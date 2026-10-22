Bitcoin düşerken yeni kazanç fırsatı nerede?

Bitcoin, teknoloji hisselerindeki satışlar ve Orta Doğu’da yeniden artan çatışmaların etkisiyle 82 bin doların altına indi. Gün içinde kaybı yüzde 2,9’a ulaşan Bitcoin, 81.650 dolara kadar gerileyerek son iki haftanın en sert düşüşünü yaşadı. Petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 3 yükseldiği ortamda, büyük kripto paraların genelinde kayıplar yüzde 2’yi aştı.

Tesla ve Meta’nın üçüncü çeyrek sonuçları, yapay zeka harcamalarına ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Her iki şirketin hisseleri açılış öncesinde yaklaşık yüzde 3 geriledi. Çip üretim ekipmanı şirketi Lam Research ise mali yılının ilk çeyreğinde beklentileri aşmasına rağmen, tedarik zincirindeki darboğazların gelir görünümünü etkileyebileceğini bildirdi. Şirketin hisseleri açılış öncesinde yüzde 8 düştü.

Satışlar Asya borsalarına da yayıldı. Çin hisseleri ayı piyasasına girerken Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 3’ten fazla, Güney Kore Kospi yüzde 3,5 ve Japonya Nikkei 225 yüzde 2,7 geriledi. ABD piyasalarının açılışına yaklaşık 90 dakika kala Nasdaq 100 vadeli işlemlerinde kayıp yüzde 1,7’ye, S&P 500 vadeli işlemlerinde ise yüzde 1’e ulaştı.

ETF girişleri sürüyor, ancak güçlü yükseliş için devamlılık gerekiyor

Fiyatlardaki düşüşe rağmen ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine talep toparlandı. SoSoValue verilerine göre fonlara haftanın ilk üç işlem gününde 1 milyar dolardan fazla net giriş gerçekleşti. Giottus CEO’su Vikram Subburaj, kurumsal talepte ilk iyileşme işaretlerinin görüldüğünü, ancak daha güçlü bir toparlanmadan söz edebilmek için girişlerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Geçmiş veriler, Bitcoin’in güçlü yükseliş dönemlerinde ETF talebinin daha yüksek ve düzenli olduğunu gösteriyor. Ocak-Mart 2024 döneminde Bitcoin yüzde 79 yükselirken günlük ortalama net giriş 294 milyon dolardı. Ağustos-Aralık 2024 arasındaki yüzde 96’lık yükselişte bu rakam 202 milyon dolar, Nisan-Temmuz 2025 dönemindeki yüzde 53’lük yükselişte ise 248 milyon dolar oldu.

Bu üç dönemdeki toplam 199 işlem gününde fonlara 46,7 milyar dolar girdi. Günlük ortalama yaklaşık 235 milyon dolara ulaşırken, 39 günde girişler 500 milyon doları, altı günde ise 1 milyar doları aştı. Buna karşılık 1 Temmuz’dan bu yana günlük ortalama yaklaşık 86 milyon dolarda kaldı. Bu süreçte yalnızca yedi gün 500 milyon doların üzerinde giriş görüldü; 1 milyar dolarlık günlük giriş yaşanmadı.

Türev piyasalarda ise işlem hacmi artarken açık pozisyonların dolar değeri geriledi. Kripto türev hacmi yüzde 19 yükselerek 226,6 milyar dolara, tasfiyeler yüzde 52 artışla 431,1 milyon dolara çıktı. Açık pozisyon büyüklüğü yüzde 2,46 düşerek 141,8 milyar dolara indi. Uzun ve kısa pozisyonların dağılımının birbirine yakın olması, tasfiyelerin yalnızca tek yönde yoğunlaşmadığına işaret etti.

Bitcoin ve Ether’de açık pozisyon değerindeki düşüş büyük ölçüde fiyat kaybıyla paralel ilerledi. Buna karşılık ZEC, NEAR, UNI, LINK ve SUI’de açık pozisyonların fiyatlardan daha hızlı gerilemesi, pozisyon kapatmalarının daha belirgin olduğunu gösterdi. Altın, tokenlaştırılmış altın, gümüş ve ham petrol sözleşmelerinde ise açık pozisyonlar arttı.

Altcoinlerde kayıplar derinleşti, Monero piyasadan ayrıştı

Altcoinlerde satışlar Bitcoin’e kıyasla daha sert oldu. CoinDesk 80 endeksi yüzde 3,2, CoinDesk 5 endeksi yüzde 2,5 gerilerken, Ether yüzde 2,6 kayıpla 2.400 dolar civarına indi. Solana’nın Alpenglow güncellemesi gece saatlerinde devreye girmesine rağmen SOL yüzde 2,4 düşerek yaklaşık 104 dolardan işlem gördü.

DeFi sektörü yüzde 5,6 gerileyerek satışlardan en fazla etkilenen alanlardan biri oldu. Curve yüzde 8,2 düşüşle 0,37 dolara, Ethena yüzde 7,2 ve Uniswap yüzde 5 geriledi. Ethena’nın aylık kaybı yaklaşık yüzde 25’e ulaşırken, Uniswap eylüldeki rekor işlem ücreti gelirine rağmen ekimde yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Celestia yüzde 3,7 düşerken haftalık kaybı yüzde 9’a ulaştı; aylık kazancı ise yaklaşık yüzde 31’e geriledi. Projede 31 Ekim’de 5,58 milyon TIA’nın kilidi açılacak. LayerZero yüzde 4,2, Worldcoin yüzde 7,3, Sandbox yüzde 5,1 ve Starknet yüzde 6,1 düştü. Pump.fun tokenı da yüzde 6 gerileyerek aylık kaybını yaklaşık yüzde 19’a taşıdı.

Monero ise yüzde 4,9 yükselişle yaklaşık 651 dolara çıkarak piyasadan ayrıştı. Aylık kazancı yaklaşık yüzde 19’a ulaşan XMR’nin vadeli işlem açık pozisyonları bu hafta 300 milyon doları aşarak ocaktaki rekora yaklaştı. Bir diğer gizlilik odaklı kripto para Zcash ise yüzde 4,8 düşüşle yaklaşık 1.252 dolara geriledi.

MemeToro, meme coin piyasasına yapay zeka destekli bir platformla girmeyi hedefliyor

Altcoinlerdeki bu tablo, yeni yatırım fırsatlarını değerlendirirken fiyatın yanında projenin hangi aşamada olduğuna da bakmayı gerektiriyor. Meme coin alanında erken aşamadaki seçeneklerden biri olan MemeToro ($MT), BNB Chain üzerinde yapay zeka destekli bir token çıkarma platformu geliştiriyor. Projenin yaklaşımı, yeni meme coin fikirlerinin nasıl seçildiğini ve hangi koşullarla piyasaya sunulacağını kamuya açmaya dayanıyor.

Tasarlanan sistemde bir yapay zeka ajanı, haberleri ve X üzerindeki gündemi tarayarak meme coin fikirleri oluşturuyor ve seçim gerekçelerini yayımlıyor. Arz, fiyat ve fonlama koşulları, her proje için hazırlanan bir belgede kayıt altına alınıyor. Bu koşulların FairLaunchEscrow adlı akıllı sözleşmeyle uygulanması öngörülüyor; yapay zekanın yatırımcı fonlarını doğrudan yönetmesi planlanmıyor.

Projenin GitHub deposu, yapay zeka bileşenini, sözleşme taslağını ve testleri MIT lisansı altında incelemeye açıyor. Bununla birlikte ekip, çalışmayı henüz ilk ürün ve mimari geliştirme aşamasında tanımlıyor. Depodaki açıklamaya göre uçtan uca çalışan bir token çıkarma sistemi henüz bulunmuyor; token oluşturma, likidite sağlama, test ağına dağıtım ve bağımsız güvenlik incelemeleri yol haritasındaki işler arasında yer alıyor.

Token dağılımına göre toplam 1,2 milyar MT’nin yüzde 71’i, yani 852 milyon token halka açık satışa ayrılmış durumda. Ekip payı yüzde 2 olarak belirlenirken, kalan arz borsa rezervleri, pazarlama ortaklığı, MemeToro Trading ve ödüller arasında dağıtılıyor. Pazarlama ortaklığı payı için 24 aylık hak ediş takvimi bulunuyor.

Projenin paylaştığı ön satış bilgilerine göre MT, dokuzuncu aşamada token başına 0,00649 dolardan sunuluyor. Satış modelinde sonraki aşamaların daha yüksek fiyatla açılması öngörülüyor. Ancak bu, ön satış fiyatlandırmasına ilişkin bir düzenleme; tokenın piyasada işlem görmeye başladıktan sonra aynı yönde hareket edeceği anlamına gelmiyor.

Güvenlik tarafında da token ile geliştirilen platformun ayrılması gerekiyor. MemeToro’nun açıklamalarına göre MT token sözleşmesi Coinsult, SolidProof ve BlockSAFU tarafından denetlendi. Buna karşılık token çıkarma ve fonlama sözleşmelerinin bağımsız denetimi henüz tamamlanmış değil. Ekibin takma adlarla faaliyet göstermesi ve ürünün erken aşamada bulunması da değerlendirmeye dahil edilmesi gereken unsurlar.

Bitcoin’de ETF girişleri satış baskısını şimdilik durduramazken, altcoinlerdeki kayıplar yeni projelerin de zor bir piyasa ortamına hazırlandığını gösteriyor. MemeToro açısından belirleyici olan, yayımlanan kodun çalışan bir ürüne dönüşmesi ve sözleşme denetimlerinin tamamlanması olacak. Projeyi erken aşamada incelemek isteyenler için açık kaynak kodu ve geliştirme planı somut bir başlangıç sunuyor. Tüm detaylar için: memetoro.com