ABD’de faiz baskısı arttı: Fed’de 50 baz puan masada

ABD’de Fed’in faiz artışlarını hızlandırabileceği beklentisi tahvil getirilerini yükseltirken teknoloji hisselerindeki satış Güney Kore borsasına yansıdı. Kospi yüzde 2,81 geriledi, dolar 160 yen civarında işlem gördü. Morgan Stanley ise son düşüşlerin ardından küresel hisse senetlerinin portföydeki ağırlığını en üst düzeye çıkarmayı önerdi.

Fed için 25 baz puan ana senaryo

CME Group verilerine göre yatırımcılar, Fed’in aralıkta 25 baz puanlık faiz artışına yüzde 92,1, 50 baz puanlık artışa yüzde 7,9 olasılık veriyor. U.S. Bancorp, enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle Fed yetkilileri arasında ek sıkılaşmaya desteğin arttığını belirtti. Raporda Powell’ın kalıcı enflasyon uyarılarına ve New York Fed Başkanı John Williams’ın yeni adımlar gerektiği yönündeki açıklamasına yer verildi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, aylık çekirdek tüketici enflasyonu yeniden yüzde 0,3 civarına çıkarsa aralıkta 50 baz puanın değerlendirilebileceğini söylemişti. Ekim verisi bu eşiği karşıladı. U.S. Bancorp, Fed’in aralıkta ve Mart 2027’de 25’er baz puanlık artış yapacağı tahminini korudu.

Ekim ayı üretici fiyatları beklentilerin altında geldi. Boston Fed Başkanı Susan Collins fiyat baskısının farklı sektörlere yayıldığını, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de hizmet enflasyonunun kalıcı seyrettiğini belirtti. Goolsbee, artan yapay zeka veri merkezi yatırımlarının talebi aşırı artırabileceği uyarısında bulundu.

Kospi’de yabancı satışları 987 milyar wona ulaştı

Kore Borsası verilerine göre Kospi, 16 Kasım’da Seul saatiyle 10.37’de yüzde 2,81 düşüşle 5.141,80’e indi. Açılıştan sonra 5.327,99’u gören endeksin kaybı bir ara yüzde 3’ü aştı. Yabancı yatırımcılar 987 milyar wonluk net satış yaparken bireysel yatırımcılar 717,7 milyar won, kurumlar 148 milyar won net alım yaptı. Yabancıların Kospi 200 vadeli işlemlerindeki net alımı da 170 milyar wonun üzerinden 41,3 milyar wona geriledi.

ABD’de 13 Kasım’da Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,91, Philadelphia Yarı İletken Endeksi yüzde 3,43 düştü. Jensen Huang’ın Nvidia’dan ayrılmasının ardından çip sektöründe daha sıkı düzenleme ihtimali ve yapay zeka yatırımlarının finansmanı gündeme geldi. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi de 5 Kasım’daki yüzde 4,837’den 13 Kasım’da yüzde 5,153’e yükseldi.

Güney Kore’de Samsung Electronics yüzde 3,50, SK Hynix yüzde 5,26 değer kaybetti. SK Square yüzde 7,35 ve Samsung Electro-Mechanics yüzde 6,90 düştü. Kosdaq ise yarı iletken malzeme, parça ve ekipman hisselerindeki kayıplarla yüzde 3,78 gerileyerek 673,18’e indi. Dolar Seul’de 1.335,30 wondan işlem gördü.

Morgan Stanley 162, Goldman Sachs 150 yen bekliyor

Bloomberg’in 15 Kasım’da aktardığı tahminlere göre Morgan Stanley, doların 2027’nin son çeyreğinde 162 yene çıkmasını bekliyor. Banka, Japonya’daki faizler ABD’nin altında kaldığı sürece yenle düşük maliyetle borçlanıp daha yüksek getirili varlıklara yatırım yapma stratejisine talebin sürebileceğini belirtti. Ticaret hadleri ve sınır ötesi yatırım akımları da bankaya göre yeni baskılayabilir.

Goldman Sachs, yenin dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 düşük değerlendiğini hesaplıyor. Banka, doların üç ayda 158, altı ayda 155 ve bir yılda 150 yene gerilemesini bekliyor. Bu tahmin, Japonya Merkez Bankası’nın Haziran 2027’ye kadar 25’er baz puanlık üç artışla politika faizini yüzde 2’ye çıkarmasına dayanıyor. Piyasa yaklaşık yüzde 1,75’lik bir faiz seviyesi fiyatlıyor.

Dolar geçen hafta 160 yeni aştı ve 16 Kasım’da bu seviyeye yakın seyretti. Goldman Sachs’a göre Japon sermayesinin ülkeye dönmesi yeni destekleyebilir. Banka, ekim boyunca Japon yatırımcıların kur riskine karşı korunmadan yabancı varlıklara yönelmeyi sürdürdüğünü kaydetti. Japonya’nın kamu emeklilik fonu GPIF’in portföy dağılımındaki olası değişiklikler ve döviz müdahalesi de kurun yönünü etkileyebilir.

Morgan Stanley küresel hisselerde ağırlık artışı öneriyor

Bloomberg’in 16 Kasım’da aktardığı raporda Morgan Stanley, ABD hisselerinde yüksek ağırlık tavsiyesini korudu, Japonya ve Avrupa hisselerini de bu seviyeye çıkardı. Gelişmekte olan piyasalara ilişkin görüşü nötr kaldı. Banka, S&P 500 hedefini yükselterek yaklaşık yüzde 15 artış potansiyeli öngördü. Yapay zeka yatırımlarının veri merkezi işletmecilerinden teknolojiyi kendi işinde kullanan şirketlere yayılmasıyla MSCI Dünya Tüm Ülkeler Endeksi’ndeki (ACWI) şirketlerin karlarının 2027’de yüzde 13 büyümesini bekliyor.

MSCI ACWI ağustos zirvesinden yüzde 4’ten fazla, başlıca yarı iletken endekslerinden biri de ekim başından bu yana yüzde 23 geriledi. Morgan Stanley, küresel hisselerde beklenen karlara göre fiyat/kazanç oranının yaklaşık 15 kata inmesini alım açısından olumlu değerlendirdi. Banka ayrıca altını, yatırım yapılabilir kredi notuna sahip şirket tahvillerini ve Almanya ile İngiltere devlet tahvillerini tercih ediyor. Fed’den iki ek faiz artışı bekleyen bankanın 2027’nin ilk yarısı için 10 yıllık ABD tahvil getirisi öngörüsü yüzde 5,05.

Aralıkta 50 baz puan ihtimali güçlenir ve ABD tahvil getirileri yükselişini sürdürürse, Güney Kore’de çip hisseleri üzerindeki baskı uzayabilir. Yenin güçlenmesi açısından ise Japonya Merkez Bankası’nın piyasanın beklediğinden daha hızlı faiz artırıp artırmayacağı öne çıkıyor.