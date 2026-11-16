Bitcoin ETF’lerinden 1 milyar doları aşkın çıkış, opsiyonlarda liderlik değişti

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden 9-13 Kasım haftasında 1 milyar 65 milyon dolar net çıkış oldu. Böylece fonlardaki çıkış serisi üç haftaya uzadı. Ethereum dahil başlıca altcoin fonlarından da para çıkışı sürerken Deribit’te açık pozisyon büyüklüğünde ilk sıraya 60.000 dolar kullanım fiyatlı Bitcoin satım opsiyonu yerleşti.

Ethereum ETF’lerinde çıkış yedi haftaya uzadı

Wu Blockchain’in 16 Kasım’da aktardığı verilere göre spot Ethereum ETF’leri geçen hafta 399 milyon dolar net çıkış kaydetti. Ethereum fonlarında üst üste yedinci hafta para çıkışı yaşandı.

Solana ETF’lerinde yaklaşık 32,05 milyon dolarla fonların işlem görmeye başlamasından bu yana en büyük ikinci haftalık net çıkış kaydedildi. XRP ETF’lerinden yaklaşık 19,13 milyon dolar, Hyperliquid ETF’lerinden ise 4,33 milyon dolar çıktı. Hyperliquid fonlarında çıkış serisi altı haftaya ulaştı.

Deribit’te 60.000 dolarlık satım opsiyonu ilk sırada

Deribit’te 60.000 dolar kullanım fiyatlı satım opsiyonundaki açık pozisyonların nominal değeri yaklaşık 900 milyon dolara ulaştı. Daha önce sıralamanın başında yer alan 100.000 dolar kullanım fiyatlı alım opsiyonunda ise bu tutar yaklaşık 867 milyon dolara geriledi.

Paradigm’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu yöneticisi Nicolas Quatravaux, açık pozisyon verisinin henüz kapatılmamış sözleşmelerin büyüklüğünü gösterdiğini vurguladı. Quatravaux, sıralamadaki değişimi ağırlıklı olarak daha önce açılan yükseliş yönlü pozisyonların kapatılmasına bağladı. Paradigm verilerine göre yatırımcılar eylülde 12.000 BTC’yi aşan büyüklükte alım opsiyonu satın aldı, ekimde ise yaklaşık 6.700 BTC’ye karşılık gelen pozisyonlarda satış yaptı.

Oynaklık göstergesi 57,13’ten 44’e geriledi

Paradigm’in yakın dönemde izlediği büyük satım opsiyonu işlemlerinin toplam büyüklüğü 1 milyar doları aştı. Bir yatırımcı, Bitcoin geriledikçe düşüş yönlü pozisyonlarını 74.000 dolar kullanım fiyatından kademeli olarak 63.000 dolara taşıdı.

Opsiyon fiyatlarına yansıyan 30 günlük oynaklık beklentisini ölçen Bitcoin endeksi (BVIV), pazar günü 57,13 ile hazirandan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks daha sonra 44’e geriledi.

Oynaklık beklentisindeki düşüş, opsiyon piyasasında paniğin bir miktar yatıştığına işaret ediyor. Bu rahatlamanın spot ETF talebine de yansıyıp yansımadığını anlamak için Bitcoin ve Ethereum fonlarının haftalık bazda yeniden net giriş kaydedip kaydetmediği izlenecek.