XRPL güncellemesi teknik aksaklık sonrası 4 Kasım’a ertelendi

XRP Ledger ağında yaşanan kısa süreli teknik aksaklık, fixCleanup3_4_0 değişiklik paketinin devreye alınmasını kasım ayına erteledi. Doğrulayıcı düğümlerde yaklaşık bir dakikalık eşzaman kaybı yaşanınca, ağın otomatik güvenlik mekanizması iki haftalık onay sayacını sıfırladı.

Onay süreci baştan başladı

Süreç tamamen yeniden başladı ve güncellemenin 4 Kasım saat 14.46 UTC itibarıyla etkinleşmesi planlanıyor. XRPL ağında değişikliklerin kabulü için 35 doğrulayıcıdan en az 29’unun güncellemeye 14 gün boyunca kesintisiz destek vermesi gerekiyor. Otomatik oylama denetimi de her 15 dakikada bir yapılıyor.

Paket son aşamaya yaklaşmışken yapılan rutin kontrollerden birinde bazı sunucular kısa süreli bağlantı sorunu yaşadı. Bu nedenle destek sayısı geçici olarak 26’ya düştü. Düğümler kısa sürede toparlandı ve güncelleme şu anda 35 katılımcının 31’i tarafından destekleniyor.

Ağdaki katı güvenlik kuralları, bağlantı kararsızken kod kabul etmek yerine sürecin yeniden başlamasını tercih ediyor.

XRP Ledger, XRP ekosisteminin işlemlerini taşıyan açık kaynaklı blokzincir altyapısı olarak biliniyor. Ağda değişikliklerin bu kadar sıkı kurallarla yürürlüğe girmesi, özellikle mutabakat sürecinde kısa kesintilerin bile otomatik olarak filtrelenmesini sağlıyor.

Güncelleme hangi sorunları gideriyor

Ertelenen paket, bir saldırı ya da ihlal sonrası hazırlanan acil bir müdahale değil. Geliştiriciler bu değişiklikle yeni protokollerde teorik zafiyet olarak görülen bazı noktaları kapatıyor. Bunların başında, PaymentBurn işlevine sahip bir hesabın nadir koşullarda kod mantığını aşarak yeni varlık ihracı başlatabilmesi ihtimali geliyor. Bu açık tamamen giderildi.

Paket ayrıca gelecekte kullanılacak yerel kasalara yapılan yatırımlarda sayıların yuvarlama hassasiyetini artırıyor ve kredi temerrüdü mantığını değiştiriyor. Buna göre gecikme kaydı, yalnızca son tarihin gerçekten geçmesinden sonra oluşacak.

Mini sözlük: Single Asset Vaults, tek bir varlıkla çalışan zincir içi kasa yapılarıdır. AMM ise alım satım işlemlerini emir defteri yerine likidite havuzları üzerinden yürüten otomatik piyasa yapıcı sistemleri ifade eder.

Kod tarafında ise AMM mekanizmasında sıfır iade bakiyesi oluştuğunda LP tokenlarının hatalı yakılması, NFT işlemleri ve emanet hesaplarıyla ilgili bazı kusurlar düzeltildi. Bu nedenle güncelleme, ağın günlük kullanımından çok altyapı güvenilirliğini ve gelecekteki işlevleri ilgilendiriyor.

Güncellemenin ertelenmesi, XRP sahiplerinin bakiyeleri, işlem hızları ve ücretleri üzerinde herhangi bir değişiklik yaratmıyor.

Piyasa etkisi sınırlı kaldı

Kısa süreli aksaklık piyasada da belirgin bir sarsıntı yaratmadı. XRP fiyatı 1.35 dolar civarında seyrini korudu. Metinde Franklin Templeton’ın ETF müşterileri için milyonlarca XRP toplamayı sürdürdüğü bilgisi de yer aldı. Franklin Templeton, küresel varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren büyük yatırım şirketleri arasında bulunuyor.

Bu tablo, kurumsal yatırımcıların gecikmeyi operasyonel bir güvenlik süreci olarak değerlendirdiğine işaret ediyor. Ağdaki otomatik kuralların kısa kesintiler karşısında taviz vermemesi, güncellemenin takvimini uzatsa da sistemin temkinli çalışma biçimini koruyor.