaptığı belirtilen değerlendirmelerde, kaynağı meşru olan fonların stabilcoin ekosistemine girdikten sonra farklı bir hukuki nitelik kazanabileceğini savundu.

Gerson Romantini’ye atfedilen değerlendirmelerde, yasal olarak kazanılmış paranın belirli stabilcoin düzeneklerinde kullanılması halinde kara para aklama faaliyeti kapsamında değerlendirilebileceği görüşü öne çıktı.

Bununla birlikte, Romantini’ye atfedilen sözler, stabilcoine yapılan her dönüşümün otomatik olarak kara para aklama sayılacağı yönünde resmi bir politika ilanı anlamına gelmiyor. Tartışma, daha çok bazı işlem modellerinin riskli görülmesi etrafında şekilleniyor.

30 Nisan tarihli düzenleme 1 Ekim’de yürürlüğe girdi

Brezilya Merkez Bankası, 30 Nisan’da 561 sayılı kararı yayımladı ve düzenleme 1 Ekim’de yürürlüğe girdi. Karar, sanal varlıkların uluslararası ödeme ve transfer hizmetlerinin mutabakatında kullanılmasına sınırlama getiriyor. Bu alan, eFX olarak bilinen sınır ötesi ödeme yapısını kapsıyor.

Yeni çerçeveye göre, bir eFX sağlayıcısı ile yurt dışındaki iş ortağı arasındaki ödemelerin geleneksel döviz işlemleri üzerinden ya da yerleşik olmayanlar adına açılmış Brezilya reali hesapları aracılığıyla sonuçlandırılması gerekiyor. Bu özel mutabakat işlemlerinde kripto varlıkla ödeme yapılamıyor.

Mini sözlük: eFX, sınır ötesi ödeme ve para transferlerinde kullanılan elektronik döviz hizmetlerini ifade eder. Stabilcoin sandwich ise yerel para ile stabilcoin alınıp bunun yurt dışına aktarılması ve yeniden itibari paraya çevrilmesiyle çalışan transfer modelidir.

“Stabilcoin sandwich” modeli öne çıktı

Yetkililerin özellikle “stablecoin sandwich” olarak anılan yönteme odaklandığı görülüyor. Bu modelde Brezilya’daki bir finans teknolojisi şirketi müşteriden real alıyor, ardından bu tutarla USDT veya USDC gibi stabilcoinler satın alıp fonu yurt dışındaki bir şirkete gönderiyor. Söz konusu şirket de bu varlıkları itibari paraya çevirerek ödeme yapabiliyor ya da ailelere para transferi gerçekleştirebiliyor.

Bu yöntem, kullanıcılar açısından daha düşük maliyetli uluslararası transfer imkanı sunarken bankacılık altyapısının bazı bölümlerini de devre dışı bırakabiliyor. Düzenleyici kaygının odağında da bu ara yapı yer alıyor.

Sektör temsilcileri geniş yasaklara karşı çıktı

Brezilya’daki kripto sektörü ise bu yaklaşımın hukuki belirsizlik yaratabileceği görüşünde. Brezilya Tokenizasyon ve Dijital Varlıklar Birliği ABToken, 14 Kasım tarihli açıklamasında stabilcoin işlemlerinin doğrudan kara para aklama faaliyeti olarak sınıflandırılmasını sorguladı.

ABToken, stabilcoin kullanımının tek başına yasa dışı sayılamayacağını, kapsamı geniş yasakların ise uluslararası ödemelerde bu araçları kullanan meşru şirket faaliyetlerini zorlaştırabileceğini vurguluyor.

Birlik, stabilcoinlerin kullanımının her durumda hukuka aykırı olmadığını belirtirken, toptan kısıtlamaların hem yasal yorum karmaşasına yol açabileceğini hem de meşru ticari işlemleri sekteye uğratabileceğini savundu.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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