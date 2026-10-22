Shibarium’daki teknik sorun SHIB yakımlarını durdurdu

Shiba Inu topluluğunda SHIB yakımlarına ilişkin tartışma, topluluk üyesi Ed Salomons’un X platformunda ShibTorch sayfasına ait bir ekran görüntüsü paylaşmasının ardından yeniden gündeme geldi. Shiba Inu’nun resmi internet sitesindeki ShibTorch bölümünde “yakım bilgisi yüklenemedi” uyarısı yer alırken, biriken toplam SHIB miktarının da boş göründüğü aktarıldı.

Yakım sayfasındaki sorunun nedeni

Salomons, paylaşımında ShibTorch’un temel mantığını hatırlatarak her işlemin SHIB yakımına katkı sağlaması gerektiğini vurguladı. Ancak uzun süredir topluluk içinde yer alan Mazrael, sayfadaki aksaklığın doğrudan yakım mekanizmasının tamamen sona erdiği anlamına gelmediğini belirtti.

Mazrael’in açıklamasına göre ShibTorch, Shibarium ağındaki işlem ücretlerinden BONE topluyor, ardından bu payı SHIB’e çevirip Ethereum üzerinde yakıyor. Resmi sitedeki ShibTorch sayfası ise verileri artık çalışmayan bir indeksleyiciden aldığı için “yakım bilgisi yüklenemedi” uyarısı veriyor. Shibarium, Shiba Inu ekosisteminin katman 2 ağı olarak işlem ücretlerini düşürmek ve ağ içi kullanım alanlarını artırmak amacıyla geliştirilmişti.

Mazrael, ShibTorch’un Shibarium’daki BONE ücretlerini topladığını, bunları SHIB’e çevirdiğini ve ardından Ethereum’daki ölü cüzdana gönderdiğini anlattı.

Köprü duraklatıldı, eşik henüz aşılmadı

Sorunun bir diğer ayağında ise SHIB rotasını işaretleyen köprünün duraklatılması bulunuyor. Mazrael, ShibTorch’un çalışabilmesi için bu köprünün gerekli olduğunu, buna karşın sistemin hâlâ BONE gas ücretlerini toplamayı sürdürdüğünü kaydetti.

ShibWatch verilerine dayandırılan bilgilere göre Shibarium tabanlı yakım portalının bir yakımı başlatabilmesi için önce 1.000 BONE birikmesi gerekiyor. Şu anda toplanan miktar 371.37 BONE seviyesinde kaldığı için sözleşme yakımı başlatmıyor. Bu nedenle yalnızca görüntüleme tarafında değil, operasyonel tarafta da fiili bir eşik sorunu bulunuyor.

Mini sözlük: İndeksleyici, blokzincirdeki işlem ve sözleşme verilerini toplayıp kullanıcı arayüzlerine aktaran yardımcı altyapıdır. Köprü ise bir tokenin bir ağdan diğerine taşınmasını sağlayan sistemdir.

2025’teki istismarın etkisi sürüyor

Mazrael, Ethereum tarafındaki işlemin de tamamlanamadığını söyledi. Buna göre “exitandburn” işlevi, köprünün ERC20 hattı üzerinden SHIB talep ediyor ancak “rootchainmanager” bileşeninin 2025’teki istismarın ardından emanette tutulan ERC20 varlıklarını serbest bırakmasına izin verilmedi. Bu durum, teknik olarak yakım sürecinin ikinci aşamasını kilitliyor.

ShibWatch verileri, Shibarium’daki SHIB Torch üzerinden ekosistem kapsamında şimdiye kadar 69.32 milyar SHIB yakıldığını gösteriyor.

Mazrael, SHIB rotasına ait köprü yeniden açılana kadar olası yeni yakımların başarısız olmaya devam edebileceğini ifade etti. Ayrıca Shib.io üzerindeki veri akışı kesilmiş olsa da kendisinin aynı bilgileri doğrudan sözleşmelerden izleyen ShibWatch üzerinden takip ettiğini aktardı.

ShibWatch’a göre ekosistem yakımları kapsamında Shibarium’un SHIB Torch sistemiyle bugüne kadar toplam 69.32 milyar SHIB yakıldı. Bu yakımların, işlemlerin gerçekleştiği dönemdeki fiyatlarla toplam değeri 1.27 milyon dolar olarak hesaplandı.

Mazrael, ShibTorch’un Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin’den sonra SHIB için en büyük yakım kaynaklarından biri olabileceğini savundu. Buterin, Mayıs 2021’de 410.24 trilyon SHIB’i ölü cüzdanlara göndererek kripto piyasasının en büyük token yakımlarından birine imza atmıştı. Mazrael, ShibTorch’un şu anda bakım sürecinde olduğunu, köprü ve diğer altyapı bileşenleri üzerinde çalışma yürütüldüğünü de ekledi.