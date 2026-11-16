Solana eylüldeki zirvesinden %42 gerilerken en kırılgan görünümü verdi

Kripto para piyasasındaki son satış dalgasında Shiba Inu, Solana ve Zcash öne çıkan zayıf halkalar arasında yer aldı. Üç varlıkta da teknik görünüm baskı altında kalırken, Solana 71,89 dolardan işlem görerek ana hareketli ortalamaların tamamının altına indi. Zcash 915 dolarda tutunmaya çalışırken, Shiba Inu ise temmuz dibinin altına sarktı.

Shiba Inu’da temmuz dibi kaybedildi

Shiba Inu 14 Kasım’da temmuz ayındaki 0,00000413 dolarlık dip seviyenin altına geriledi ve 0,0000037 dolara kadar indi. Varlık daha sonra sınırlı bir tepki vererek 0,00000391 dolar civarında işlem gördü. Temmuzdan ekime uzanan yükseliş eğilimi genel piyasa dönüşüyle bozulurken, ekimde yukarı yönlü trend çizgisi de kaybedildi.

Eylülde güçlü bir engel oluşturan 200 günlük üssel hareketli ortalama aşılamadı ve bu seviyeden sonra düşüş ivmesi hızlandı. Göreceli güç endeksi 25 civarında seyrettiği için kısa vadeli tepki ihtimali masada kalıyor. Buna karşın genel görünümde satıcıların üstünlüğünü koruduğu görülüyor.

Shiba Inu’da göstergeler kısa vadeli bir tepkiye işaret etse de piyasanın genel yönü zayıf kalmayı sürdürüyor.

CryptoQuant verilerine göre borsalarda tutulan Shiba Inu varlıklarının toplam değeri yaklaşık 332 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Token bazında ise yaklaşık 86 trilyon SHIB borsa cüzdanlarında duruyor. Net akışın negatif kalması çıkışların sürdüğünü gösterse de işlem hacmindeki zayıflık piyasada güçlü bir toparlanma işaretini henüz desteklemiyor.

Solana’da baskı derinleşti

Solana 67,37 dolara kadar geriledikten sonra 71,89 dolara çıktı ancak eylül zirvesine göre kaybı yaklaşık %42 oldu. Fiyatın temmuzda görülen bölgeye dönmesi, ağustos sonrası yükselişin önemli bölümünün silindiğine işaret etti. İşlem hacmi 14 Kasım’da eylül başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Grafikte kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesiyle oluşan ölüm kesişimi, satış baskısının sürdüğüne işaret eden unsurlardan biri olarak öne çıktı. Solana’nın tüm ana hareketli ortalamaların altında kalması düşüş eğilimini güçlendirdi. En yakın önemli fiyat bölgesi 60 dolar olarak değerlendiriliyor.

Solana’da görülen ölüm kesişimi tek başına belirleyici sayılmasa da kısa vadede piyasa duyarlılığındaki bozulmayı yansıtıyor.

Zcash 200 günlük ortalamanın üzerinde kaldı

Zcash, yerel zirvesine yakın 1.700 dolardan %46 gerilemesine rağmen Solana’ya kıyasla daha dirençli bir görünüm sundu. Varlık 14 Kasım’da 800 dolara uzanan fitilin ardından yaklaşık %6 yükselerek 915 dolara çıktı. En uzun vadeli hareketli ortalamanın fiyatın altında kalması, uzun vadeli yapının tamamen bozulmadığına işaret ediyor.

6 Kasım’da devreye alınan NU7 güncellemesi, hedef blok süresini 25 saniyeye indirerek ağın işleyişinde iyileşme sağladı. Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: NU7, Zcash ağında devreye alınan bir yükseltmedir. Bu güncelleme blok üretim hedefini 25 saniyeye çekerek ağın işlem temposunu artırmayı amaçlar.

Buna rağmen 1.000 dolar eşiğinin yeniden kazanılması kritik görülüyor. Fiyat 200 günlük ortalamanın altına inerse, bir sonraki bölge olarak 800 dolar seviyesi öne çıkabilir. Göreceli güç endeksinin 30’a yaklaşması da varlığın aşırı satım sınırına yaklaştığını gösteriyor.