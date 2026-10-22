XRP Ledger’da hesap hareketliliği bir günde yüzde 12 arttı

XRP Ledger ağında işlem ve hesap hareketliliği 21 Ekim itibarıyla belirgin biçimde yükseldi. XRPScan verilerine göre aktif hesap sayısı 25,7 bine çıktı. Bu seviye, 18,6 bin olan 30 günlük ortalamanın açık biçimde üzerine yerleşti. Ağdaki canlanma, günlük bazda yaklaşık yüzde 12 artışa işaret etti.

Eski cüzdanlar yeniden harekete geçmiş olabilir

Aynı dönemde oluşturulan yeni hesap sayısı 4,5 bin olarak kaydedildi. Bu rakam günlük bazda yüzde 35,6 artış anlamına gelse de, toplam aktif hesapların büyük bölümünün yeni kullanıcılardan değil, daha önce açılmış cüzdanlardan geldiği görülüyor. Veriler, ağa dönen kullanıcıların payının yeni girişlerden daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.

XRP Ledger’daki yükseliş, yalnızca yeni hesaplardan değil, yeniden etkinleşen eski cüzdanlardan da besleniyor.

XRP Ledger, XRP ekosisteminin temel blokzincir altyapısı olarak ödeme, varlık transferi ve farklı token işlemleri için kullanılıyor. Bu nedenle aktif hesap sayısındaki artış, ağdaki genel kullanım temposunu izlemek açısından yakından takip edilen göstergeler arasında yer alıyor.

İşlem hacminde güçlü artış görüldü

Ağdaki diğer göstergeler de hareketliliği destekledi. Toplam işlem sayısı yüzde 55,9 artarak 3,5 milyona ulaştı. Başarıyla tamamlanan işlemler yüzde 67,8 yükselişle 2,9 milyona çıktı. Defter başına işlem sayısı da yüzde 61,5 artışla 179,34 seviyesine yükseldi. Bu tablo, ağın daha yoğun bir yük taşıdığını gösterdi.

İşlem ücretleri nedeniyle yakılan XRP miktarı da yüzde 20 artarak 747,6 XRP oldu. Ağdaki faaliyet arttıkça daha fazla ücretin yakılması, dolaşımdaki arz üzerinde sınırlı da olsa azaltıcı etki yaratabiliyor.

Gösterge Son seviye Günlük değişim Aktif hesaplar 25,7 bin Yüzde 12 artış Toplam işlemler 3,5 milyon Yüzde 55,9 artış Başarılı işlemler 2,9 milyon Yüzde 67,8 artış

Ödeme tarafında zayıflama sürüyor

Bununla birlikte tüm veriler aynı ölçüde güçlü bir tablo sunmadı. Ödeme sayısı yüzde 4,4 düşüşle 741,9 bine geriledi. Ödeme hacmi ise yüzde 49,6 azalarak 350,9 milyon XRP seviyesine indi. Ayrı bir gösterge olan aktif kullanıcı sayısı da yüzde 50 düşüşle 85,2 bine geriledi.

İşlem artışı yaşansa da bu hareketin büyük ölçekli ödemelerden değil, daha küçük transferlerden, token işlemlerinden ya da otomatik faaliyetlerden kaynaklanmış olabileceği görülüyor.

Bu ayrışma, ağdaki yoğunluğun doğrudan büyük ödeme akışından beslenmediğini düşündürüyor. Ayrıca aktif hesaplarda görülen son yükselişe rağmen, 106 bin ile kaydedilen tarihi zirvenin halen oldukça uzağında kalındı.

Fiyat henüz ağ verilerini izlemedi

XRP fiyatı 1,32 ile 1,37 dolar aralığında dalgalanmasının ardından 1,33 dolar civarında işlem gördü. Fiyatın, uzun vadede satış baskısının yoğunlaştığı 1,37 ile 1,40 dolar bandının hemen altında kalması, ağ verilerindeki güçlenmenin henüz piyasa fiyatına tam yansımadığını gösterdi. Ayın başında tepki alınan 1,25 dolar seviyesi ise yakın izlenen bölge olmayı sürdürüyor.

Göreli güç endeksi orta seviyenin altında kalırken, son haftalardaki işlem hacmi de zayıf seyretti. Hesap hareketliliğinin birkaç gün daha yüksek kalması durumunda, bu tablo ağda kalıcı büyümeye dair daha güçlü bir sinyal verebilir.